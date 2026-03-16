Macinka: Zákon o neziskovkách prosadíme. Inspirace Ruskem je pitomost
Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že vládní koalice prosadí připravovaný zákon o neziskových organizacích. Po jednání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu zároveň odmítl kritiku opozice a části neziskového sektoru, podle níž návrh kopíruje ruskou legislativu. Takové srovnání označil za nesmysl.
Česká vládní koalice prosadí zákon o neziskových organizacích, řekl dnes v Bruselu ministr zahraničí Petr Macinka. Je podle něj pitomost, že by byl inspirován Ruskem. Ruské zákony nikdo nestuduje ani neopisuje, míní. Česká opozice i řada neziskových organizací návrh zákona, jehož pracovní verze unikla na veřejnost minulý týden, kritizuje s tím, že norma kopíruje ruský zákon.
Sedmačtyřicetiletý politik vyjádřil po zasedání ministrů zahraničí zemí EU přesvědčení, že neziskové organizace začaly hlasitě křičet, když vláda přichází s tím, že by měly odkrýt své financování, což je podle něj podobné, „jako když do hejna potrefených hus přijde ptačí chřipka“.
„Když nemáte argumenty, tak tam hoďte Rusko“
„Já myslím, že když nemáte argumenty, tak tam hoďte Rusko, to je klasika,“ poznamenal také s tím, že však po loňských parlamentních volbách skončila doba označování názorových oponentů za proruské nebo Ruskem inspirované. „Já si myslím, že to je pitomost. Nikdo žádné ruské zákony nestuduje ani neopisuje. Možná je tedy studuje naše opozice,“ podotkl dále.
„Máme to v programovém prohlášení vlády, takže chceme toto udělat a uděláme to,“ řekl dále k plánům na schválení zákona, který má připravit ministerstvo spravedlnosti. Podle ministra je záhodno, aby neziskové organizace, které prosazují politické cíle, byly stejně transparentní jako politické strany. Macinka také prohlásil, že zálibu v ruských zákonech nemá a podobnou legislativu vidí třeba ve Spojených státech nebo v Izraeli.
Pracovní verze předpisu, na němž dosud pracovala skupina poslanců a poradkyně premiéra Andreje Babiše, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.
Zástupci a zástupkyně neziskových organizací na podporu lidských práv, pronásledovaných, potřebných či rovných šancí návrh kritizují. Opozice vyzvala Babiše, aby přípravu zákona zastavil. Podle premiéra by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.