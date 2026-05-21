Václav Moravec spouští vlastní mediální platformu. Mezi prvními hosty bude Macinka

Václav Moravec se po odchodu z České televize vrací s vlastním mediálním projektem. Platforma Moravec.cz nabídne pět pravidelných formátů včetně nedělní politické debaty, rozhovorů, publicistiky a průzkumů. Diváci za přístup zaplatí 199 korun měsíčně.

Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, dnes večer představil a spustil vlastní mediální platformu Moravec.cz. Nový projekt nabídne každý týden pět formátů, mezi nimi nedělní politickou diskusi Poledne s Moravcem, publicistiku, rozhovory i pořad založený na průzkumech veřejného mínění. Roční předplatné bude stát 1990 korun. Moravec platformu představil na pražském Výstavišti.

Václav Moravec ukončil působení v České televizi v březnu, pracoval v ní 21 let. Vedle Otázek Václava Moravce moderoval i publicistický pořad Fokus. Odchod z ČT zdůvodnil tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.

V diskusích s politiky tak bude Moravec pokračovat v rámci své nové platformy. Každou neděli bude uvádět pořad Poledne s Moravcem, který bude natáčet v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě v Praze. První díl pořadu je na programu tuto neděli.

Další pořad Generace se bude jednou týdně zaměřovat na jeden společenský fenomén. Úvodní téma cyklu se zaměří na nebezpečí přechodu z demokracie k diktatuře. Debatovat o něm budou bývalý politik Miroslav Kalousek, novináři Zdislava Pokorná a Rastislav Iliev, politoložka Lucie Tungul nebo kněz Marek Vácha a influencerka Johana Bázlerová.

Třetí pořad 1:1, s podtitulem Ti, kteří mají vliv, bude nabízet rozhovor s vybranou osobností. Rozhovory se budou natáčet v Kongresovém centru v Praze. První interview platforma uvede s náčelníkem generálního štábu Armády ČR Karlem Řehkou.

Kromě diskusí a rozhovorů platforma podle Moravce nabídne i publicistické formáty. Pořad Kontexty, který budou mít na starosti bývalý redaktor pořadu České televize 168 hodin Jakub Hříbek a novinář Lukáš Cigánek, přičemž každý týden představí reportáže a analýzy k některým z kritických společenských témat. První díl by měl upozornit na nárůst násilné kriminality dětí.

Pořad Populace pak bude ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos představovat výsledky průzkumů mínění o aktuálních tématech, které budou doplněny komentáři odborníků. Pořad bude uvádět další bývalý redaktor pořadu 168 hodin David Sebíň. První díl bude prezentovat aktuální volební model.

Koncesionářské poplatky mají skončit, plán ale drhne. Financím vadí nejasné financování

Konec koncesionářských poplatků má nahradit financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Jenže ministerstvo financí tvrdí, že návrh ministerstva kultury má vážné nedostatky. Chybí mu jasný zdroj peněz i dopady nižších příspěvků na hospodaření obou médií. Resort požaduje přepracování návrhu zákona.

Kromě Moravce se na projektu podílí jako výkonný šéf a producent Tomáš Hodboď. Šéfkou obsahu bude Hana Andělová, která s Moravcem spolupracovala již v ČT jako dramaturgyně jeho pořadů. Dalším členem týmu je také bývalá redaktorka Fokusu Václava Moravce Iva Melíšková. Realizaci pořadů bude mít na starosti produkční společnost Barletta.

Česká televize nedělní Otázky Václava Moravce nahradila diskusním pořadem Nedělní debata ČT, který střídavě moderují zástupce šéfredaktora ČT Martin Řezníček či moderátor pořadu Události, komentáře Lukáš Dolanský. Podle dat ČT byla průměrná sledovanost první části pořadu za poslední dva měsíce kolem 422 tisíc diváků s podílem na trhu 23,61 procenta.To je zhruba o 300 tisíc méně, než sledovalo poslední OVM z 8. března a o 200 tisíc méně než jejich předposlední díl. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek však v minulých týdnech avizoval, že jde o zatím dočasnou verzi a ČT pracuje na novém formátu politické diskuse, který chce spustit ve druhé polovině roku.

PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy

Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.

Společnost SpaceX oficiálně podala žádost o vstup na americkou burzu. Spolu s tím představilo třísetstránkový prospekt, v němž přibližuje potenciálním investorům řadu detailů z fungování firmy, její finanční fungování i to, jaké plány pro budoucnost má. Nejkontroverznější pasáže jsou pak věnované tomu, jak budou rozdělena práva mezi původní a nové investory. Zde jsou klíčové otázky ohledně fungování SpaceX a odpovědi na ně přímo z prospektu.

1. Co je SpaceX vlastně za firmu?

SpaceX v prospektu prezentuje sama sebe jako infrastrukturu pro budoucí kosmickou ekonomiku. Vedle raket zdůrazňuje satelitní internet Starlink, AI infrastrukturu, obranné technologie a budoucí průmysl na orbitě i na Marsu.

2. Je SpaceX zisková firma?

Ne úplně. Prospekt ukazuje, že firma se po spojení s xAI dostala do výrazné účetní ztráty, přestože její tržby silně rostou.

3. Jak moc je SpaceX závislá na Elonovi Muskovi?

Extrémně. Firma sama uvádí, že Musk je klíčový pro strategii, technologický vývoj i financování. Prospekt připouští, že případná ztráta Muska by mohla představovat existenční problém.

Jak rostla valuace SpaceX

Orientační vývoj hodnoty firmy podle sekundárních transakcí, tenderů a reportovaných odhadů

SpaceX
Nejnovější reportovaná valuace / IPO cíl $1,75 bil. cílová IPO valuace podle reportů
2021
$74 mld.
2022
$127 mld.
2023
$180 mld.
06/2024
$210 mld.
12/2024
$350 mld.
2025
$400 mld.
2026
$1,25 bil.
IPO cíl
$1,75 bil.
Růst od roku 2021 více než 20×
Hlavní tahoun Starlink + launch
Status Soukromá firma
SpaceX není veřejně obchodovaná společnost. Uvedené hodnoty jsou orientační a vycházejí z reportovaných transakcí, tenderů a odhadů investorů.

4. Jak bude po IPO fungovat hlasovací právo akcionářů?

SpaceX zavádí dual-class strukturu akcií. Veřejní investoři dostanou slabší akcie Class A, zatímco insiderům zůstávají superhlasovací akcie Class B. Veřejní akcionáři budou mít výrazně menší vliv na strategická rozhodnutí firmy než insiderské skupiny. Dokument explicitně říká, že kontrola nad společností zůstane po IPO soustředěna u současného vedení a insiderů.

5. Jaká jsou další rizika pro případné investory?

Firma v zásadě připouští, že investice do SpaceX není klasickou sázkou na stabilní technologickou společnost, ale na velmi kapitálově náročný, technologicky riskantní a dlouhodobý projekt, jehož klíčové části se teprve rodí. Jedním z hlavních rizik je samotná technologická podstata podnikání. SpaceX opakovaně upozorňuje, že mnoho jejích systémů, zejména Starship, je stále ve vývojové fázi a nemusí nikdy fungovat v parametrech, které firma očekává.

Burzovní start SpaceX se blíží. Musk se snaží upevnit roli diktátora v nejhodnotnějším startupu světa

Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.

Významným tématem je regulatorní riziko. SpaceX přiznává extrémní závislost na povoleních amerických úřadů, zejména FAA a FCC. Firma upozorňuje, že změny pravidel, omezení frekvenčního spektra nebo environmentální regulace mohou negativně ovlivnit Starlink i raketové operace.

6. A finanční stránka?

Prospekt otevřeně mluví i o finanční nejistotě. SpaceX upozorňuje, že bude pravděpodobně ještě dlouhé roky utrácet obrovské částky za vývoj infrastruktury, výrobu a expanzi satelitní sítě. Firma explicitně uvádí, že nemusí být schopna dlouhodobě dosahovat stabilní profitability a že budoucí úspěch závisí na schopnosti financovat extrémně nákladné projekty.

7. Jak SpaceX vysvětluje svou vizi kolonizace Marsu?

Firma prezentuje Mars jako dlouhodobý civilizační projekt. V prospektu se objevuje koncept „multiplanetárního života“ a budování trvalé lidské přítomnosti mimo Zemi. Nejde pouze o PR vizi, ale o součást strategického směřování firmy.

8. Jak realistická jsou orbitální AI datacentra?

Sama firma připouští, že jde o neověřený a velmi rizikový koncept. Prospekt výslovně upozorňuje, že technologie nemusí být komerčně životaschopná.

Musk prohrál bitvu s OpenAI. Porota smetla jeho žalobu jako opožděnou

Elon Musk neuspěl ve sporu s OpenAI, kterou obvinil z odklonu od původního poslání vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota dospěla k závěru, že miliardář podal žalobu příliš pozdě. Muskův právník si vyhradil právo na odvolání.

9. Proč je v prospektu tolik informací o AI?

SpaceX se snaží investorům ukázat, že chce být významným hráčem i v oblasti umělé inteligence. Dokument zmiňuje orbitální AI datacentra a propojení s xAI. Firma tím rozšiřuje svůj příběh z aerospace do AI infrastruktury.

10. Jakou roli hraje Starlink v ekonomice firmy?

Starlink je dnes klíčovým zdrojem příjmů firmy a podle odhadů generuje většinu tržeb SpaceX. Prospekt naznačuje, že právě stabilní cash flow ze satelitního internetu financuje extrémně kapitálově náročný vývoj Starship a dalších projektů.

11. Jak SpaceX vysvětluje svůj růstový model?

Firma tvrdí, že kombinuje příjmy z aktuálních služeb s dlouhodobými investicemi do nových trhů a technologií. Důležitým zdrojem růstu pak budou také inovace. Firma zdůrazňuje ochranu proprietárních technologií a obchodních tajemství jako klíčovou konkurenční výhodu.

„Přehodnotíme vztahy.“ Rubio se opřel do NATO kvůli Íránu

Americký ministr zahraničí Marco Rubio kritizoval postoj členských zemí NATO k pomoci Spojeným státům ve válce proti Íránu. Podle agentury Reuters uvedl, že odmítavý přístup spojenců ve Washingtonu vyvolal značné znepokojení.

Rubio se má v pátek zúčastnit dvoudenního jednání ministrů zahraničí NATO, které dnes začíná ve švédském Helsingborgu.

Americký prezident Donald Trump už dříve opakovaně kritizoval spojence z aliance za to, že podle něj neudělali nic, aby Spojeným státům ve válce proti Íránu pomohli. Prohlásil také, že USA na tento postoj nikdy nezapomenou. Rubio už dříve uvedl, že po skončení války budou muset Spojené státy své vztahy s NATO přehodnotit.

Washington žádal například vojenskou podporu při zajištění Hormuzského průlivu. Tuto klíčovou námořní trasu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky. Země NATO případnou misi nevyloučily, chtějí se do ní ale zapojit až po uzavření míru.

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán na konci února s cílem zabránit islámské republice získat zbraně. Boje nyní ustaly díky příměří, které má Washingtonu a Teheránu poskytnout čas na uzavření mírové dohody.

Trumpovo vítězství. Americký finanční úřad už nesmí zkoumat jeho starší daňová přiznání

Donald Trump dosáhl významného vítězství v daňové kauze. Americký finanční úřad už podle nové dohody nesmí zkoumat jeho starší daňová přiznání ani uplatňovat související nároky vůči jeho rodině či firmám.

„Nikdo nestojí o mýtný systém“

Rubio zároveň varoval, že případná dohoda nebude možná, pokud bude Teherán trvat na zavedení mýtného systému za proplutí Hormuzským průlivem. „Nikdo na světě nestojí o mýtný systém. Bylo by to nepřijatelné,“ řekl Rubio. Dodal, že takový požadavek by představoval hrozbu pro svět a byl by nelegální.

Podle šéfa americké diplomacie ale jednání o dohodě přinesla určitý pokrok. „Jsou zde nějaká dobrá znamení. Nechci být příliš optimistický. Tak uvidíme, co se v příštích dnech stane,“ uvedl Rubio.

Určitou naději podle něj může přinést také schůzka Íránců s vojenskými představiteli Pákistánu, který mírová jednání zprostředkovává. Pákistánská delegace zamířila do Teheránu dnes.

