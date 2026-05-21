Václav Moravec spouští vlastní mediální platformu. Mezi prvními hosty bude Macinka
Václav Moravec se po odchodu z České televize vrací s vlastním mediálním projektem. Platforma Moravec.cz nabídne pět pravidelných formátů včetně nedělní politické debaty, rozhovorů, publicistiky a průzkumů. Diváci za přístup zaplatí 199 korun měsíčně.
Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, dnes večer představil a spustil vlastní mediální platformu Moravec.cz. Nový projekt nabídne každý týden pět formátů, mezi nimi nedělní politickou diskusi Poledne s Moravcem, publicistiku, rozhovory i pořad založený na průzkumech veřejného mínění. Roční předplatné bude stát 1990 korun. Moravec platformu představil na pražském Výstavišti.
Václav Moravec ukončil působení v České televizi v březnu, pracoval v ní 21 let. Vedle Otázek Václava Moravce moderoval i publicistický pořad Fokus. Odchod z ČT zdůvodnil tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.
Několik pořadů
V diskusích s politiky tak bude Moravec pokračovat v rámci své nové platformy. Každou neděli bude uvádět pořad Poledne s Moravcem, který bude natáčet v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě v Praze. První díl pořadu je na programu tuto neděli.
Další pořad Generace se bude jednou týdně zaměřovat na jeden společenský fenomén. Úvodní téma cyklu se zaměří na nebezpečí přechodu z demokracie k diktatuře. Debatovat o něm budou bývalý politik Miroslav Kalousek, novináři Zdislava Pokorná a Rastislav Iliev, politoložka Lucie Tungul nebo kněz Marek Vácha a influencerka Johana Bázlerová.
Třetí pořad 1:1, s podtitulem Ti, kteří mají vliv, bude nabízet rozhovor s vybranou osobností. Rozhovory se budou natáčet v Kongresovém centru v Praze. První interview platforma uvede s náčelníkem generálního štábu Armády ČR Karlem Řehkou.
Kromě diskusí a rozhovorů platforma podle Moravce nabídne i publicistické formáty. Pořad Kontexty, který budou mít na starosti bývalý redaktor pořadu České televize 168 hodin Jakub Hříbek a novinář Lukáš Cigánek, přičemž každý týden představí reportáže a analýzy k některým z kritických společenských témat. První díl by měl upozornit na nárůst násilné kriminality dětí.
Pořad Populace pak bude ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos představovat výsledky průzkumů mínění o aktuálních tématech, které budou doplněny komentáři odborníků. Pořad bude uvádět další bývalý redaktor pořadu 168 hodin David Sebíň. První díl bude prezentovat aktuální volební model.
Konec koncesionářských poplatků má nahradit financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Jenže ministerstvo financí tvrdí, že návrh ministerstva kultury má vážné nedostatky. Chybí mu jasný zdroj peněz i dopady nižších příspěvků na hospodaření obou médií. Resort požaduje přepracování návrhu zákona.
Kromě Moravce se na projektu podílí jako výkonný šéf a producent Tomáš Hodboď. Šéfkou obsahu bude Hana Andělová, která s Moravcem spolupracovala již v ČT jako dramaturgyně jeho pořadů. Dalším členem týmu je také bývalá redaktorka Fokusu Václava Moravce Iva Melíšková. Realizaci pořadů bude mít na starosti produkční společnost Barletta.
Česká televize nedělní Otázky Václava Moravce nahradila diskusním pořadem Nedělní debata ČT, který střídavě moderují zástupce šéfredaktora ČT Martin Řezníček či moderátor pořadu Události, komentáře Lukáš Dolanský. Podle dat ČT byla průměrná sledovanost první části pořadu za poslední dva měsíce kolem 422 tisíc diváků s podílem na trhu 23,61 procenta.To je zhruba o 300 tisíc méně, než sledovalo poslední OVM z 8. března a o 200 tisíc méně než jejich předposlední díl. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek však v minulých týdnech avizoval, že jde o zatím dočasnou verzi a ČT pracuje na novém formátu politické diskuse, který chce spustit ve druhé polovině roku.
