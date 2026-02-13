Nový magazín právě vychází!

„Trpělivost má své meze". Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesku Albaneseovou. Uvedl to na síti X. Za důvod označil výroky, které údajně pronesla na konferenci v Kataru a v nichž měla označit Izrael za společného nepřítele lidstva. Server televize France24 ale uvedl, že z přepisu jejího projevu vyplývá, že takové prohlášení neučinila. K rezignaci vyzvala Albaneseovou také Francie.

„Trpělivost má své meze. Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albaneseová by měla ze své funkce rezignovat. Její nejnovější výroky, v nichž označuje Izrael za 'společného nepřítele lidstva', jsou nepřijatelné a neobhajitelné,“ napsal Macinka. Taková rétorika podle něj nepřispívá k uklidnění situace, naopak prohlubuje napětí a podkopává důvěru v nestrannost systému OSN. „Od představitelů OSN očekáváme odpovědnost, profesionalitu a nestrannost,“ dodal český ministr.

Server France24 napsal, že Albaneseová je vůči Izraeli dlouhodobě velmi kritická, v projevu ho ale za společného nepřítele lidstva neoznačila. Sama zpravodajka OSN tato slova ve vyjádření pro France24 popřela. Podle serveru to také vyplývá z přepisu vystoupení. Francie ale požaduje rezignaci Albaneseové a odvolává se přitom na všechny její výroky z posledních let, dodal server.

Sankce od USA

Albaneseová v souvislosti s Izraelem podle agentury Reuters v minulosti použila termín genocida. Spojené státy na zpravodajku loni v červenci uvalily sankce se zdůvodněním, že podněcuje Mezinárodní trestní soud (ICC) k postupu proti americkým a izraelským činitelům a firmám. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tehdy snahy Albaneseové označil za nelegitimní a ostudné.

Kritice Albaneseová čelila také například loni na přelomu listopadu a prosince, kvůli svým výrokům ohledně útoku propalestinských aktivistů na redakci italského deníku La Stampa. Albaneseová tehdy o incidentu, který odsoudila, řekla, že má být varováním pro novináře, aby dělali lépe svou práci. Za to ji kritizovali představitelé novinářské profese i italští vládní i opoziční politici.

V Pásmu Gazy platí od loňského 10. října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila více než 71 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

18 fotografií v galerii

V Jerezu Senna předvedl jedno ze svých nejpůsobivějších kvalifikačních kol. S plnicím tlakem přes čtyři bary a motorem Renault V6 o objemu 1,5 litru tlačeným na hranici možností zajel čas 1:21,605, téměř o sekundu a půl rychlejší než nejbližší soupeř. Lotus tak získal jubilejní stou pole position. V samotném závodě pak Senna porazil Nigela Mansella o pouhých 0,014 sekundy – šlo o třetí nejtěsnější finiš v historii Formule 1.

Podobně dramatický byl i jeho triumf v Detroitu. Po defektu pneumatiky a propadu pořadím dokázal Senna postupně předjet všechny soupeře a zvítězit, čímž potvrdil svou pověst mimořádně talentovaného a odhodlaného jezdce.

Jeden z nejvýkonnějších monopostů F1

Lotus 98T, navržený Gérardem Ducarougem, patří k nejvýkonnějším monopostům, jaké kdy ve Formuli 1 závodily. V závodním režimu dosahoval výkonu kolem 900 koní, zatímco v kvalifikačním nastavení dokázal produkovat více než 1 000 koní. V éře minimálních omezení výkonu se rozdíl mezi závodní a kvalifikační specifikací pohyboval až kolem 300 koní. Turbodmychadla byla natolik namáhána, že je tým měnil po každém rychlém kole.

Model 98T byl také posledním monopostem Formule 1, který nesl ikonické černo-zlaté zbarvení John Player Special. Díky kombinaci extrémního výkonu, elegantních proporcí a spojení se jménem Ayrtona Senny se stal jedním z nejvýraznějších symbolů éry, kdy technická pravidla ponechávala konstruktérům mimořádnou volnost.

Po odchodu z týmu Lotus v roce 1988 prošel vůz rukama několika významných a respektovaných sběratelů a jeho vlastnická historie zůstává nepřerušená. V roce 2016 byl získán současným majitelem a následně podroben důkladné renovaci.

Šasi 98T-3 je dnes považováno za nejúspěšnější vůz z dvouletého Sennova působení u John Player Team Lotus. Aukční odhad 9,5 až 12 milionů dolarů odráží nejen jeho technický význam, ale především výjimečné místo v historii Formule 1 – v době, kdy se na okruzích pohybovaly stroje bez limitů a za jejich volanty seděli skuteční velikáni.

Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ

Válka na Ukrajině: Oděsa
ČTK
nst
nst

Západní veřejnost stále častěji věří, že svět směřuje k rozsáhlému válečnému konfliktu. Vyplývá to z výsledků průzkumu serveru Politico, který probíhal na začátku února a zahrnoval více než dva tisíce respondentů v každé z pěti zemí – USA, Kanadě, Velké Británii, Francii a Německu. Ve všech státech se naprostá většina dotázaných shoduje, že svět je dnes nebezpečnější než dříve.

Američané, Kanaďané, Britové i Francouzi považují vypuknutí třetí světové války během příštích pěti let spíše za pravděpodobné než nepravděpodobné. Výjimkou je Německo, kde převažuje názor, že globální konflikt v nejbližších letech pravděpodobný není, uvádí průzkum. Obavy přitom výrazně vzrostly oproti březnu 2025, kdy byla stejná otázka položena poprvé. Ve Spojeném království nyní 43 procent lidí věří, že do roku 2031 je nová světová válka „pravděpodobná“ nebo „velmi pravděpodobná“, zatímco před rokem to bylo 30 procent. Ve Spojených státech je tento podíl ještě vyšší – 46 procent oproti loňským 38 procentům.

Ukrajinská armáda na frontové linii v charkovské oblasti Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti, který ovládá dron Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti 12 fotografií v galerii

„Bude použita jaderná zbraň“

Američané zároveň nejčastěji předpokládají, že jejich země bude během příštích pěti let přímo zapojena do války. Následují Britové a Francouzi. Nejméně třetina obyvatel USA, Velké Británie, Francie a Kanady také považuje za pravděpodobné, že v některém z budoucích konfliktů bude použita jaderná zbraň.

Rusko je podle respondentů největší hrozbou pro mír v Evropě. V Kanadě je však za největší bezpečnostní riziko považována Amerika pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Ve Francii, Německu a Velké Británii jsou Spojené státy označovány jako druhá největší hrozba, a to výrazně častěji než Čína.

Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ ČTK

Přestože většina voličů ve Francii, Německu, Velké Británii a Kanadě v principu podporuje vyšší výdaje na obranu, ochota nést konkrétní náklady je omezená. Podpora výrazně klesá ve chvíli, kdy jsou respondenti konfrontováni s možností zvýšení daní, vyššího státního dluhu nebo škrtů v jiných oblastech rozpočtu. Ve Francii by letos zvýšení obranných výdajů za těchto podmínek podpořilo 28 procent lidí, zatímco loni to bylo 40 procent. V Německu podpora klesla z 37 na 24 procent. V německém žebříčku priorit patří obranné výdaje mezi nejméně populární oblasti státních investic – předstihuje je pouze zahraniční pomoc.

Průzkum zároveň ukazuje výraznou skepsi vůči návrhu na vytvoření stálé armády Evropské unie pod jednotným centrálním velením. Tento krok podporuje pouze 22 procent Němců a 17 procent Francouzů. Naopak povinná vojenská služba má nejsilnější podporu právě v Německu a Francii, kde ji podporuje přibližně polovina obyvatel.

Výsledky tak odhalují zásadní dilema pro politické lídry NATO. Obavy z války mezi veřejností sílí, ale ochota financovat rozsáhlejší obranné programy slábne. Posilování bezpečnosti se proto odehrává v prostředí rostoucí nejistoty a napjatých veřejných financí.

