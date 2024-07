Fico se objevil na veřejnosti. V projevu ocenil Orbána za cestu do Moskvy

Slovenský premiér Robert Fico se poprvé od květnového pokusu o atentát na svou osobu objevil na veřejné akci. V pátek večer se zúčastnil oslav svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na hradě Devín na okraji Bratislavy, kde také vystoupil s projevem.

Fico v něj kromě jiného kritizoval progresivismus a liberalismus, ocenil také maďarského premiéra Viktora Orbána za jeho cesty do Kyjeva a Moskvy; dnešní návštěva Orbána v Rusku vyvolala na evropské scéně řadu kritických reakcí.

Vrcholní slovenští politici a další hosté přivítali Fica na Devíně potleskem ve stoje. Sám Fico, kterého útočník v polovině května z bezprostřední blízkosti opakovaně postřelil, projev přednesl rovněž ve stoje. Fico se v současnosti zotavuje ze zranění v domácí léčbě.

Kritika liberalismu

Slovenský premiér využil projev, ve kterém kromě jiného označil svátek věrozvěstů za jeden z nejvýznamnějších svátků na Slovensku, ke kritice liberalismu a k obhajobě potřeby nastolení míru na Ukrajině. Ta se více než dva roky brání ruské vojenské invazi. Fico například tvrdil, že je třeba postavit hráz progresivistickým a liberálním ideologiím.

Vyslovil obdiv Orbánovi, jehož země od začátku července předsedá Radě EU, za cesty do Kyjeva a do Moskvy. „Mírových iniciativ nikdy není dostatek,“ řekl Fico, kterého s Orbánem spojuje například odmítavý postoj vůči západní vojenské pomoci Kyjevu. Fico řekl, že pokud by mu to zdravotní stav dovoloval, rád by se ke svému maďarskému kolegovi připojil. Fico rovněž tvrdil, že situace na Ukrajině se může vymknout z rukou a vyústit do nekontrolovatelného válčeného konfliktu.

Orbánovu cestu do Moskvy, kde se maďarský premiér sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kritizovali kromě jiných představitelé EU. Šéf diplomacie sedmadvacítky Josep Borrell zdůraznil, že to je bilaterální návštěva bez mandátu EU. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že politika „appeasementu“, tedy ústupků či usmíření, Putina nezastaví.

První veřejné vyjádření po atentátu měl Fico v červnu, a to prostřednictvím nahrávky. Tehdy řekl, že vůči útočníkovi necítí nenávist. Střelce ale zároveň označil za aktivistu slovenské opozice, v proslovu krátce před volbami do europarlamentu rovněž kritizoval opoziční strany, poměry v EU, slovenské nevládní organizace, herce a média.

Ve čtvrtek slovenská prokuratura oznámila, že atentát na Fica úřady nově vyšetřují jako teroristický útok. Původně byl střelec, kterého policisté bezprostředně po činu zadrželi a soud ho pak poslal do vazby, stíhán za pokus o úkladnou vraždu. Útočník svůj čin podle soudního dokumentu zdůvodnil tím, že nesouhlasí s politikou nynější vlády. Tvrdil, že politika nechtěl zabít.