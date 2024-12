V USA prudce roste počet bezdomovců, mezi nimi jsou i rodiny s dětmi

Ve Spojených státech opět výrazně vzrostl počet lidí, kteří nemají trvalé bydliště, a statistika o bezdomovectví vedená od roku 2007 tak letos dosáhla nového rekordu. Vláda to oznámila s tím, že vývoj způsobila souhra různých faktorů včetně nedostupnosti bydlení, ukončení pandemických sociálních opatření a problémů s přijímáním migrantů. Negativní trend pokračuje v době, kdy města napříč USA začala kriminalizovat spaní na ulici.

Reklama

Při sčítání na začátku roku americká vláda zaznamenala více než 770 tisíc bezdomovců, což znamená, že na každých 10 tisíc obyvatel jich připadalo 23. Statistika už loni meziročně vzrostla o 12 procent a letos stoupla dokonce o 18 procent, což je podle deníku The New York Times (NYT) nejvyšší nárůst v evidenci federální vlády. Agentura AP podotýká, že skutečný počet lidí bez trvalé adresy je pravděpodobně ještě vyšší.

Americké ministerstvo bytové výstavby podobně jako před rokem nárůst připisuje rostoucím nájmům a ukončení programů sociální podpory zavedených v souvislosti s pandemií covidu-19. USA podobně jako evropské země zažily v posledních letech výrazný růst životních nákladů, přičemž jedním z nejpalčivějších problémů je vzestup ceny bydlení. Nedostatek cenově dostupných bytů a domů byl také jedním z témat nedávné předvolební kampaně, v níž nakonec znovuzvolený exprezident Donald Trump sliboval mimo jiné usnadnit výstavbu nemovitostí.

Roli v rozmachu bezdomovectví sehrávají také živelní pohromy, uvádí AP. Vládní činitelé nicméně podle NYT při prezentaci nových čísel zdůrazňovali souvislost se zvýšenou imigrací do USA. Statisíce migrantů v posledních letech dorazily do velkých amerických měst, kde pro ně nestačily kapacity ubytoven.

Reklama

S tímto aspektem souvisí téměř 40procentní nárůst v počtu rodin žijících na ulici. Bezdomovectví letos během jediné noci v USA zažilo téměř 150 tisíc dětí. Vládní činitelé nicméně argumentovali, že nápor spojený s imigrací od lednového sčítání polevil a že situace se od začátku roku zlepšila.

„Tato data jsou téměř rok stará a již nereflektují situaci, kterou vidíme,“ řekla úřadující ministryně bytové výstavby Adrianne Todmanová.

Tlak na samosprávy

Zatímco přibývá lidí bez trvalého bydliště, roste také tlak na samosprávy, aby se situací něco dělaly. Zlom v tomto směru přinesl červnový verdikt amerického nejvyššího soudu, který rozhodl, že úřady mohou lidem zakazovat spaní na veřejnosti i v případech, kdy pro ně není zajištěné místo v ubytovnách. Jen o několik let dříve se nejvyšší soud věcí odmítl zabývat poté, co federální odvolací soud dospěl k závěru, že kriminalizace bezdomovectví za takových okolností představuje protiústavní formu trestu.

Veřejnoprávní rozhlasová společnost NPR tento týden informovala, že od zásahu nejvyššího soudu více než stovka amerických měst a obcí zakázala lidem spát na veřejnosti, i když pro bezdomovce není žádné útočiště. Postupují takto samosprávy napříč USA, ať už je vedou politici Demokratické strany nebo republikáni. Podle NPR to odráží silnou frustraci z počtu lidí na ulici a z problémů s drogami, aktivisté hájící práva bezdomovců však namítají, že pokuty a vězení situaci jen zhorší.

Christina Meinl: Před sto lety měl Meinl 900 prodejen. Protože nebyl Google, lidé tam zjišťovali vše potřebné Leaders Značka Julius Meinl patří k evropskému retailu již 160 let. A slovutné jméno se předává z generace na generaci podnikatelů. Významný post v rodinném podniku zastává Christiana Meinl, která zastává post výkonné ředitelky Julius Meinl Coffee Group pro Rakousko. „Žádný z mých předků si nikdy neřekl ‚Už nám to jde, tak se to bude dělat pořád takhle‘. Každá generace Meinlů dokázala přijít s takovým byznys modelem, který byl v dané době pro firmu nejlepší,“ říká Christina Meinl v rozhovoru, který v rámci Inventury 2024 na newstream.cz zveřejňujeme poprvé celý. Adéla Vopěnková Přečíst článek

Hrabě František Kinský: Zámky už nejsou rodinné domy, ve kterých by se mělo bydlet Leaders Štědrý den je tu. Jako dárek svým čtenářům byznysový portál newstream.cz postupně zveřejňuje nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB, nyní budou dostupné online v rámci Inventury 2024 na newstream.cz. Sváteční dny startují rozhovorem s populárním šlechticem Františkem Kinským. „Historii rodiny si nesete s sebou. Můj otec, když se ho ptali, co znamená šlechtictví a co šlechta, říkal: Žijeme v jednadvacátém století, šlechta je mrtvý pojem. To už neexistuje a existovat nebude. Jsme republikou, jsme občané. Máme jenom nějakou historickou povědomost o své rodině,“ říká František Kinský. Dalibor Martínek Přečíst článek