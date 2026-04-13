Radikální krok po volbách: Magyar plánuje pozastavit veřejnoprávní média
Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.
Dosavadní maďarský premiér Viktor Orbán za 16 let u moci podle kritiků proměnil Maďarsko v poloautoritářský stát, v němž vládní strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a omezili principy demokracie a plurality. Kvůli tomu už léta vede s Budapeští spory Evropská komise, která jí zmrazila výplatu části peněz z evropských fondů.
Orbánova vláda sloučila veřejnoprávní televizi, rozhlas a tiskovou agenturu MTI do státní mediální skupiny MTVA. Před jejím sídlem se konaly demonstrace proti vládní kontrole médií a proti údajně neobjektivnímu zpravodajství, proti tzv. továrně na lži a propagandistické mašinérii, jak svého času psala americká agentura AP.
„Predátoři svobody tisku“
Nevládní organizace Reportéři bez hranic zařadila Orbána na seznam nazvaný „predátoři svobody tisku“. Premiér v reakci poukazoval na existenci několika internetových zpravodajských serverů a komerčních televizních stanic, které jsou podle něj kritické vůči jeho vládě. Prezentoval to jako důkaz, že média v Maďarsku „jsou svobodnější a rozmanitější“ než v západní Evropě.
Magyar, jehož strana podle výsledků voleb získala v parlamentu ústavní většinu, slibuje rozbít dosavadní systém, přijmout protikorupční opatření, zřídit úřad pro navrácení zpronevěřeného státního majetku a zakotvit v ústavě nejvýše osmileté funkční období předsedy vlády.
Magyar také slibuje, že nová vláda obnoví právní stát, pluralitní demokracii a systém brzd a protivah. Dodal, že tento mandát dal vítězům voleb maďarský lid, píše agentura MTI.
Kritika propagandy
Na dnešní tiskové konferenci Magyar kritizoval to, co označil za lži a propagandu připomínající ministra nacistického Německa Josepha Goebbelse a Severní Koreu. Řekl, že propagandě a lžím čelil jako vůdce opozice a že podle něj měly uvést maďarskou veřejnost v omyl.
Na otázku o tajemství, jak zvítězit nad „státní stranou, disponující propagandou, tajnými službami a úřady na povel“, Magyar odpověděl, že politika je o lidech, na což podle něj politici často zapomínají, stejně jako na to, že musí být pro lidi a musí pro ně odvádět práci. Řekl také, že sám se za poslední dva roky hodně naučil o důležitosti přímého kontaktu s lidmi. Uvedl, že jeho strana Tisza získala obrovský mandát, který s sebou nese také obrovskou zodpovědnost.
Kde je Szijjártó?
Magyar se podle MTI vyjádřil i k ministrovi zahraničních věcí Péteru Szijjártóvi. Ten podle médií náhle zmizel z veřejného dění, nezúčastnil se v neděli ani večerního dění ve volebním štábu premiéra Viktora Orbána. Magyar tvrdil, že Szijjártó „je stále na svém místě“ a že v 10:00 dorazil na ministerstvo zahraničí, kde se spolu s nejbližšími spolupracovníky pustil do skartování dokumentů.
„Už několik dní víme, že ničení dokumentů začalo, a to nejen na ministerstvech,“ prohlásil Magyar. „Naším nejdůležitějším úkolem po předání moci bude získat každý dokument, který po skartaci zbude, aby země dál fungovala,“ dodal.