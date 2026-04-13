newstream.cz Politika Radikální krok po volbách: Magyar plánuje pozastavit veřejnoprávní média

Radikální krok po volbách: Magyar plánuje pozastavit veřejnoprávní média

Budapešť
ČTK
ČTK
ČTK

Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.

Dosavadní maďarský premiér Viktor Orbán za 16 let u moci podle kritiků proměnil Maďarsko v poloautoritářský stát, v němž vládní strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a omezili principy demokracie a plurality. Kvůli tomu už léta vede s Budapeští spory Evropská komise, která jí zmrazila výplatu části peněz z evropských fondů.

Orbánova vláda sloučila veřejnoprávní televizi, rozhlas a tiskovou agenturu MTI do státní mediální skupiny MTVA. Před jejím sídlem se konaly demonstrace proti vládní kontrole médií a proti údajně neobjektivnímu zpravodajství, proti tzv. továrně na lži a propagandistické mašinérii, jak svého času psala americká agentura AP.

„Predátoři svobody tisku“

Nevládní organizace Reportéři bez hranic zařadila Orbána na seznam nazvaný „predátoři svobody tisku“. Premiér v reakci poukazoval na existenci několika internetových zpravodajských serverů a komerčních televizních stanic, které jsou podle něj kritické vůči jeho vládě. Prezentoval to jako důkaz, že média v Maďarsku „jsou svobodnější a rozmanitější“ než v západní Evropě.

Magyar, jehož strana podle výsledků voleb získala v parlamentu ústavní většinu, slibuje rozbít dosavadní systém, přijmout protikorupční opatření, zřídit úřad pro navrácení zpronevěřeného státního majetku a zakotvit v ústavě nejvýše osmileté funkční období předsedy vlády.

Magyar také slibuje, že nová vláda obnoví právní stát, pluralitní demokracii a systém brzd a protivah. Dodal, že tento mandát dal vítězům voleb maďarský lid, píše agentura MTI.

Kritika propagandy

Na dnešní tiskové konferenci Magyar kritizoval to, co označil za lži a propagandu připomínající ministra nacistického Německa Josepha Goebbelse a Severní Koreu. Řekl, že propagandě a lžím čelil jako vůdce opozice a že podle něj měly uvést maďarskou veřejnost v omyl.

Na otázku o tajemství, jak zvítězit nad „státní stranou, disponující propagandou, tajnými službami a úřady na povel“, Magyar odpověděl, že politika je o lidech, na což podle něj politici často zapomínají, stejně jako na to, že musí být pro lidi a musí pro ně odvádět práci. Řekl také, že sám se za poslední dva roky hodně naučil o důležitosti přímého kontaktu s lidmi. Uvedl, že jeho strana Tisza získala obrovský mandát, který s sebou nese také obrovskou zodpovědnost.

Kde je Szijjártó?

Magyar se podle MTI vyjádřil i k ministrovi zahraničních věcí Péteru Szijjártóvi. Ten podle médií náhle zmizel z veřejného dění, nezúčastnil se v neděli ani večerního dění ve volebním štábu premiéra Viktora Orbána. Magyar tvrdil, že Szijjártó „je stále na svém místě“ a že v 10:00 dorazil na ministerstvo zahraničí, kde se spolu s nejbližšími spolupracovníky pustil do skartování dokumentů.

„Už několik dní víme, že ničení dokumentů začalo, a to nejen na ministerstvech,“ prohlásil Magyar. „Naším nejdůležitějším úkolem po předání moci bude získat každý dokument, který po skartaci zbude, aby země dál fungovala,“ dodal.

Moody's po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3

ČEZ
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ratingová agentura Moody’s zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody’s známku Aa3.

Agentura Moody’s zlepšila už loni v druhé půli května ratingový výhled ČEZ, z „negativního“ hned na „pozitivní“, což byla první hmatatelná známka možného blížícího se zlepšení ratingu. Klíčovým důvodem byl loni v květnu fakt, že tuzemská vláda začátkem téhož měsíce získala 80procentní podíl ve společnosti EDU II, která bude zodpovědná za výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a kterou předtím ze sta procent vlastnil ČEZ.

Moody’s krok Fialovy vlády hodnotila pozitivně, neboť razantně snižoval vystavení společnosti ČEZ možným rizikům spjatým s výstavbou nových jaderných bloků. Tato rizika na sebe ve značné míře nyní berou místo akcionářů a věřitelů ČEZ daňoví poplatníci v České republice, což právě před takřka rokem vedlo ke zlepšení ratingového výhledu ČEZ nejen na „stabilní“, ale hned na „pozitivní“.

Babišova vláda v očích Moody’s kroky vlády Fialovy ve své podstatě nijak nezpochybňuje, naopak ještě zřetelněji vyzdvihuje strategickou důležitost podniku poměrně jednoznačně deklarovaným záměrem získat alespoň jeho klíčovou část do plně státního vlastnictví.

Agentura Moody’s naposledy energetické společnosti měnila ČEZ rating v březnu 2016, kdy jej zhoršila ze známky A3 na Baa1, zejména kvůli tehdejším nízkým cenám energií. Nyní tedy ČEZ získává po více než deseti letech hodnocení A3 zpět.

Varšava

Polsko znovu míří na globální trhy, plánuje miliardové dluhopisy

Money

Polsko je zatím poslední zemí ze skupiny takzvaných rozvíjejících se ekonomik, která se od začátku války v Íránu vrací na mezinárodní dluhopisové trhy. Nabízí emisi dluhu denominovanou v dolarech, a to ve třech tranších. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Dluhopisy budou mít splatnost pět, deset a 30 let.

ČTK

Přečíst článek

Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky

Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jak zreformovat třetí pilíř penzijního systému, aby se stal pro mladé Čechy atraktivnější? Vláda chystá reformu, v červnu ji hodlá představit. Také opozice je pro reformu. Panuje shoda, že by se měla zvýšit výnosnost penzijního spoření a prodloužit by se měla doba spoření. Výše úložek účastníků nejsou tak zásadní, tvrdí Filip Pertold z institutu IDEA při CERGE-EI, který s kolegou Lukášem Nádvorníkem zanalyzoval stávající stav penzijního připojištění.

Penzijní spoření je notoricky známé jako málo výnosné. Investovat je možné buď konzervativně, nebo dynamicky. Ekonomové doporučují využít takzvanou strategii životního cyklu. V mládí investovat dynamicky, odvážněji, až krátce před důchodem víc konzervativně.

„Dozrál čas na úpravu parametrů penzijního spoření ve třetím pilíři,“ uvedl v rámci diskusního setkání v Poslanecké sněmovně na téma třetí pilíř Jiří Rusnok, ekonom a bývalý guvernér ČNB. Vláda i opozice se shodují, že je nutné dobrovolný pilíř penzijního spoření upravit tak, aby přitáhl mladou generaci.

Výrazné snížení poplatků

Ministerstvo financí se zaměří na výrazné snížení poplatků, které by mělo klientům přinést lepší výnosy a naspořenou sumu při odchodu do důchodu. Úřad chce změny předložit vládě do konce června a dokončit legislativní proces do konce roku, aby změny vstoupily v platnost od ledna 2027.

Lidé, kteří v současnosti vstupují do systému penzijního spoření, které stát podporuje příspěvky i daňově, paradoxně podle poznatků finančních domů ze dvou třetin preferují konzervativní fondy. Podle Asociace penzijních společností i Pertoldovy studie by mladí lidé měli naopak investovat do dynamických fondů. Tak, aby v průběhu času vznikaly větší výnosy. „V mládí by měl být poměr 90 procent do dynamického fondu a deset procent do konzervativního fondu,“ říká Nádvorník.

„Chceme zatraktivnit třetí pilíř, chceme shodu napříč stranami. Garance nezáporného výsledku s sebou nesou nízké výnosy. Je tu i aspekt poplatků,“ zmínil při sněmovní diskusi Patrik Nacher. Garance se vztahuje na původní, takzvané transformované fondy. V nich má peníze pořád polovina lidí, kteří využívají třetí penzijní pilíř. V roce 2013 se penzijní spoření přeměnily na takzvané doplňkové penzijní spoření, v němž již není výnos zákonem vázán. Stát musí podle Nachera být schopen zaručit kontinuitu a stabilitu.

„Není třeba systém reformovat, ale upravit parametry. Lidé by do něj měli vstupovat dřív, investice musejí být dynamické,“ říká Libor Vošický, ředitel penzijní společnosti České spořitelny. „Říká se tomu osmý div světa, složené úročení.“ Čím déle se investuje, tím větší je zhodnocení peněz. Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon uvedl, že nejde o jeden nebo dva parametry, je třeba shoda napříč, aby bylo dosaženo dlouhodobosti a robustnosti systému.

Také studie CERGE-EI zmiňuje jako součást opatření snížení poplatků, které za investice v dynamických fondech vybírají penzijní společnosti. Ty se pohybují nad dvěma procenty ročně. Analýza argumentuje například Maďarskem nebo Švédskem, kde jsou poplatky pod jedním procentem. „Systém musí být dlouhodobý a nízkonákladový,“ tvrdí Pertold. Podle něj nezvyšuje výnosnost státní podpora, která je spíš iniciačním nástrojem, ale právě výnosnost. Tu svazují jak poplatky, tak konzervativní úložky. A také krátká doba spoření.

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři penzijního systému, klesl loni podle statistik ministerstva financí o 84 tisíc na 3,9 milionu. Průměrná měsíční úložka činí 1100 korun měsíčně.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

