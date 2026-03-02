Izraelská letadla zaútočila na cíle Íránu a Libanonu, při útoku zemřel vysoce postavený člen Hizballáhu
Stovky izraelských letadel zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně, informoval podle agentury AFP mluvčí izraelské armády Effie Defrin. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda potvrdila cílený útok, při němž byl zabit šéf zpravodajské služby Hizballáhu Husajn Mukalled. Podle agentury AFP bylo v několika čtvrtích íránské metropole Teheránu slyšet hlasité výbuchy, které otřásly obytnými budovami. Íránské revoluční gardy naopak oznámily, že v reakci na americko-izraelské útoky odpálily salvu raket na izraelská města Tel Aviv, Haifa, a na východní Jeruzalém.
Po sobotních americko-izraelských úderech na Írán vyjádřil Hizballáh solidaritu s Teheránem a v reakci na zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího zaútočil pomocí dronů a střel na izraelské území. Je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
Nový izraelský úder se dnes ráno zaměřil na jižní předměstí Bejrútu. Defrin uvedl, že Íránem podporované hnutí Hizballáh zaplatí za své útoky na Izrael vysokou cenu. „Hizballáh včera v noci zahájil palbu. Věděli přesně, co dělají. Varovali jsme je,“ řekl mluvčí. Podle druhého mluvčího izraelské armády Nadava Šošaniho zatím izraelská armáda nemá v plánu pozemní invazi do Libanonu, jakou podnikla předloni v září.
Demokratičtí zákonodárci odsoudili rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočit na Írán bez schválení Kongresem. Přitom zpochybňují Trumpovo sobotní tvrzení, že Spojené státy čelily bezprostřední hrozbě ze strany Íránu. Právě existence takové hrozby je přitom zákonnou podmínkou, která prezidentovi umožňuje zahájit vojenský útok bez souhlasu Kongresu, připomíná deník The New York Times. Demokraté rovněž kritizují nejasnost cílů americké akce a vnímají riziko rozpoutání širšího konfliktu.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac na síti X uvedl, že Hizballáh „draze zaplatí za své útoky proti Izraeli“ a že vůdce hnutí Naím Kásim, „který se rozhodl zaútočit pod tlakem Íránu, je nyní cílem, který má být eliminován“. Dodal, že on a izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídili izraelské armádě, aby proti Hizballáhu podnikla rázné kroky.
ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 2, 2026
מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע.
לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר…
Izraelské údery na Libanon si dnes ráno podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných. Po nejnovějších izraelských útocích tak vzrostl počet obyvatel, kteří museli opustit své domovy. Deník L’Orient-Le Jour (OLJ) s odvoláním na telegramový kanál napojený na syrské bezpečnostní složky uvedl, že v průběhu několika hodin dnes před izraelským bombardováním uprchly do Sýrie tisíce Libanonců.
Podle íránské agentury Tasním izraelský útok dnes zasáhl oblast poblíž teheránského náměstí Revoluce, kde se zrovna shromáždili demonstranti odsuzující americko-izraelskou akci.
Cena bitcoinu dnes mírně roste a přidává téměř jedno procento. O víkendu však trh s kryptoměnami zažil výrazné výkyvy. Při nepřetržitém obchodování se bitcoin krátce propadl pod 63 200 dolarů, ztráty ale ještě během víkendu smazal. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje za 66 419 dolarů, tedy na úrovních z konce října 2024, uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. V sobotu přitom začal americko-izraelský útok na Írán.
Dnes byl také jmenován novým íránským ministrem obrany Madžíd Ebnelrezá, generál islámských revolučních gard, který nahradí svého předchůdce, jenž zemřel při americko-izraelských náletech.
Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že zahájily raketový útok na několik měst v Izraeli. „Mezi cíli této desáté salvy byl vládní komplex sionistického (izraelského) režimu v Tel Avivu, útoky na vojenská a bezpečnostní centra v Haifě a úder proti východnímu Jeruzalému,“ uvedla podle AFP armáda islámské republiky v prohlášení vysílaném ve státní televizi. Armáda dále uvedla, že při útoku použila balistické rakety typu Chajbár.
Podle íránské agentury Fars byly cílem raketových útoků kanceláře Benjamina Netanjahua a velitelství izraelského letectva.