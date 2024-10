Češi zablokovali prohlášení EU vyzývající k příměří v Libanonu

Česká republika podle serveru Euronews zablokovala společné prohlášení Evropské unie vyzývající k „okamžitému příměří“ mezi Izraelem a libanonským radikálním hnutím Hizballáh. Sedmadvacítka tak k vyostřujícímu se konfliktu nemohla jednotné stanovisko vydat. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že Praha prohlášení zablokovala, neboť jednostranně omezovalo právo Izraele na sebeobranu proti teroristům z Hizballáhu.

Český postoj, který serveru Euronews potvrdilo několik diplomatů a evropských činitelů, donutil šéfa diplomacie EU Josepa Borrella, aby vydal vlastní stanovisko. Euronews poznamenává, že české zastoupení při EU bezprostředně neodpovědělo na žádost o reakci.

Černínský palác později na dotaz uvedl, že navržené prohlášení „jednostranně omezovalo právo Izraele na sebeobranu proti teroristům z Hizballáhu, kteří několik měsíců ostřelují civilisty na severu Izraele“. Zároveň Česká republika požadovala stažení Hizballáhu z izraelských hranic.

„Vyjadřujeme politování nad četnými civilními oběťmi v Libanonu, zničením civilní infrastruktury a souvisejícími dlouhodobými důsledky a vysokým počtem vnitřně vysídlených osob na obou stranách a znovu vyzýváme k dodržování mezinárodního humanitárního práva za všech okolností,“ uvedl odpoledne Borrell. „Zbraně by nyní měly umlknout a měl by promluvit hlas diplomacie, který by měli všichni slyšet,“ dodal.

Už v pondělí Borrell svolal videokonferenci s unijními ministry zahraničí, po níž řekl, že jakákoliv další vojenská intervence by situaci dramaticky zhoršila, čemuž je třeba se vyhnout. Ke společnému prohlášení se ale diplomatům členských zemí nepodařilo dojít, a tak Borrell své dnešní vyjádření zveřejnil až po téměř 24 hodinách od ministerského jednání.

„Navzdory společným obavám ze stupňujícího se konfliktu však zákulisní zápas v Bruselu o zveřejnění společného prohlášení odhaluje trvalé neshody mezi členskými státy, pokud jde o přístup k Izraeli, které se projevují v soukromí i na veřejnosti od útoku Hamásu ze 7. října,“ píše Euronews, který také poznamenal, že k největším podporovatelům Izraele v rámci unie patří vedle Česka také Maďarsko a Rakousko.

Izraelské údery na Libanon si za poslední více než týden vyžádaly přes 1000 životů, mimo jiné zahynul dlouholetý šéf militantního hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh. Další tisíce osob utrpěly zranění a v zemi s 5,6 milionu obyvatel je teď podle Borrella přes milion lidí, kteří museli opustit své domovy.

Izrael zase čelí ostřelování ze strany Hizballáhu a navíc dnes večer čelí raketovému útoku z Íránu, který militantní organizaci podporuje.

