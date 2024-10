Kde bere Hizballáh peníze? Od mafiánů v západní Africe

Libanonské šíitské hnutí Hizballáh disponuje v západní Africe silnou základnou finančních sítí. V Pobřeží slonoviny a v Guineji se totiž nachází důležitá libanonská komunita, o kterou se Hizballáh opírá. Jde o propracovaný mafiánský systém, který pere špinavé peníze především z prodeje drog, napsal list Le Monde.

Reklama

Podle zjištění deníku velká část šíitských Libanonců, kteří žijí v Pobřeží slonoviny a v jiných zemích západní Afriky, finančně přispívají Hizballáhu. „Když neplatíš, vyloučí tě ze společenského života,“ uvedl podnikatel libanonského původu, jenž nyní bydlí v Kamerunu. Jeho jméno deník neuvedl, protože si přál zůstat v anonymitě.

Hizballáh dlouhodobě těží z finanční podpory Íránu. Nicméně jak uvedl washingtonský think-tank Nadace pro obranu demokracií (FDD), 30 procent jeho příjmů pochází z organizované trestné činnosti. Za dobu svého působení se stal státem ve státě a podařilo se mu vybudovat paralelní ekonomiku, která stojí především na praní špinavých peněz pocházejících z obchodování s drogami. Jde však i o další komodity, jako jsou diamanty, dřevo a zbraně.

Igor Rattaj: Byznysově je Česko Evropa. Slovensko spíš vesnice Leaders Igor Rattaj dělí svůj čas i byznys mezi Česko, Slovensko a jejich sousední země. Vládce horských středisek, aquaparků a hlavní akcionář společnosti TMR je ve svých třiapadesáti letech již legendou česko-slovenského kapitalismu. Pro finanční skupinu J&T v Česku v devadesátých letech zakládal banku, je průkopníkem horského byznysu a s firmou Tatry Mountain Resorts ovládá středisko ve Špindlerově Mlýně, které je centrem české byznysové elity. Krom byznysových aktivit je zapáleným filmovým i divadelním hercem. „Česko i Slovensko jsou na stejné cestě, ale každé jinými kroky. Česko je pod větším vlivem Západu, ale ani Slovensko v žádném případě není proruská země,“ říká miliardář v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB 4. Michal Nosek Přečíst článek

„Je těžké to přesně odhadnout, ale přes 300 milionů dolarů (přibližně sedm miliard korun) ročně pochází z pašeráctví a praní špinavých peněz,“ řekl deníku odborník na Hizballáh Emanuele Ottolenghi z FDD.

Reklama

Jižní Amerika je zdrojem příjmů, které hnutí získává obchodem s drogami, popisuje Le Monde. Západní Afrika pak v celém systému figuruje jako tranzitní místo, kde Hizballáh díky místní libanonské komunitě pere špinavé peníze. Na tom se podílí i místní politické elity, uvádí deník.

Za problémy na Blízkém východě může přítomnost USA, uvedl íránský duchovní vůdce Politika Za problémy na Blízkém východě stojí přítomnost Spojených států a evropských zemí v regionu, řekl podle íránské státní tiskové agentury IRNA íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Server The Times of Israel (ToI) k tomu napsal, že šlo o první veřejné vystoupení Chameneího od úterního íránského útoku na Izrael, který ale ajatolláh v projevu nezmínil. ČTK Přečíst článek

Jedna z taktik jak získat peníze z drog souvisí s prodejem ojetých aut. „Kokain z Jižní Ameriky se prodával v Africe, v Evropě a na Blízkém východě. Peníze v hotovosti se potom dopravily do Bejrútu. Odtud se peníze dostaly do oběhu přes směnárny a přes banky se posílaly na nákup ojetých amerických aut. Auta se potom poslala do Afriky, kde se dále prodávala. Velká část zisků šla přímo Hizballáhu,“ popsal už v roce 2017 vyšetřovatel Derek Maltz z americké Agentury pro potírání narkotik (DEA).

Současná situace v Libanonu může mafiánský systém v západní Africe destabilizovat, z dlouhodobého hlediska ho však neohrozí. „Smrt Hasana Nasralláha (vůdce Hizballáhu) toto financování neomezí,“ řekl pro Le Monde výzkumník Dola Traoré z univerzity v Abidžanu.