Obavy českých domácností z vývoje vlastní finanční situace se výrazně zvýšily
Důvěra v českou ekonomiku v únoru mírně narostla, mezi spotřebiteli se však množí chmury a pochyby. Náladu tak zachraňují podnikatelé, zejména pak průmyslníci a stavebníci. Celkově totiž důvěra v ekonomiku v únoru narostla, když sedmý měsíc v řadě vykázala lepší stav, než odpovídá průměru let 2003 až 2025.
Znatelné zlepšení nálady nastalo u podnikatelů a firem v průmyslu a stavebnictví. V únoru došlo k určitém zklidnění vypjaté mezinárodní situace. V lednu totiž Spojené státy nejprve provedly překvapivý zásah ve Venezuele a následně stupňovaly nátlak v rámci snahy získat pro sebe Grónsko. Sílící napětí v mezinárodních vztazích, včetně těch transatlantických, mezi EU a USA, vyvolávalo obavu českých vývozců, a tedy i průmyslníků, z dalšího vývoje globálního obchodu. V únoru tato obava poněkud polevila, takže vývozci se o to více mohou zaměřit na možná pozitiva mezinárodního vývoje, mezi něž řadí například vyhlížený růst německé poptávky související s tamními masivními dotacemi energií, ale také stimulačními zásahy v oblasti zbrojení nebo stavebnictví.
Další vzpruhu může českým průmyslníkům přinést páteční rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zneplatnit reciproční cla administrativy prezidenta Donalda Trumpa (šetření ČSÚ únorové nálady probíhalo vesměs před tímto verdiktem). Trump je sice okamžitě nahradil cly jinými, globálními, takže průměrná efektivní celní sazba na vývoz EU do USA dokonce o necelý procentní bod stoupá, avšak klesá míra nepředvídatelnosti celní politiky USA. Trump už totiž nyní nemůže cla zavádět, „jak se mu zamane“, ale bude muset následovat komplikovanější procedury, včetně nutnosti zajistit si schválení Kongresu. Ostatně i jeho zmíněné globální patnáctiprocentní clo, jež vstupuje v platnost dnes, může uplatňovat bez souhlasu Kongresu pouze 150 dní.
Ani v den čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu nelze říci, že by západní sankce snižovaly vývoz ruské ropy, konstatuje ve speciální studii vydané u příležitosti daného výročí finský institut CREA. V tomto smyslu tedy podle něj selhávají, když ve čtvrtém roce od začátku invaze setrvával objem vývozu ruské ropy šest procent nad úrovní před invazí.
Maďarsko přeplácí za ropu z Družby. Přes Chorvatsko by ušetřilo desítky procent
Money
Ani v den čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu nelze říci, že by západní sankce snižovaly vývoz ruské ropy, konstatuje ve speciální studii vydané u příležitosti daného výročí finský institut CREA. V tomto smyslu tedy podle něj selhávají, když ve čtvrtém roce od začátku invaze setrvával objem vývozu ruské ropy šest procent nad úrovní před invazí.
Podnikatelé v českém stavebnictví si i v únoru udržovali na poměry vývoje v posledních více než dvaceti letech výrazně nadprůměrně dobrou náladu. Těší je stále poměrně vysoká poptávka po rezidenčním bydlení, která přetrvává i při nadále relativně vysokých úrokových sazbách, včetně těch hypotečních. Nová vláda navíc nebude polevovat v investicích do dopravní infrastruktury. Naopak, v návrhu rozpočtu na rok 2026 na ně vyčleňuje ještě vyšší objem prostředků než předchozí kabinet premiéra Petra Fialy.
Rostoucí skepse
Mezi spotřebiteli se však znatelně množí skepse z vývoje vlastní finanční situace v nadcházejících měsících. Jejich nálada se horší třetí měsíc v řadě, ovšem i tak zůstává blízko maxim za celou dobu od dní a měsíců těsně před začátkem pandemie covidu na přelomu let 2019 a 2020. Zdá se, že u spotřebitelů dochází k určitému vystřízlivění z až příliš růžových očekávaní vkladných loni po volbách do nové vlády, a to i přes přesun poplatku za obnovitelné zdroje z domácností na státní rozpočet.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.