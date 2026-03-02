„Další lež. Další válka.“ Demokraté tvrdě útočí na Trumpa kvůli Íránu
Demokratičtí zákonodárci odsoudili rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočit na Írán bez schválení Kongresem. Přitom zpochybňují Trumpovo sobotní tvrzení, že Spojené státy čelily bezprostřední hrozbě ze strany Íránu. Právě existence takové hrozby je přitom zákonnou podmínkou, která prezidentovi umožňuje zahájit vojenský útok bez souhlasu Kongresu, připomíná deník The New York Times. Demokraté rovněž kritizují nejasnost cílů americké akce a vnímají riziko rozpoutání širšího konfliktu.
„Administrativa neposkytla Kongresu a Američanům zásadní detaily o rozsahu a bezprostřední povaze hrozby,“ uvedl lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer v prohlášení zveřejněném na síti X po sobotním zahájení americko-izraelských útoků na Írán. Trumpa nařkl z „impulzivních výpadů“, které podle něj představují riziko širšího konfliktu a nejsou životaschopnou strategií v boji proti tomu, co demokrat označil za škodlivé aktivity v regionu, jaderné ambice a tvrdý útlak íránského lidu ze strany Teheránu.
Senátor Mark Warner, nejvýše postavený demokrat ve zpravodajském výboru Senátu stanici CNN řekl, že neobdržel žádné informace, které by naznačovaly, že by „Írán byl na pokraji zahájení jakéhokoli preventivního úderu proti Spojeným státům“. Když se prezident země rozhodne vyslat americké vojáky do války z vlastní vůle, musí předstoupit před Kongres a americký lid a požádat o oficiální vyhlášení války, prohlásil Warner.
„Nezákonná válka“
Řada demokratických zákonodárců a místních politiků americké údery na Írán označila za nelegální. „Tato válka je nezákonná. Není nutná. a bude katastrofická. Ještě tento týden Írán a Spojené státy jednaly o klíčových opatřeních, která mohla válce předejít. Prezident od těchto rozhovorů odstoupil a místo nich si vybral válku,“ napsala demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová v sobotu na X.
Washington a Teherán se ještě ve čtvrtek účastnily nepřímých jednání v Ženevě o íránském jaderném programu, přičemž rozhovory měly pokračovat tento týden. V sobotu však Spojené státy společně s Izraelem vzdušnými údery zasáhly íránské vojenské objekty a vládní budovy. Zabily přitom mimo jiné klíčové íránské představitele, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Ománský ministr zahraničí Badr Busaídí, jehož úřad rozhovory mezi USA a Íránem zprostředkoval, přitom den před americko-izraelskými útoky stanici CBS News řekl, že vyjednávači obou stran dosáhli výrazného pokroku a dohoda o omezení íránského jaderného programu je na dosah. Írán podle něj souhlasil, že „nikdy, opravdu nikdy nebude mít... jaderný materiál, který by mohl být použit k výrobě (jaderné) bomby.“ Šéf ománské diplomacie to označil za velký úspěch.
Demokratický starosta New Yorku Zohran Mamdani sobotní údery na Írán označil za „katastrofickou eskalaci v nelegální válce agrese“. Nezávislý senátor Bernie Sanders útoky v sobotu na X nazval válkou Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, která je podle něj protiústavní a porušuje mezinárodní právo.
„Trump řekl, že musíme zaútočit na Írán, protože nemůžeme dopustit, aby 'měl jadernou zbraň'. Opravdu? Stejný prezident v červnu řekl: 'Jaderná zařízení Íránu byla zničena'. Vietnam. Irák. Írán. Další lež. Další válka,“ napsal Sanders v jiném příspěvku na X.
Sanders rovněž vyzval Kongres k přijetí rezoluce o válečných pravomocích s cílem zablokovat další použití vojenské síly proti Íránu bez schválení americkými zákonodárci. Očekává se, že členové Kongresu o rezoluci budou hlasovat tento týden. K jejímu přijetí vyzval také Schumer. O její přijetí se podle CBS News zasazují jak demokraté, tak někteří republikáni.
Většina republikánů, podle kterých íránská vláda představovala pro USA hrozbu, však Trumpovy útoky na Írán podporuje. Republikánský senátor a Trumpův blízký spojenec Lindsey Graham, který se roky zasazoval o vojenskou intervenci v Íránu, v sobotu na X napsal, že americké útoky budou „silné, rozsáhlé a věřím, že nakonec úspěšné“.
Republikáni v neděli obhajovali rozhodnutí republikánského prezidenta zaútočit bez schválení Kongresu, píše NYT, podle kterého se tak šance na přijetí rezoluce o válečných pravomocích snížila. Očekává se, že Senát o ní bude hlasovat v úterý a Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek.
Američané nechtějí válku s Íránem, napsala na X demokratická kongresmanka Rashida Tlaibová. „Trump plní násilné fantazie amerických politických elit a izraelské apartheidní vlády“ a ignoruje americký lid, uvedla demokratka. Americké údery na Írán schvaluje 27 procent Američanů, zatímco 43 procent je proti a 29 procent si není jistých, ukazuje průzkum společnosti Ipsos pro agenturu Reuters zveřejněný v neděli.