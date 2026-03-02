Írán obrátil. S USA vyjednávat nebudeme, vzkázal tajemník bezpečnostní rady

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Informovaly o tom agentury. Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů.
USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Během útoků byl zabit také íránský duchovní vůdce Alí Chameneí. Před vojenským zásahem vedly v únoru Írán a USA tři kola nepřímých rozhovorů o jaderném programu Teheránu.
„S USA nebudeme vyjednávat,“ uvedl podle agentury AFP Larídžání na X. „Trump uvrhl region do chaosu svými 'iluzorními sny' a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.
Trump v rozhovoru, který v neděli zveřejnil časopis The Atlantic, uvedl, že Íránci chtějí jednat a že on s jednáním souhlasí. Reportérovi listu ale nechtěl říct, kdy by mohlo začít. Trump také řekl, že americké a izraelské údery zabily 48 vysoce postavených íránských představitelů. Připustil, že střet s Íránem si vyžádal oběti mezi americkými vojáky. Armáda zatím oznámila tři mrtvé vojáky.
Ochotu jednat projevil podle ománského ministerstva zahraničí také šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. K návratu k jednacímu stolu vyzval i samotný Omán, který v uplynulých týdnech zprostředkovával jednání mezi USA a Íránem.
Stavební práce, energie nebo cena stavebních prací rostou kontinuálně, ne nijak skokově, tvrdí Tomáš Koranda, předseda představenstva stavební společnosti Hochtief CZ. Cena bydlení podle něj však roste z jiných důvodů. Především kvůli dlouhé době přípravných procesů či ceně pozemků. A samozřejmě také převisu poptávky, který ovlivňuje marži developerů.
Stavební firmy podle Korandy nabízejí stavební práce na bytových projektech za standardních podmínek a cen. Projekty prodražují i dodatečné podmínky, ať už institucí, které se k projektům vyjadřují, nebo dotčených třetích osob. A také cena peněz v čase, kterou developer musí vynaložit.
Stavíme za třetinu prodejní ceny
Koranda uvádí jako příklad aktuální bytový projekt pro významného developera. „Když se dívám na naše ceny, za které tento projekt stavíme, tak naše ceny jsou na hranici 65 nebo 70 tisíc korun za metr čtvereční.“ Prodejní cena se však pohybuje přes 200 tisíc korun za metr. „To je pro mě dramatický rozdíl, je to současný obrázek trhu s byty,“ říká. Rychlost růstu cen bytů je mnohem rychlejší než růst cen stavebních materiálů a prací.
Společnost Hochtief CZ se věnuje téměř všem stavebním segmentům – od bytové výstavby přes občansko-administrativní, energetickou, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu až po projekty dopravní a liniové infrastruktury. Podle Korandy může být do budoucna výstavba limitována nedostatkem některých materiálových zdrojů.
Hrozí nedostatek písku a kameniva
„Jednoznačně vnímám jako riziko možný nedostatek kameniva, písků či štěrkopísků,“ uvádí Koranda. Ceny těchto materiálů rostou meziročně o desítky procent. „Rozhodně tak rychle nerostou ceny stavebních prací.“ Dodavatelé materiálů hlásí riziko z pohledu vytěžitelnosti jednotlivých zdrojů. Zájem o nové lomy je ve stavební branži enormní, naráží ale na obrovský společenský i byrokratický odpor.
Rizikem jsou také ceny energií, kdy se ceny emisních povolenek výrazně dotýkají efektivity těžby a konečných cen materiálů.
„Budou tím ovlivněny zejména velké liniové stavby, kde materiál hraje klíčovou roli,“ tvrdí Koranda.
Dalším velkým problémem ve stavebnictví je dlouhodobý nedostatek vzdělaných zaměstnanců. Velká část těchto lidí míří do automobilového průmyslu, který nabízí obdobné platové podmínky, ale komfortnější pracovní prostředí, „bez deště a bez bláta“. „Vnímáme obecně klesající zájem mladých lidí o technické obory.“ Chybí jak vysokoškolsky vzdělaní lidé, tak absolventi stavebních učňovských oborů.
„Bude muset dojít k nějaké transformaci školského systému. Je třeba najít cesty, jak mladé lidi motivovat ke studiu těchto oborů,“ říká šéf Hochtief CZ. Dovoz zahraničních pracovníků to podle něj není schopen nahradit, i když je podporován státem.
„Mohou se otevřít nové lomy a zajistit suroviny. Nové technologie zefektivní výstavbu. Klíčem vždy budou vzdělaní lidé, ať už k udržitelnému rozvoji, nebo k zajištění kontinuity stavebnictví,“ uvádí Koranda.
Tomáš Koranda byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts.
Stavební společnost Hochtief CZ se více zaměří na oblast energetických staveb. Tvrdí to předseda představenstva firmy Tomáš Koranda. Firma byla posledním generálním dodavatelem výstavby jaderné elektrárny Temelín. Na tuto historii chce nyní navázat.
„Připravujeme se na účast na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Jsme v procesu příprav na spolupráci s řetězcem korejských firem, které projekt zaštiťují,“ prozrazuje Koranda. Jeho firma by se ráda stala generálním stavebním dodavatelem, nebo aspoň jedním z klíčových dodavatelů celého projektu. Na podobnou spolupráci se však připravují všichni velcí hráči ve stavebnictví. Koranda předpokládá, že ve stavební části budou zasmluvnění z devadesáti procent lokální firmy.
Hochtief CZ sleduje i přípravu rozšíření v areálu Temelína. „Tam dlouhodobě spolupracujeme, jsme dodavatelem ČEZ při údržbách nebo investicích, tam je to pro nás další priorita,“ uvádí Koranda. Německá skupina Hochtief se stala i součástí uskupení vedené společností Amentum, které by se mělo podílet na globálním rozvoji malých modulárních reaktorůpro Rolls-Royce. Jejich výstavba se chystá ve Velké Británii a ve Švédsku. Dva, možná tři projekty jsou potenciálně připravovány také pro Česko. „Nejvíc připravený je právě v areálu Temelína,“ uvádí Koranda. Tam bude český Hochtief lokálním stavebním partnerem.
V Česku se příštích letech ve stavebnictví chystá řada velkých investice. Patří sem dálnice, železnice, bytů má růst podle vlády o dvacet tisíc ročně víc. Chystá se dostavba Dukovan a další investice spojené s transformací energetiky. Na všech těchto stavbách se jedna z největších českých stavebních společností chce aktivně podílet.
Společnost Hochtief CZ se věnuje téměř všem stavební segmentům, od průmyslové výstavby, bytové výstavby, přes občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, energetiku, ale samozřejmě také projektům dopravní a liniové infrastruktury. Liniové stavby, včetně výstavby linky metra D, tvoří třetinu obratu společnosti, pozemní stavby zhruba dvě třetiny.
Více uslyšíte v dalším dílu podcasu Realitní Club, který vyjde již zítra!