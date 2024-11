Netanjahu: Izrael schválí dohodu o příměří s Hizballáhem

Izraelská vláda večer schválí dohodu o příměří s libanonským hnutím Hizballáh. Prohlásil to izraelský premiér Benjamin Netanjahu, podle něhož izraelská armáda rázně odpoví na jakékoli porušení chystaného klidu zbraní ze strany Hizballáhu. Izraelská televize Channel 12 krátce před premiérovým vystoupením podle agentury Reuters informovala, že dohoda již schválil užší bezpečnostní kabinet.

Reklama

Izrael má k uzavření dohody o příměří tři důvody, uvedl dnes Netanjahu. Země se podle něj chce soustředit na hrozbu z Íránu, chce doplnit zásoby zbraní a chce izolovat Hamás v Pásmu Gazy.

Dnešní uzavření dohody signalizovaly už v pondělí zdroje z obou válčících stran i Spojené státy a Francie jako její zprostředkovatelé. Během dne přitom Izrael pokračoval v intenzivních úderech na libanonskou metropoli, kde podle libanonských úřadů zemřelo nejméně sedm lidí.

Izraelští ministři přitom dávali najevo rozdílné pohledy na příměří. Očekává se, že by mělo být vyhlášeno 60denní přechodné období, během něhož se má izraelská armáda stáhnout z jižního Libanonu a Hizballáh má jednotky přesunout od hranic za řeku Lítání.

Trumpovo oznámení o clech poslalo akcie evropských automobilek dolů Trhy Akcie výrobců automobilů na evropských burzách oslabily poté, co zvolený prezident USA Donald Trump slíbil uvalit nová cla na dovoz z Kanady, Mexika a Číny. Ohrozil tím úzce provázané dodavatelské řetězce v odvětví a vyvolal obavy investorů z vyšších nákladů, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Reklama