Pokud Írán zaminuje Hormuz, vrátí se mu to jako bumerang
Íránský režim čelí po včerejší smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámenejího existenciálnímu ohrožení. A za takové situace, když už nemá tolik, co ztratit, stoupá pravděpodobnost, že se pokusí podniknout extrémní kroky, jichž by se jinak ještě vystříhal. Patří mezi ně položení tisíců námořních min v Hormuzském průlivu, které představuje nejúčinnější formu jeho blokády.
Odminování Hormuzu by mohlo trvat týdny až měsíce a vyvolalo by prudký růst cen ropy na světových trzích a razantní nárůst cen pohonných hmot i u českých čerpacích stanic. Rusku by přihrálo více peněz na válku na Ukrajině.
I když by například americká pátá flotila se základnou v Bahrajnu měla mít dostatečnou vojenskou sílu, aby takové íránské akci zabránila a námořní provoz průlivem rychle obnovila, krajní scénář trvalejší blokády je třeba brát v potaz více než kdy jindy, právě kvůli fatálnímu ohrožení stávajícího teheránského režimu.
Izrael a USA pokračují od soboty ve vojenských úderech na Írán, který v odpovědi útočí na cíle po celém Blízkém východě. Teherán po dnešním potvrzení smrti nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího íránskými úřady hrozil rozsáhlými odvetnými údery. Na výhrůžky reagoval americký prezident Donald Trump, který zdůraznil, že pokud Írán svá slova naplní, USA na ně udeří silou, kterou ještě nikdy nezažili. Izraelská armáda zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. V íránské metropoli se ozývají výbuchy a nad Teheránem se vznáší hustý dým. Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí sejde česká Bezpečnostní rada státu.
Boje na Blízkém východě pokračují, Teherán potvrdil smrt Chameneího
Politika
Hormuzský průliv představuje nejdůležitější „úzké hrdlo“ světové energetiky. Přepravuje se jím více než čtvrtina veškeré celosvětově námořně obchodované ropy, což odpovídá přibližně pětině celkové globální spotřeby ropy. Navíc, průlivem prochází takřka čtvrtina světově obchodovaného zkapalněného zemního plynu.
Podle společnosti Rystad Energy, která poskytuje konzultace a analýzy v oblasti mezinárodní energetiky, zdraží ropa Brent zítra po otevření burz o dvacet dolarů na barel, tedy na zhruba 93 dolarů za barel, kvůli připočítání markantně navýšené rizikové přirážky. To by byla nejvyšší cena Brentu od října 2023. Pokud by však došlo na faktickou blokádu Hormuzského průlivu, cena ropy podle Rystad Energy zamíří nad 100 dolarů za barel, poprvé od srpna 2022.
Špatná zpráva pro motoristy
Trvalejší blokáda Hormuzského průlivu by tedy výrazně zdražila pohonné hmoty a další ropné produkty také v Česku, stejně jako by zapříčinila vzestup velkoobchodních cen zemního plynu. Na vývozu katarského zemního plynu, jehož většina putuje do Asie, je sice Evropa závislá méně, ale zase v této části roku čelí poměrně nízkému stavu zásob plynu v zásobnících. To může přispět k výraznějšímu tlaku na růst cen plynu. Na straně Evropy tak nyní stojí poměrně teplé počasí, jež poptávku po plynu a nutnost čerpání ze zásobníků logicky omezuje.
Pokud by se však Teheránu vskutku podařilo trvaleji Hormuzský průliv zablokovat, vyvolá nepochybně „ropný šok“ na světových trzích, nicméně ten se mu vrátí jako bumerang. Protože průlivem sám své energetické suroviny vyváží, zejména pak ropu do Číny. Teherán by se tak připravil o prostředky z prodeje ropy, která – byť pod sankcemi, tedy ve slevě – představuje klíčový zdroj jeho příjmu. Navíc by riskoval zhoršení vztahu s Čínou.
Globální letecká doprava je v neděli stále silně narušena kvůli pokračujícím úderům USA, Izraele a Íránu, které zapříčinily uzavření hlavních letišť na Blízkém východě, píše agentura Reuters. Podle údajů platformy FlightAware byly od soboty, kdy USA poprvé zaútočily na Írán, postiženy tisíce letů.
Letecký šok: Klíčový uzel mezi Východem a Západem ochromen
Zprávy z firem
Každopádně růst ceny ropy na úroveň nad 90 dolary za barel, který vyhlíží Rystad Energy už pro zítřek, i bez blokády, by výrazněji zdražil pohonné hmoty v Česku, pokud by byl trvalejšího rázu. Lze totiž současně počítat s oslabením koruny, což by znamenalo vzestup korunové ceny barelu ropy Brent z páteční uzavírací hodnoty necelých 1500 korun minimálně do okolí cenové úrovně 2000 Kč.
Když se kolem této úrovně ropa naposledy obchodovala, v dubnu 2024, stál benzín v Česku až 40,40 Kč/l a nafta pak až 39,30 Kč/l, plyne z dat společnosti CCS. Pohonné hmoty v Česku tak během několika dní mohou i bez blokády Hormuzského průlivu zdražit z nynější úrovně 33,60 Kč/l za benzín a rovných 33 Kč/l za naftu o nějakých šest až sedm korun na litr. Pokud na blokádu dojde, zamíří rychle výrazněji nad 40 Kč/l, potenciálně, při déle trvající blokádě, až k úrovni 50 Kč/l.
Z blokády, a z dražší ropy a zemního plynu, by těžilo například Rusko, které by náhle registrovalo vyšší přísun peněz využitelných i na svoji válku na Ukrajině.