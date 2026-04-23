Hrozí Rusku nová revoluce? Šéf komunistů bije na poplach
Ruská ekonomika zpomaluje a nervozita proniká i do nejvyšších pater politiky. Dlouholetý lídr komunistů Gennady Zyuganov varuje před scénářem podobným revoluci z roku 1917 – a vyzývá vládu k okamžité akci.
V ruském parlamentu zazněla nezvykle ostrá slova. Veterán tamní politiky Gennady Zyuganov upozornil, že pokud vláda rychle nezareaguje na slábnoucí ekonomiku, může se země vydat nebezpečnou cestou, píše agentura Reuters.
„Děláme maximum pro podporu prezidenta, ale vy neposloucháte,“ vzkázal vládě během jednání Státní dumy. Nepřímo tak bránil Vladimira Putina, zatímco kritiku směřoval na kabinet, centrální banku i vládní stranu. Jeho varování nebylo náhodné. Podle něj se situace zhoršuje a bez rychlých ekonomických opatření hrozí už na podzim „opakování roku 1917“. Tedy revoluce, která kdysi smetla carský režim a změnila dějiny Ruska.
Zyuganov přitom nepatří k opozičním rebelům. Jeho komunistická strana dlouhodobě Kreml podporuje a kritika z jejích řad bývá spíše opatrná. I proto jeho vystoupení vzbudilo pozornost. Může signalizovat, že nespokojenost s ekonomickou situací roste i uvnitř systému.
Varování zevnitř systému: loajalita končí u ekonomiky
Realita na ulicích tomu zatím nenasvědčuje. Protesty jsou v Rusku tvrdě potlačovány, opozice umlčena a bezpečnostní složky mají silné postavení. Přesto ekonomické problémy nelze přehlížet.
Ruská ekonomika sice po propadu v roce 2022 dokázala růst i přes západní sankce, tempo ale výrazně zpomalilo. Loni se růst pohyboval kolem jednoho procenta a tlak vysokých úrokových sazeb i nákladů na válku je stále citelnější.
Sám Putin nedávno své ministry pokáral, když ekonomika na začátku roku klesla. Vyzval je, aby přišli s novými opatřeními na podporu růstu. Naději přinášejí vyšší ceny ropy, které by mohly ruské ekonomice pomoci. I tak ale zůstává otázka, jak dlouho se podaří udržet stabilitu. Hodnotu, kterou Kreml dlouhodobě staví do kontrastu právě s chaosem revolucí.
