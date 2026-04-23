Hrozí Rusku nová revoluce? Šéf komunistů bije na poplach

Gennady Zyuganov
Ruská ekonomika zpomaluje a nervozita proniká i do nejvyšších pater politiky. Dlouholetý lídr komunistů Gennady Zyuganov varuje před scénářem podobným revoluci z roku 1917 – a vyzývá vládu k okamžité akci.

V ruském parlamentu zazněla nezvykle ostrá slova. Veterán tamní politiky Gennady Zyuganov upozornil, že pokud vláda rychle nezareaguje na slábnoucí ekonomiku, může se země vydat nebezpečnou cestou, píše agentura Reuters.

„Děláme maximum pro podporu prezidenta, ale vy neposloucháte,“ vzkázal vládě během jednání Státní dumy. Nepřímo tak bránil Vladimira Putina, zatímco kritiku směřoval na kabinet, centrální banku i vládní stranu. Jeho varování nebylo náhodné. Podle něj se situace zhoršuje a bez rychlých ekonomických opatření hrozí už na podzim „opakování roku 1917“. Tedy revoluce, která kdysi smetla carský režim a změnila dějiny Ruska.

Alexej Mordašov

Sankce nesankce. Ruským miliardářům majetek vystřelil na rekord

Majetek ruských miliardářů navzdory válce na Ukrajině a tvrdým západním sankcím dál roste. Podle ruské verze časopisu Forbes, na kterou odkazuje agentura Reuters, se jejich jmění za poslední rok zvýšilo o 11 procent na rekordních 696,5 miliardy dolarů (zhruba 14,5 bilionu korun).

Zyuganov přitom nepatří k opozičním rebelům. Jeho komunistická strana dlouhodobě Kreml podporuje a kritika z jejích řad bývá spíše opatrná. I proto jeho vystoupení vzbudilo pozornost. Může signalizovat, že nespokojenost s ekonomickou situací roste i uvnitř systému.

Varování zevnitř systému: loajalita končí u ekonomiky

Realita na ulicích tomu zatím nenasvědčuje. Protesty jsou v Rusku tvrdě potlačovány, opozice umlčena a bezpečnostní složky mají silné postavení. Přesto ekonomické problémy nelze přehlížet.

Ruská ekonomika sice po propadu v roce 2022 dokázala růst i přes západní sankce, tempo ale výrazně zpomalilo. Loni se růst pohyboval kolem jednoho procenta a tlak vysokých úrokových sazeb i nákladů na válku je stále citelnější. 

Sám Putin nedávno své ministry pokáral, když ekonomika na začátku roku klesla. Vyzval je, aby přišli s novými opatřeními na podporu růstu. Naději přinášejí vyšší ceny ropy, které by mohly ruské ekonomice pomoci. I tak ale zůstává otázka, jak dlouho se podaří udržet stabilitu. Hodnotu, kterou Kreml dlouhodobě staví do kontrastu právě s chaosem revolucí.

Moskva

Ruská ekonomika slábne. Ani drahá ropa ji nespasí, varují zpravodajci

Ruská ekonomika se podle šéfa švédské vojenské rozvědky nadále potýká s vážnými problémy, a to i navzdory růstu cen ropy, který během konfliktu na Blízkém východě dočasně posílil příjmy Kremlu. Uvedl to deník Financial Times.

Ropovod Družba

Zelenskyj: Ropovod Družba je opravený, provoz se může obnovit

Ukrajina dokončila opravu úseku ropovodu Družba, který poškodil ruský úder, a zařízení může obnovit provoz, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ropa Družbou, která dopravuje ruskou komoditu přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska, netekla od konce ledna. Maďarsko kvůli tomu zablokovalo unijní půjčku pro Ukrajinu.

Z turistického ráje technologický hub? Kapverdy testují novou ekonomickou strategii

Katarína Krajčovičová
Katarína Krajčovičová

Kapverdy chtějí vedle turismu vybudovat digitální ekonomiku a stát se novým technologickým uzlem Atlantiku. Investují do e-governmentu, infrastruktury i globální viditelnosti.

Když se v Evropě mluví o technologických centrech, pozornost se obvykle stáčí ke Spojeným státům, západní Evropě nebo Asii. Afrika se do této mapy dostává výrazně méně, přestože právě v řadě afrických zemí probíhají rychlé změny v oblasti fintechu, digitalizace veřejných služeb nebo technologického podnikání. Kapverdy na tento posun navazují vlastní strategií. Nesázejí na velikost trhu, ale na kombinaci digitální agendy státu, budování infrastruktury a mezinárodního postavení.

Digitální stát a technologická infrastruktura

Kapverdská digitální strategie stojí na několika propojených pilířích. Jedním z nich je digitalizace státu a veřejných služeb. Vládní materiály dlouhodobě popisují rozvoj e-governmentu, elektronické identity, digitálního podpisu, bezpečnostní infrastruktury i přípravu národních kapacit kybernetické bezpečnosti jako součást modernizace fungování země. Podle World Bank GovTech Maturity Index 2022 patří Kapverdy do skupiny zemí s velmi vysokou úrovní digitální veřejné správy. Vládní údaje zároveň mluví o posunu o 62 pozic oproti předchozímu vydání a o první příčce v západní Africe.

Aktivace podmořského kabelu EllaLink propojila Kapverdy s Evropou a Latinskou Amerikou a posílila jejich pozici technologické a telekomunikační platformy v Atlantiku.

Češi dobývají Kapverdy. Cedule v češtině na letišti jsou běžné

Reality

K nemovitostem měla Marina Valenzi blízko už v dobách svého mládí. S rodinou svého manžela investovala do prázdných domů na jednom z Liparských ostrovů u Sicílie.

Vedle digitalizace státu země investuje i do technologického zázemí. Projekt TechPark CV byl podle African Development Bank rozvíjen ve dvou fázích, jeho objem dosáhl 51,85 milionu eur a banka na něj poskytla financování 45,5 milionu eur. TechPark CV tvoří dvojice kampusů v Praii a Mindelu, které byly otevřeny v květnu loňského roku. Pedro Lopes, státní tajemník pro digitální ekonomiku, při otevření TechParku uvedl, že technologie považuje za budoucnost Kapverd a že právě tento projekt může ovlivnit i ekonomickou strategii země.

Web Summit jako zkouška dosavadní strategie

Do této strategie vláda zařazuje i prosincový Web Summit Spotlight 2026, který má být podle oficiálního oznámení prvním podujatím značky Web Summit v Africe. Premiér José Ulisses Correia e Silva při oznámení uvedl: „Jde o rozhodující krok v potvrzení Kapverd jako digitálního národa a inovačního centra v Atlantiku. Přijetí akce tohoto rozměru je jasným signálem mezinárodní důvěry v naši cestu i v náš potenciál.“

Kapverdy si tím vedle turismu postupně budují další ekonomickou oporu. Digitalizace slouží ke zefektivnění fungování státu, přitahování mezinárodní pozornosti a vytváření podmínek pro podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Prosincový Web Summit Spotlight bude v tomto ohledu ostrým testem. Ukáže, nakolik se podařilo převést dosavadní investice, programy a politické ambice do prostředí, které obstojí před investory, firmami, startupy i globální technologickou komunitou.

Na chatu do Afriky? Na Kapverdách se dá koupit apartmán za milion

Kapverdy nejsou jen synonymem pro luxusní dovolenou, ceny tamních nemovitostí přináší i zajímavé investiční příležitosti. Apartmány nebo vily tam začali kupovat i Češi. Vyjde je to totiž levněji než v Česku.

Ruská vláda se chystá operátory přimět k poplatkům za VPN

Rusko přitvrzuje: za VPN se má nově platit, hrozí i postihy

Ruský ministr digitalizace Maksut Šadajev o víkendu požádal operátory mobilního a internetového spojení, aby zavedli poplatky za používání služeb vzdáleného připojení (VPN), uvedl časopis Forbes ve své ruské verzi s odvoláním na nejmenované zdroje. Ti se podle listu shodují, že iniciativa vychází z tajného příkazu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Češi si na internetu věří, přesto naletí. Každý sedmý už kvůli podvodným e-shopům přišel o peníze

Zkušenost s podvodným e-shopem má každý čtvrtý Čech a zhruba každý sedmý už kvůli nim skutečně přišel o peníze. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro mBank mezi tisícovkou respondentů.

Češi se přitom v online prostředí cítí velmi sebejistě – a často až příliš. Více než 80 procent lidí je přesvědčeno, že přesně ví, jak své peníze na internetu chránit, a každý pátý by si ze svých znalostí dal jedničku. Realita je ale podle banky mnohem varovnější.

„Falešné e-shopy jsou dnes druhým nejčastějším typem úspěšného podvodu,“ uvedl generální ředitel mBank pro Česko Robert Chrištof. Podle něj lidé často podceňují rizika a dávají přednost pohodlí a rychlosti před obezřetností.

Podlehnutí emocím

Typické nákupní chování tomu nahrává. Více než polovina lidí nakupuje z pohodlí domova a třetina vyřizuje objednávky večer nebo v noci. V takových situacích pak zákazníci snáze podléhají emocím a lákavým slevám – nákup přitom klidně dokončí i ve chvílích, kdy nejsou plně soustředění.

„Alarmující je, že jen čtvrtina lidí při nákupu řeší, zda daný e-shop vůbec zná,“ upozornil expert na kybernetickou bezpečnost Tomáš Mika. Hlavním lákadlem zůstává nízká cena.

Lidské chování jako slabý článek

Kybernetické podvody se navíc neustále vyvíjejí. Přestože se jich 61 procent lidí neobává, téměř polovina už se s nějakou formou podvodu setkala. Slabým článkem zůstává především lidské chování. I když většina lidí zná zásady silných hesel, třetina si je ukládá do prohlížeče a 40 procent běžně nakupuje přes nezabezpečenou veřejnou Wi-Fi.

Podle sociologa a ředitele agentury Focus Martina Slosiarika hrají klíčovou roli emoce a časový tlak. „Ve chvíli, kdy do hry vstupují emoce nebo rutina, jde racionální uvažování stranou. To je přesně prostor, který dnešní podvodníci využívají,“ uvedl.

Roste i počet útoků. Podle České bankovní asociace jich v letošním prvním čtvrtletí přibylo meziročně o čtyři procenta na téměř 24 tisíc. Objem ukradených peněz se přitom více než zdvojnásobil na téměř 800 milionů korun. Bankám se zároveň podařilo zachránit 3,4 miliardy korun.

