Hollywood v šoku. Trump plánuje 100% cla na filmy natáčené mimo USA

Americký prezident Donald Trump opět sáhl po svém oblíbeném nástroji – clech. Tentokrát oznámil hned dvě nová opatření: 100% clo na všechny filmy vzniklé mimo území USA a nová cla na zahraniční nábytkářské firmy.
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil nová cla na filmy vytvořené mimo Spojené státy a nábytkářské firmy, které nevyrábějí své produkty v USA. Trump tvrdí, že tím chce pomoci ekonomikám v Kalifornii a Severní Karolíně, které podle něj trpí konkurencí ze zahraničí. V případě filmů by clo mělo činit 100 procent, u nábytků Trump uvedl, že brzy sdělí další detaily.
Trump tvrdí, že Severní Karolína zcela přišla o svůj nábytkářský průmysl kvůli konkurenci Číny a dalších zemí. „Uvalím vysoká cla na každou zemi, která nevyrábí svůj nábytek ve Spojených státech,“ uvedl Trump. Podobně se americký prezident vyjádřil již v srpnu a také na konci minulého týdne.
Podle vládních statistik se zaměstnanost ve výrobě nábytku a dřevěných výrobků v USA od roku 2000 snížila na polovinu, na současných zhruba 340 tisíc pracovních míst. Loni se hodnota dovozu nábytku do USA zvýšila o sedm procent na 25,5 miliardy dolarů (531,1 miliardy korun). Podle odborného časopisu Furniture Today pocházelo asi 60 procent tohoto dovozu z Vietnamu a Číny.
„Zavedu cla ve výši 100 procent na všechny filmy, které jsou vytvořené mimo Spojené státy,“ uvedl Trump, který tímto opatřením chce posílit filmový průmysl v Kalifornii. O zavedení cel Trump hovořil již na konci dubna a začátku května a setkal se kvůli tomu s představiteli velkých producentských firem.
Velké americké filmové produkce často natáčejí v zahraničí, kde mohou využívat filmové pobídky a také nižší náklady na personál. V zahraničí se však často odehrávají také zápletky amerických filmů. Fáze před natáčením a po něm se však často odehrává ve Spojených státech. Mnoho filmů, které mají americké producenty, tak vzniká v různých zemích.
Cla se stala častým prvkem politiky Donalda Trumpa. Jejich zavedením americký prezident hrozí v případech, kdy se domnívá, že se zahraniční země nechovají férově vůči Spojeným státům, i z čistě politických důvodů. Trump například nechal navýšit cla na indické zboží jako formu nátlaku na tuto zemi, aby nekupovala ruskou ropu.
Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Je třeba popsat stav stavebních procesů férově a do restartu zapojit privátní sektor. Čím více jej zapojíme, tím lépe uděláme. Stát tomu musí jen vytyčit mantinely, uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny a Hnutí ANO Karel Havlíček na setkání členů Realitního clubu, které se tentokrát konalo v restauraci Memento.
Problémem dostupnosti bydlení je, že je vyšší poptávka, než je nabídka. Poptávka není otázka financí, fundamentální problém je délka stavebního řízení. „Musí se dotáhnout stavební řízení do podoby, aby se dalo stavět. Pro mě to znamená návrat ke stavebnímu zákonu, který byl připraven, a k myšlence vytvoření centrálního stavebního úřadu,“ uvedl Havlíček. Stavební zákon, který připravovala exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, byl podle něj připomínkován celým trhem a odpovídal jeho potřebám.
Aktuálně řeší povolovací procesy šest set měst a obcí, což je neudržitelné. „Musí se jet podle jednoho kopyta," dodal politik. Pokud podle něj bude ANO u vlády, zhruba do roka by se dal zorganizovat centrální úřad a protlačit zákon, který je hotový. V první fázi by pravomoci centrálního stavebního úřadu mohl převzít Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Týkalo by se to konkrétně rezidenčních projektů s více než stovkou bytů.
Zástupci developerů se shodují na tom, že původní stavební zákon byl dobře připraven, že je škoda, že se nerealizoval. „Bohužel zase muselo uběhnout pár let,“ glosovala šéfka Central Group Michaela Váňová.
„Zákony se mají dělat pro ty, komu mají sloužit. Slabé místo jsou stavební zákony. Délka stavebních povolení trvá u bytových projektů kolem pěti let, v Praze je potom vyšší poptávka než nabídka,“ uvedl majitel Ekospolu Evžen Korec.
Tomáš Balvín z Natlandu uvedl, že příčin nedostupnosti bydlení je více. Kromě dlouhých povolovacích procesů to jsou i sociologické důvody, jako zvyšující se počet jednočlenných domácností. Tomu, aby si lidé tolik nekupovali byty jako hlavní investiční artikl, by pomohlo také zvýšení atraktivity kapitálového trhu. Stabilizace cen bytů také povede ke snížení poptávky, protože výnosy neporostou tak rychle.
Kristýna Faltýnková z advokátní kanceláře PRK uvedla, že úřady jsou nyní žádostmi o povolení zavaleny a může nastat situace, že se zase budou posílat někam dál.
Developeři se shodují na tom, že k růstu cen bydlení v Česku přispívá fakt, že Češi si pořizují byty jako investici, jako kapitálové spoření i zabezpečení na stáří. Podle Havlíčka se zdá, že je politická shoda na tom, že stát nebude investiční byty nijak omezovat nebo regulovat. „Něco jiného je diskuse o Airbnb a podobných modelech, ta se možná povede. Také se to liší dle regionů, třeba v Moravskoslezském kraji je bytů dostatek,“ říká Havlíček. Kroky jeho případné vlády nepovedou přímo ke snížení cen bytů, spíše k jejich stabilizaci. „Snížení cen bytů by kvůli tomu, že je to pro ně hlavní zabezpečení na stáří, byla katastrofa,“ souhlasí Josef Kupec z KPMG.
Hnutí ANO má i další recepty na trh s bydlením. Bude chtít podporu hypotečních úvěrů přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a také delší úvěry na družstevní bydlení. Podle Davida Wodinského z Finepu by trhu pomohly vícegenerační hypotéky.
Havlíček zvažuje i opatření typu odpisy pro firmy, které by stavěly firemní byty, anebo takzvaný portugalský model, který by zatraktivnil pronajímání bytů. Ten spočívá v daňové úlevě pro pronajímatele, který najme byt na dobu neurčitou. „To by trhu pomohlo,“ poznamenal Korec.
Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS uvedl, že nedostupnost bydlení se stává pro Prahu velkým problémem – kvůli potřebným profesím. „Strážníci a zdravotní sestry nedokážou v rámci svého spotřebního koše nájmy zaplatit, Praha bude mít problém s profesemi. proto bude muset stavět byty,“ uvedl s tím, že z problematiky dostupnosti bydlení by se nemělo stát pouhé přerozdělování dávek.
Superúřad a superministerstvo
Pokud se vytvoří jednotný stavební úřad, přesune se na něj postupně 37 tisíc úředníků. Model by podle Havlíčka měl být podobný jako ve financích. Existuje Finanční správa jako centrální pracoviště a pak jednotlivé územní finanční úřady. Nyní je podle něj problém, že neexistuje jednotná metodika, jinak se rozhoduje v Praze a jinak na krajských úřadech. „Povoluje se dokonce jinak i na jednotlivých pražských částech,“ poznamenala Michaela Váňpvá z Central Groupu.
Portlík s roztříštěností řízení souhlasí. „Problém je, že lidé tam promítají svá osobní stanoviska. To by se mělo jednotnou metodikou eliminovat,“ říká.
Případná účast ANO v nové vládě povede podle Havlíčka k přerozdělení kompetencí uvnitř ministerstev. „Prosazuji vytvoření silného ministerstva hospodářství, které by vzniklo spojením ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu. Mělo by v gesci energetiku a stavebnictví a bylo by protivahou ministerstvu financí. Hospodářství se totiž nedá řídit jen účetně,“ uvedl Havlíček s tím, že úkolem takového superresortu by bylo zvýšit růst ekonomiky v Česku.
Nájmy mírně rostou, v řádu jednotek procent. Ale vlastně se bojím nájemníkům zvedal nájmy. Chci, aby u mě zůstali, protože nejlepším nájemníkem je dlouhodobý nájemce, říká Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní 200 bytů a pronajímá je. A má velké zkušenosti s tím, jak tuzemský, zejména pražský trh s nájemním bydlením funguje.
Houbařská sezona se letos rozjíždí naplno. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu mají teď největší šanci na plné košíky houbaři v severních a východních Čechách a na Vysočině. Oteplení minulého víkendu růst znovu nastartovalo a houbaři hlásí plné košíky.
Houbaření je český fenomén, který nemá ve světě obdoby. Loni se do sběru hub zapojilo 68 procent domácností. Češi nasbírali 21,3 tisíce tun hub, tedy více než v roce předchozím, ale stále pod dlouhodobým průměrem 22,3 tisíce tun. Přesto hodnota houbařské úrody dosáhla téměř pěti miliard korun. Průměrná domácnost si odnesla z lesa kolem sedmi kilogramů hub, což při průměrné ceně 233 korun za kilogram odpovídá hodnotě přes 1 600 korun.
Houbaření tak není jen tradice, ale i forma úspory. Význam hub ale nekončí u peněz. Houbaření navíc přináší lidem i nefinanční užitek – klid a odpočinek, který by jinak museli hledat jinde a dráž. Houby navíc posilují zdraví a pro mnohé je houbaření i návratem k dětství, kdy se s košíkem vyráželo na společné rodinné výpravy.
Houbaření ale není jen folklór. Je to i kus svobody, kterou si Češi chrání. Většina evropských zemí má sběr hub omezený. U nás si může každý nasbírat houby podle libosti. Tato výjimka dělá z houbaření nejen národní vášeň, ale i unikátní příklad toho, jak blízko máme k přírodě.
Kdo se chce letos vyhnout zklamání, měl by kromě instinktu spoléhat i na data. Kromě mapy ČHMÚ lze sledovat i komunitní portály, kde houbaři sdílejí své úlovky a lokality s aktuálním růstem. Často platí, že nejvíce hub najdou ti, kdo vyrazí brzy ráno a zamíří mimo vyšlapané cesty. Výbava je přitom stále stejná jako před sto lety: košík, nožík a trochu trpělivosti. Rozdíl je jen v tom, že dnes si houbař může dopředu zkontrolovat, kde má jeho výlet největší šanci na úspěch.
Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.