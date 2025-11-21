Lukáš Kovanda: Akcie ve světě čelí nejhlubšímu týdennímu propadu od dubna
Světové akcie padají tento týden nejvýrazněji od Trumpova „týdne osvobození“ začátkem dubna. Pražská burza ale zůstává nejvýkonnější na světě, bereme-li v potaz všechny vyspělé ekonomiky dle definice MMF.
Akcie ve světě čelí nejhlubšímu týdennímu propadu od obchodního týdne, který končil letos 4. dubna. Přitom 2. dubna americký prezident Donald Trump oznámil konkrétní podobu svých takzvaných recipročních cel. Následný otřes na akciových, ale také měnových či dluhopisových trzích přiměl americkou administrativu během několika dní zavedení recipročních cel alespoň o několika měsíců pozdržet. Nad jejich dalším osudem nyní visí otazník, neboť Nejvyšší soud USA je může zneplatnit.
Pokud tedy propad akcií z prvních dubnových dní letošního roku byl fakticky důsledkem činů jediného muže, amerického prezidenta, jehož konání navíc ještě může být shledáno protiprávním, pak akciový propad těchto dní nelze svést na žádnou konkrétní osobu. Žádná konkrétní osoba jeho příčiny tedy ani nemůže „odložit“, žádný soud je nemůže zvrátit. Z tohoto hlediska je tedy nynější propad potenciálně závažnější než ten ze začátku dubna, vlastně nejzávažnější za více než posledních dvanáct měsíců.
Nová data Eurostatu nevypadají příliš dobře. Uvádějí, že se v Česku po roce 2022 začala mimořádně rychle zhoršovat dostupnost bydlení pro mladé lidi, a s tím klesá i porodnost. Přitom po roce 2013 se dostupnost bydlení převážně zlepšovala.
Lukáš Kovanda: Dostupnost bydlení pro mladé se mimořádně zhoršuje, s tím padá i porodnost
Názory
Nová data Eurostatu nevypadají příliš dobře. Uvádějí, že se v Česku po roce 2022 začala mimořádně rychle zhoršovat dostupnost bydlení pro mladé lidi, a s tím klesá i porodnost. Přitom po roce 2013 se dostupnost bydlení převážně zlepšovala.
Stěžejní ukazatel světových akcií, index MSCI All Country World Index, tento týden odepisuje takřka tři procenta. To je tedy nejvíce právě od zmíněného 4. dubna. Dnešní obchodování na asijských trzích varuje, že pokles se může z předchozích dní protáhnout také do dneška, do pátku.
Důvodem vleklejšího propadu světových burz je zejména obava z bubliny umělé inteligence. Nejhodnotnější světová firma, Nvidia, sice tento týden oznámila čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání analytiků, avšak ani to nestačilo, aby se celé odvětví umělé inteligence vzepjalo k lepšímu výkonu. Sama Nvidia včera ztratila 3,2 procenta. Investoři se totiž obávají, že akciová ocenění firem ze segmentu umělé inteligence jsou už až moc vysoká a že je bude obtížné podepřít reálnými výsledky, i přes masivní investice do datových center a další infrastruktury a technologií spjatých s rozvojem umělé inteligence. Dosud zřejmě nejzřetelněji se zhmotňuje obava trhu, že investice do umělé inteligence jsou už nyní až příliš masivní na to, aby vykázaly uspokojivou návratnost.
Například cena pojištění proti platební neschopnosti společnosti Oracle v těchto dnech prudce vyskočila nad běžnou cenu takového pojištění na trhu (viz graf Bloombergu níže). Oracle masivně investuje do datových center a uskutečňuje i další velké investice do umělé inteligence, zároveň je z hlediska hodnocení svého dluhu zranitelnější než přece jenom rozkročenější giganti typu Microsoftu či Alphabet. Takže v případě splasknutí bubliny umělé inteligence půjde pojištění proti platební neschopnosti a předlužení právě Oraclu zvláště „na dračku“. A investoři na to začínají houfně sázet…
Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.
Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče
Zprávy z firem
Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.
Negativní nálada kolem umělé inteligence stahuje náladu celého trhu, nejen v USA, ale celosvětově. Akciový trh USA vykazuje suverénně nejvyšší podíl na celkové tržní kapitalizaci všech burz světa, a navíc je v současnosti z historického hlediska mimořádně koncentrovaný. To znamená, že na jeho tržní kapitalizaci má nebývale vysoký podíl hrstka společností, technologických gigantů, jaké představují zmíněné Nvidia, Microsoft a Alphabet a pár dalších. Tito giganti tak či onak mohutně investují do umělé inteligence, takže pokud by na se na trhu trvaleji uhnízdil strach, že návratnost takových investic je diskutabilní, budou akciové trhy v USA a ve světě dále klesat.
Takovému temnému scénáři nahrává také to, že trh přehodnocuje své sázky na prosincové snížení základní úrokové sazby v USA. Včerejší nová čísla z amerického trhu práce, který vykazuje znaky stabilizace, nezvrátila trend posledních dní, který spočívá v poklesu pravděpodobnosti přisuzované prosincové redukci dané úrokové sazby. Americká centrální banka totiž poměrně zřetelně vyzdvihuje možná inflační rizika takového kroku. Vyšší úrokové sazby opět představují problém i pro zmíněné technologické giganty. Zdražují jejich masivní investice a jejich financování a zároveň ve výhledu možná výraznější inflace ukusuje z jejich zisků. Tím se otázka návratnosti jejich obřích investic do umělé inteligence ještě dále – a „z obou konců“ – problematizuje.
Pro českého investora, zhusta vyhledávajícího tuzemské akciové tituly, je ovšem potěšující, že pražská burza zůstává i ve ztíženém mezinárodním prostředí pátým nejvýkonnějším akciovým trhem letošního roku. V přepočtu do dolarů a po zahrnutí dividend vykazuje pražská burza, resp. její hlavní index PX, k dnešnímu dni letošní zhodnocení 70,2 procenta. Předčí jí pouze hlavní index burz v Ghaně, Zambii, Kolumbii a Rumunsku. Pražská burza je tedy světově vůbec nejvýkonnější, pokud bereme v potaz pouze ekonomiky, které Mezinárodní měnový fond označuje za vyspělé. V EU je pak Česko z hlediska výkonnosti svého akciového trhu druhé, po Rumunsku.