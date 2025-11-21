Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda: Akcie ve světě čelí nejhlubšímu týdennímu propadu od dubna

Akcie se propadají nejvíc od dubna
Světové akcie padají tento týden nejvýrazněji od Trumpova „týdne osvobození“ začátkem dubna. Pražská burza ale zůstává nejvýkonnější na světě, bereme-li v potaz všechny vyspělé ekonomiky dle definice MMF.

Akcie ve světě čelí nejhlubšímu týdennímu propadu od obchodního týdne, který končil letos 4. dubna. Přitom 2. dubna americký prezident Donald Trump oznámil konkrétní podobu svých takzvaných recipročních cel. Následný otřes na akciových, ale také měnových či dluhopisových trzích přiměl americkou administrativu během několika dní zavedení recipročních cel alespoň o několika měsíců pozdržet. Nad jejich dalším osudem nyní visí otazník, neboť Nejvyšší soud USA je může zneplatnit.

Pokud tedy propad akcií z prvních dubnových dní letošního roku byl fakticky důsledkem činů jediného muže, amerického prezidenta, jehož konání navíc ještě může být shledáno protiprávním, pak akciový propad těchto dní nelze svést na žádnou konkrétní osobu. Žádná konkrétní osoba jeho příčiny tedy ani nemůže „odložit“, žádný soud je nemůže zvrátit. Z tohoto hlediska je tedy nynější propad potenciálně závažnější než ten ze začátku dubna, vlastně nejzávažnější za více než posledních dvanáct měsíců.

Lukáš Kovanda: Dostupnost bydlení pro mladé se mimořádně zhoršuje, s tím padá i porodnost

Nová data Eurostatu nevypadají příliš dobře. Uvádějí, že se v Česku po roce 2022 začala mimořádně rychle zhoršovat dostupnost bydlení pro mladé lidi, a s tím klesá i porodnost. Přitom po roce 2013 se dostupnost bydlení převážně zlepšovala.

Stěžejní ukazatel světových akcií, index MSCI All Country World Index, tento týden odepisuje takřka tři procenta. To je tedy nejvíce právě od zmíněného 4. dubna. Dnešní obchodování na asijských trzích varuje, že pokles se může z předchozích dní protáhnout také do dneška, do pátku.

Důvodem vleklejšího propadu světových burz je zejména obava z bubliny umělé inteligence. Nejhodnotnější světová firma, Nvidia, sice tento týden oznámila čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání analytiků, avšak ani to nestačilo, aby se celé odvětví umělé inteligence vzepjalo k lepšímu výkonu. Sama Nvidia včera ztratila 3,2 procenta. Investoři se totiž obávají, že akciová ocenění firem ze segmentu umělé inteligence jsou už až moc vysoká a že je bude obtížné podepřít reálnými výsledky, i přes masivní investice do datových center a další infrastruktury a technologií spjatých s rozvojem umělé inteligence. Dosud zřejmě nejzřetelněji se zhmotňuje obava trhu, že investice do umělé inteligence jsou už nyní až příliš masivní na to, aby vykázaly uspokojivou návratnost.

Například cena pojištění proti platební neschopnosti společnosti Oracle v těchto dnech prudce vyskočila nad běžnou cenu takového pojištění na trhu (viz graf Bloombergu níže). Oracle masivně investuje do datových center a uskutečňuje i další velké investice do umělé inteligence, zároveň je z hlediska hodnocení svého dluhu zranitelnější než přece jenom rozkročenější giganti typu Microsoftu či Alphabet. Takže v případě splasknutí bubliny umělé inteligence půjde pojištění proti platební neschopnosti a předlužení právě Oraclu zvláště „na dračku“. A investoři na to začínají houfně sázet…

Xiaomi SU7

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Zprávy z firem

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

Negativní nálada kolem umělé inteligence stahuje náladu celého trhu, nejen v USA, ale celosvětově. Akciový trh USA vykazuje suverénně nejvyšší podíl na celkové tržní kapitalizaci všech burz světa, a navíc je v současnosti z historického hlediska mimořádně koncentrovaný. To znamená, že na jeho tržní kapitalizaci má nebývale vysoký podíl hrstka společností, technologických gigantů, jaké představují zmíněné Nvidia, Microsoft a Alphabet a pár dalších. Tito giganti tak či onak mohutně investují do umělé inteligence, takže pokud by na se na trhu trvaleji uhnízdil strach, že návratnost takových investic je diskutabilní, budou akciové trhy v USA a ve světě dále klesat.

Takovému temnému scénáři nahrává také to, že trh přehodnocuje své sázky na prosincové snížení základní úrokové sazby v USA. Včerejší nová čísla z amerického trhu práce, který vykazuje znaky stabilizace, nezvrátila trend posledních dní, který spočívá v poklesu pravděpodobnosti přisuzované prosincové redukci dané úrokové sazby. Americká centrální banka totiž poměrně zřetelně vyzdvihuje možná inflační rizika takového kroku. Vyšší úrokové sazby opět představují problém i pro zmíněné technologické giganty. Zdražují jejich masivní investice a jejich financování a zároveň ve výhledu možná výraznější inflace ukusuje z jejich zisků. Tím se otázka návratnosti jejich obřích investic do umělé inteligence ještě dále – a „z obou konců“ – problematizuje.

Pro českého investora, zhusta vyhledávajícího tuzemské akciové tituly, je ovšem potěšující, že pražská burza zůstává i ve ztíženém mezinárodním prostředí pátým nejvýkonnějším akciovým trhem letošního roku. V přepočtu do dolarů a po zahrnutí dividend vykazuje pražská burza, resp. její hlavní index PX, k dnešnímu dni letošní zhodnocení 70,2 procenta. Předčí jí pouze hlavní index burz v Ghaně, Zambii, Kolumbii a Rumunsku. Pražská burza je tedy světově vůbec nejvýkonnější, pokud bereme v potaz pouze ekonomiky, které Mezinárodní měnový fond označuje za vyspělé. V EU je pak Česko z hlediska výkonnosti svého akciového trhu druhé, po Rumunsku.

Lukáš Kovanda: Krvavá lázeň akcií Volkswagenu. Jsou níž než za covidu či během aféry Dieselgate

Trhy

Trhy

Dalibor Martínek: Tance kolem Turka. Tak to krasavci Motoristů dejte

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku. Schůzku si vyžádal sám Macinka. „Určitě jsme se bavili o panu Turkovi, bavili jsme se o řadě věcí,“ řekl neurčitě šéf Motoristů po jednání.

Jakási neurčitost je, zdá se, součástí DNA nově se líhnoucí strany. Možná to bude strana. Zatím je to jen názorová odnož Václava Klause. Který se možná cítil být příliš starý na to, aby se v parlamentních volbách ještě ucházel o nějaký mocenský post. Už mu to nestálo za to, byl premiérem i prezidentem, má svá léta. Proč by měl usilovat o poslanecký post.

Také dobře věděl, že by ve volbách neuspěl, získal by jen pár procent. A na stará kolena si bývalý prezident takovou potupu raději ušetřil. Dal tam Macinku. Který pro něj pracuje bezmála dvacet let. Ten ve volbách překvapivě uspěl. Sice se s necelými sedmi procenty hlasů a třinácti poslanci stal nejmenší stranou ve Sněmovně, ale hlavně, stal se jazýčkem na vahách. Vystřídal v této roli dlouho působící Lidovce. A svou úlohu si maximálně užívá.

Tato pidi (ne)strana má mít čtyři ministry. To je celkem dost, z pohledu počtu mandátů ve Sněmovně. Ale Andreji Babišovi se toto spojenectví vyplatí. Má střet zájmů, podniká, chce vládnout zemi, a zároveň jeho firmy pobírají veřejné dotace. To je střet zájmů. Ačkoliv by Babiš jistě tvrdil opak. Navíc, má máslo na hlavě, spolupracoval s komunistickým režimem.

Takže Motoristé se mu hodí. Zdá se, že celé povolební vyjednávání je o Filipu Turkovi. Brzda dohody. Nově vznikající koalice mrštně vytvořila programové prohlášení, obsadila co nejvíc vedoucích postů ve Sněmovně. Okamura a Babiš, ovšem i Macinka (Klaus), pracují jako dobře namazaný stroj. Babiš se s Okamurou dřív nemusel. Ale je po volbách, porcuje se medvěd. Najednou je u stolu místo pro všechny.

Andrej Babiš
Lukačovič žene k soudu Babiše. Kvůli tvrzení, že dluží na daních

Leaders

Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely. Babiš v reakci uvedl, že Lukačovič by měl spíše říct, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v České republice.

Co s Turkem?

Jen co s tím Turkem. Dělá neplechu. Jeho výhodou je, že v létě dokončil a obhájil před svými čtyřicátými narozeninami magisterskou práci. Je tedy magistrem. Jistě je na něj jeho alma mater, soukromá University College Prague, pyšná. Téma jeho závěrečné práce znělo: Americká hegemonie, intervencionismus a česká zahraniční politika: Pohledy Václava Klause jako bytostného antiintervencionisty.

Kromě toho, že je Turek možná pro mnoho žen charismatický, má takový dobře řezaný obličej, tak je nyní také vysokoškolsky vzdělaný. Proslavil se schopností rychle jezdit autem, stal se europoslancem, je milionář. Jako nový poslanec Sněmovny musel odevzdat majetkové přiznání, uvedl sedmdesát milionů korun.

Proč se tedy skládání vlády pořád točí kolem Turka? Turek je přeci člověkem budoucnosti. Co na něm prezidentu Pavlovi nesedí. Proč by to nemohl být nový ministr zahraničí? Proč kvůli přímluvám za Turka musí jezdit na Hrad Macinka? Krade Turek? Lže? Píše nesmysly na sociální sítě? Ale jděte. Je snad horší, než každý druhý z nás? Turek klidně může být ministrem, a také se jím pravděpodobně stane.

Dopravní zácpy v Praze jsou dílem příčinou nedostupného bydlení v metropoli

Dalibor Martínek: Víc pokut a daň za auto. Snad je to poslední Hřibův nápad

Názory

Dobrá zpráva. Zdeněk Hřib v prosinci skončí na pozici náměstka pražského primátora pro dopravu. Stal se poslancem, nechce kumulovat funkce. Špatná zpráva je, že ho nahradí další Pirát, Jaromír Beránek. Doprava v Praze bude dál trpět.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

Mladí Češi jsou v investování odvážnější než generace před nimi. Stále se ale mají co učit

Zdroj: Song_about_summer - stock.adobe.com

Mladí Češi jsou v investování odvážnější než generace před nimi. Stále se ale mají co učit
Mladí lidé v Česku mají zájem o investice a touží po finanční nezávislosti a zajištění na budoucnost. Ačkoliv přejímají částečně i způsob života svých rodičů, v investicích jsou odvážnější a mají jiné priority. Vyplývá to z reprezentativních průzkumů v generaci Z a mezi lidmi nad 45 let, které realizovala agentura Ipsos pro společnost Broker Consulting a Air Bank.

Mladá generace Čechů z generace Z, kdo určité míry přejímá způsob života svých rodičů, nepřejímají ale všechny konzervativní hodnoty. Hodně zakořeněné je ovšem pro ně například vlastnictví nemovitosti, tedy bydlet ve vlastním stejně jako to platilo pro předchozí generace. Z hlediska finanční gramotnosti a investičního chování jsou na tom ale podle průzkumů agentury Ipsos docela jinak než ti dříve narození. Dalo by se podle expertů dokonce i říci, že mladí dnes přepisují investiční chování generace svých rodičů.

Zatím se mladí nebojí riskovat

Je například pro ně typické, že své peníze už nenechávají jen tak ležet ladem a minimálně tři čtvrtiny z nich sami aktivně investují. Podstatně více také přitom využívají dynamické nástroje od akcií a burzovně obchodovaných fondů (ETF) až třeba po kryptoměny. Jsou tak odvážnější a nebojí se ani tolik rizika. Sklon k riziku sice je u mladé generace docela obvyklý, ale za tímto chováním je podle šéfa investiční společnosti Moneco Petra Šimčáka spíš vidět, že dnešní mladá generace ještě nezažila u svých investic žádné výrazné výkyvy a že tak nemají zkušenosti s poklesem trhů jako byl například ten v roce 2008.

Čekání na krizi

Musí tedy podle něj přijít i opačný než jen růstový výsledek, aby si to i tato mladá generace vyzkoušela a začala o své budoucnosti a investičních plánech přemýšlet jinak. „Největší riziko tak vidím v tom, že mladí lidé přeskočí klasické investování a tu nudu v něm a skočí rovnou do takzvané gamifikace a tradingu. A vlastně si nikdy nezjistí, že úspěšné a dlouhodobé investování je o desítkách let pravidelného nudného spoření nebo investování do nějakého diverzifikovaného fondu nebo produktu. Ta gamifikace je totiž až nad tím a rozlišovat mezi investicí, spořením a tradingem jsou tři různé disciplíny. Jakmile pak přijde problém, zaskočí je to a třeba je to pak i odradí od dalšího investování,“ poznamenává Šimčák.

Je nicméně podle výsledků průzkumů zřejmé, že mladá generace je přece jen finančně gramotnější, méně často věří rozšířeným mýtům o investicích a často se orientují i v možnostech krátkodobých investic. Investovat proto také začínají s menšími částkami. Pro 30 procent mladých je smysluplná investice už ve výši pětiset korun měsíčně, což v celkové populaci vidí stejně jen 19 procent lidí. A z hlediska časového horizontu jako smysluplnou investici vnímají mladí už i tříletou nebo pětiletou investici. Často také při investování využívají i informace z řady moderních zdrojů od podcastů a influencerů až po umělou inteligenci.

Mladí z generace Z také touží po finanční nezávislosti i vlastním bydlení, ale zároveň se tedy ani nebojí odvážně investovat, a to mnohem více než generace před nimi. Neplatí to ovšem komplet o celé generaci Z, do které se počítají dnešní mladí mezi 18 až 30 lety. Nejsilnější ročníky mladých narozených po roce 1995, tedy už v digitální době, totiž tvoří dvě silné skupiny, které mají často téměř opačné finanční znalosti, cíle a také často i životní šance.

Dravci versus rozvážní

Pro skupinu "ambiciózních mladých" je zásadním životním cílem vlastnit nemovitost, protože jim to dává stabilitu. Dokáží navíc každý měsíc dávat stranou i více než 5 tisíc korun, které ovšem nenechávají ležet na spořicích účtech, ale umí je investovat, a to častěji dokonce i do rizikových investic. Investují tedy nejen do akcií a dluhopisů, ale třeba i do kryptoměn a ETF. A navíc se často o investování i sami vzdělávají. 

To se ovšem nedá říci o jejich protipólu, kterými jsou podle sociologů takzvaní "nejistí mladí". Ti nejenže vydělávají málo, a tak si ani zatím neumí představit, že by v nejbližší době byli schopni dosáhnout na vlastní nemovitosti, ale ani to v tuto chvíli není pro ně důležitý cíl. Také proto častěji plánují bydlet u rodičů a finančně se ani příliš nevzdělávají, informace k investování tak získávají často spíš pasivně. Nemají ani zatím pevně utvářené hodnoty a ani příliš nepřemýšlí věcech spojených s budoucností.

Mladí versus starší

Z průzkumu pro Broker Consulting tedy vyplývá, že aktuálně dnes investuje naprostá většina mladých. Vyjádřilo se tak přes 87 procent respondentů. A v porovnání s generací 45+ pak mnohem více investují do akcií (32 %), ETF (22 %) a kryptoměn (17 %). Mladí také podle dat Air Bank mnohem méně často investují do dlouhodobého investičního produktu (DIP). To může být podle expertů, ale způsobeno mimo jiné i tím, že peníze z DIP se dají bez sankce vyzvednout nejdříve až po deseti letech spoření a ne dříve než v šedesátém roce věku.

Starší generace nad 45 let už pak investuje většinou spíše konzervativněji, což je podle šéfa společnosti Investika Petra Čížka ostatně i logické vzhledem ke kratšímu časovému horizontu, který starší lidé před sebou mají. Častěji tak své peníze dávají do penzijního připojištění, penzijního spoření (31 procent) nebo případně stavebního spoření (23 procent). Pro obě generace je pak nejpoužívanějším finančním nástrojem už tradičně spořicí účet.

Českou korunu drží na silných úrovních tuzemské firmy

Nechte peníze vydělávat. Odborníci radí, kam investovat do konce roku

Money

Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.

Půjčit si peníze na pořízení vlastního bydlení, nebo zůstat v pronájmu?

Advokátní úschova má být bezpečnější i díky garančnímu fondu. Má to ale limity

Money

Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.

Jak správně investovat v roce 2024?

Jak jsou vaše investice chráněny, když váš broker krachne

Money

Každý investor v Česku by měl vědět, jak je jeho investice chráněna pro případ, že by jeho obchodník s cennými papíry měl potíže, nebo dokonce zkrachoval. Ruku na srdce, kolik drobných investorů u nás o tom ale vůbec něco tuší, i když by to vědět měli? Připomeňme si proto, do jaké míry jsou vaše investice chráněné nejen v Česku, ale třeba i při investování přes Revolut.

Investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák

Šimčák z Broker Consulting: Z geopolitického dění mám obavy, ale trh se z toho jako vždy zotaví

Trhy

děti, škola

Finanční poradci radí: Jak našetřit prvňáčkovi na studium na zahraniční střední škole

Money

