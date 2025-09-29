Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Polovina Čechů má problém mluvit o penězích, tajnosti přitom mohou narušit intimitu ve vztahu

Polovina Čechů má problém mluvit o penězích, tajnosti přitom mohou narušit intimitu ve vztahu

Polovina Čechů má problém mluvit o penězích, tajnosti přitom mohou narušit intimitu ve vztahu
iStock
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Kolik peněz vydělává partner nebo partnerka? Jednoduchá otázka, na kterou zná naprosto přesnou odpověď jen polovina zadaných. A patnáct procent dokonce nemá nejmenší tušení. Vyplývá to z průzkumu finančně poradenské společnosti Partners. V úplné nevědomosti žijí hlavně páry z řad studentů nebo nezaměstnaných, „informační embargo“ přejímají od svých rodičů. 

Situace se sice průběžně zlepšuje, mnoho lidí má ovšem s diskuzemi o penězích stále problém. Tabu to pro ně bývá dokonce i v rámci vlastní rodiny. Otevřeně se o penězích nedokáže bavit téměř každý druhý. Poněkud paradoxně je pro třetinu lidí snazší mluvit s protějškem o svých sexuálních fantaziích než o hospodaření s penězi. Častěji jsou to lidé s nižším vzděláním nebo příjmy, patří tam ale i ti, kteří mají špatné zkušenosti z minulosti. Třeba proto, že už se jim finančním nesouladům rozpadl některý z předešlých vztahů. 

Finance mohou být zdrojem napětí

Důvodů, proč jsou Češi na diskuze o penězích tak hákliví, může být hned několik. Jedním z nich jsou vzorce chování, které se předávají z generace na generaci. Pravidlo, že o penězích se spíš nemluví, si z domova odnesla téměř polovina Čechů. Někdo ale zkrátka jen neví, kdy o tématu začít, a tak promešká vhodnou chvíli. 

Podle Matúše Kuchálika, finančního poradce z Partners, je třeba udělat si jasno co nejdřív. „Za určitý milník můžeme považovat například rozhodnutí o společném bydlení. To může být ten správný čas, kdy téma otevřít,“ říká finanční poradce a pokračuje: „Doporučuji vytvořit si na setkání příjemný prostor a společně se pobavit o tom, jaký přístup k penězům máme. To by mělo obsahovat odpovědi na otázky, jaké jsou naše životní plány, základní hodnoty, ale i to, za co rádi utrácíme.“ 

Když se téma neotevře a včas nevyřeší, tajnosti ohledně příjmů a nakládání s penězi mohou mít velký dopad nejen na domácí rozpočet, ale dokonce i na partnerskou pohodu nebo intimní život. V žebříčku nejčastějších spouštěčů napětí ve vztahu obsadily peníze druhou příčku, hned za domácími pracemi. Nesoulad ve financích vnímají až tři čtvrtiny párů, přibližně třetina z nich pak toto téma pravidelně řeší. Za penězi se zkrátka skrývají velké emoce, což potvrzuje i Kuchálik. „Pokud se jeden partner začne zlobit ve chvíli, kdy ten druhý chce řešit společné peníze, může to ve skutečnosti znamenat, že nechce být na nikom závislý, nechce mu dávat kontrolu,“ vysvětluje.

To potvrzuje i psychoterapeutka, socioložka a zakladatelka Institutu Moderní láska Markéta Šetinová „Peníze ve vztahu nejsou jen praktickým tématem, ale nesou v sobě mnohem hlubší význam. Pro mnoho lidí jsou spojené se sny a osobními hodnotami, ale také s obavami a zranitelností. I zdánlivě banální debata o rozpočtu na dovolenou může být napjatá třeba proto, že pro jednoho partnera je cestování symbolem svobody a odměny za tvrdou práci, zatímco pro druhého představuje hrozbu finanční nestability, kterou zažil v dětství,“ vysvětluje s tím, že když páry zůstanou jen u povrchní hádky o částkách a nedokážou se dostat k těmto hlubším významům, konflikty se často promítnou i do dalších oblastí vztahu, například do intimity. To, že spory o finance ovlivňují intimní život, přiznává čtyřicet procent dotázaných.

Společný rozpočet už není v módě, důležitější je svoboda

Dříve byly společné účty standardem, dnes je důležitější finanční samostatnost. Mezi zadanými ve věku od osmnácti do pětašedesáti let využívá společný účet, na který putují oba příjmy, ani ne třetina lidí. Běžnější je takové nastavení u lidí kolem šedesátky, i když i tam má společný účet už jen každý druhý. 

„V praxi pozorujeme, že mladší generace klade ve vztazích větší důraz na svobodu, seberealizaci a flexibilitu. To se odráží i v jejich přístupu k financím. Mezinárodní studie ukazují, že tento trend souvisí s proměnou vnímání partnerství,“ vysvětluje Šetinová. Naráží na posun od modelu ‚ekonomické jednotky s jasně rozdělenými genderovými rolemi‘ k modelu ‚kooperace dvou rovnocenných jednotlivců‘. „Spolu s rostoucí rozmanitostí vztahů sledujeme i větší rozmanitost finančních strategií, například u stejnopohlavních párů nebo v rodinách, kde na rodičovské dovolené zůstává muž,“ dodává. 

U mladších generací tak na plné čáře vedou právě oddělené účty, které mají čtyři z pěti dotázaných. V takovém případě převažuje model, kdy na společné výdaje přispívají poměrově podle výše příjmu. Platí to zejména u rodin s malými dětmi, kde je jeden z partnerů na rodičovské nebo mateřské dovolené. 

Češi myslí na zadní vrátka

Asi není překvapením, že tajná často zůstává nejen samotná výše příjmů, ale také následné nakládání s prostředky. Finanční transparentnost zkrátka není samozřejmostí a víc než desetina lidí si část příjmů nechává stranou, aniž by o tom jejich protějšek věděl. Zase za to mohou mimo jiné nepříjemné zážitky z dřívějška. „Z mých zkušeností vyplývá, že zadní vrátka si nechávají otevřená ti lidé, kteří si nejsou jistí samotným vztahem. Chtějí proto mít jistotu, že v případě rozchodu budou mít nějaké finanční rezervy,“ zmiňuje Kuchálik. 

Právě finanční rezerva a jistota je hlavním motivem, v závěsu se ale drží třeba i snaha vyhnout se hádkám nebo odložit si část prostředků pro sebe a své radosti. Tyto peníze pak obvykle míří na financování koníčků, oblečení, dárků pro partnera, ale také do investic. Ne všichni totiž považují hospodaření svého protějšku za zodpovědné. Laxní přístup ke spoření nebo rovnou zbytečné utrácení peněz vyčítá partnerovi či partnerce víc než třetina dotázaných.  

Podle Kuchálika ovšem právě shoda v oblasti financí podporuje celkový soulad ve vztahu. Proto když se v páru potkají lidé s odlišným přístupem, doporučuje jim vžít se na chvíli do kůže toho druhého. „Zatímco plánovačům doporučuji vymyslet pro oba nějaké zážitky, které jim přinesou radost, těm druhým naopak dáváme na pár měsíců zodpovědnost za společné finanční povinnosti. Tím získají vhled do přístupu toho druhého a mohou se snáze pochopit a sladit,“ upřesňuje a dodává, že při plánování rodinného rozpočtu by se nemělo zapomínat na zlaté pravidlo finančního hospodaření 10-20-30-40. To znamená deset procent na rezervy a pojištění, dvacet procent na dlouhodobější cíle, třicet na bydlení a čtyřicet na jídlo, zábavu a další běžnou spotřebu. „Naprostý základ zdravých financí je železná rezerva ve výši tří až šesti měsíčních výdajů pro případy nemoci, ztráty zaměstnání nebo jiných nenadálých výdajů,“ uzavírá Kuchálik. 

spoření, bohatství

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Money

Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.

Věra Tůmová

Přečíst článek

děti, škola

Finanční poradci radí: Jak našetřit prvňáčkovi na studium na zahraniční střední škole

Money

Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.

Věra Tůmová

Přečíst článek


 

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Aktuální sazby zářijových spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku

První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Češi dál věří realitám. Nejatraktivnější formou investování zůstává dům či byt

Češi dál věří investicím do nemovitostí
iStock
ČTK
ČTK

Nejzajímavější možností, jak zhodnotit své peníze, zůstává pro Čechy vlastnictví domu či bytu. V srpnovém průzkumu Barometr spoření společnosti IBRS pro Golden Gate ji označilo 80 procent respondentů. To je o dva procentní body více než v květnu.

Další místa v žebříčku se za poslední kvartál drží vlastnictví pozemku se 71 procenty, spořicí účty, které za atraktivní považuje 59 procent dotázaných, a drahé kovy. Ty získaly důvěru 52 procent Čechů.

"Výsledky potvrzují, že Češi dlouhodobě vnímají nemovitosti jako nejjistější formu ochrany peněz. Zároveň ale vidíme, že roste zájem také o alternativní způsoby investování, jako jsou podílové fondy nebo kryptoměny. Hodnoty jednotlivých položek v průzkumu se během roku téměř neměnily, což ukazuje na to, že návyky Čechů v rámci spoření jsou velmi stabilní," uvedl manažer zákaznické péče Golden Gate Pavel Řihák.

Historická jízdárna

Developer Crestyl spouští fond kvalifikovaných investorů

Reality

Developerská skupina Crestyl představila fond Crestyl Sicav. Otevřený fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na rezidenční i komerční projekty v Česku a v Polsku. Nabízí výnos až do sedmi procent.

nst

Přečíst článek

Stejné výsledky jako v květnu zaznamenaly i akcie a dluhopisy, tedy 40 procent. Výzkum se zaměřil i na další formy investičních aktiv. Podílové fondy získaly o tři procentní body vyšší podporu než v předchozích kvartálech, označilo je 37 procent respondentů.

Podobně posiluje i zájem o kryptoměny, zejména u mladších respondentů. Vzrostly o tři procentní body na 22 procent. Naopak tradičně menší důvěru mají životní pojištění, dluhopisy nebo penzijní spoření, které Češi vnímají spíše jako doplňkové nástroje.

"Z průzkumu rovněž vyplývá, že preference Čechů se v čase mění jen pomalu. Ukazuje se, že Češi hledají jistotu zejména v hmatatelných aktivech, jako jsou nemovitosti a drahé kovy. To je typické pro ekonomiku, kde lidé opakovaně čelí inflaci a hledají stabilní uchovatele hodnoty," uvedl Řihák.

Areál elektrárny Temelín s chladicími věžemi, oběma reaktorovými bloky a vlevo se skladem vyhořelého jaderného paliva v elektrárně Temelín

Jan Palaščák: Má stát ovládnout celý ČEZ, nebo jen klíčové části?

Názory

Význam Skupiny ČEZ pro stát se zdaleka neomezuje pouze na její strategickou roli v rámci české energetiky. Jen za loňský rok získal stát více než 17,6 miliard korun jako dividendu za jím držených 69,8 procent akcií kolosu. Erár navíc na ČEZ opět uplatnil daň z mimořádných zisků (windfall tax) o výši bezmála 50 procent, to je dalších 12,6 miliard do státní kasy za stejné období. Zároveň Skupina ČEZ za rok 2024 proinvestovala 56,8 miliard korun. Místopředseda ANO Karel Havlíček i další politici proto chtějí ČEZ po volbách zcela zestátnit s argumentací, že je třeba, aby měla vláda ČEZ a tím pádem energetiku jako celek více pod kontrolou.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Související

Kde uvězní francouzského exprezidenta Sarkozyho. Mohl by odpykávat trest v proslulém pařížském vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy
Profimedia
ČTK
ČTK

Pařížský soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. Nyní ale vyvstává otázka, ve které věznici si bude odpykávat trest, napsala agentura Reuters.

Francouzské úřady zatím nevyjádřily, kde bude bývalý prezint trávit svůj trest, ale lidé obeznámení s francouzským soudním systémem tvrdí, že pravděpodobným místem jeho uvěznění by mohla být historická pařížská věznice La Santé, ve které si část svých doživotních trestů odpykával venezuelský terorista Ilyich Ramírez Sánchez, známý též pod přezdívkami Šakal nebo Carlos. A pobyt za zdmi této věznice zažil také bývalý panamský diktátor Manuel Noriega.

"Je to věznice, která se nejlépe hodí pro osobu s jeho profilem," řekl agentuře Reuters zástupce odborového svazu vězeňských dozorců Wilfried Fonck. Uvedl, že La Santé má křídlo pro "zranitelné osoby" - takzvané VIP prostory, kde byli v minulosti vězněni významní politici, včetně Sarkozyho bývalého poradce Clauda Guéanta.

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se

Leaders

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej ve čtvrtek uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal. Informují o tom tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá.

ČTK

Přečíst článek

Vězni ve VIP křídle jsou drženi v samostatných celách, na rozdíl od obvyklých třílůžkových cel, a z bezpečnostních důvodů jsou odděleni také při venkovních aktivitách. Vyjma toho však podmínky nejsou o nic lepší než jinde ve věznici, kde jsou cely obvykle velké devět až dvanáct metrů čtverečních, uvedl Fonck.

Julien Fischmeister z francouzské sekce Mezinárodní vězeňské observatoře uvedl, že věznice La Santé byla nedávno zrekonstruována, a proto má lepší podmínky než mnoho jiných nápravných zařízení. Od renovace mají podle něj všechny cely vlastní sprchy. Sarkozy by měl také přístup k televizi, ale za tuto výsadu by musel platit 14 eur měsíčně. V cele je také pevná telefonní linka.

Fischmeister uvedl, že Sarkozy bude dostávat jídlo ve věznici, ale nápravné zařízení také umožňuje vězňům kupovat si produkty, aby si mohli připravovat vlastní jídlo v celách. "Vězení nikomu nepřejeme, ale dokážeme ocenit, že tentokrát se jedná o osobnost zastupující společenskou vrstvu, která se vězení obvykle vyhýbá," dodal Fischmeister.

Macronova cesta k úspěchu je úzká a klikatá

Karel Pučelík: Konkurence zprava i zleva. Macronova cesta k úspěchu je úzká a klikatá

Názory

Slavný fotbalista Mbappé varuje před extrémy, exprezident Sarkozy obviňuje Macrona, že uvrhává rozvrácenou zemi do chaosu, a finanční trhy odepisují procenta. Ve Francii se naplno rozjela kampaň před volbami, které mohou přinést velké změny.

Karel Pučelík

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Marine Le Penová

Stanislav Šulc: V soudu s Le Penovou jde jenom o budoucnost světa. Jestli chceme ten tradiční, nebo nějaký jiný

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme