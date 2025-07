Netflix bohatne a herci zuří. Začíná nová éra zábavy s AI ve filmech

Americký provozovatel placené streamovací platformy Netflix ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 45,5 procenta na 3,13 miliardy dolarů (66,4 miliardy korun). Firma o tom ve čtvrtek informovala ve své výsledkové zprávě.

Netflix také uvedl, že v jednom ze svých původních televizních seriálů poprvé použil vizuální efekty vytvořené generativní umělou inteligencí (AI) na obrazovce.

Tržby se meziročně zvýšily o 16 procent na 11,08 miliardy dolarů, a mírně tak překonaly odhady analytiků v anketě společnosti LSEG. Firma zároveň zlepšila celoroční výhled tržeb, což zdůvodňuje zdravým růstem počtu předplatitelů.

„Za meziročním růstem tržeb je primárně vyšší počet členů, vyšší ceny předplatného a vyšší příjmy z reklamy,“ uvedla společnost. Za celý rok nyní čeká tržby od 44,8 do 45,2 miliardy dolarů, zatímco dosud je odhadovala na 43,5 až 44,5 miliardy dolarů.

Spoluředitel Netflixu Ted Sarandos uvedl, že umělou inteligenci, která produkuje videa a obrázky na základě pokynů, firma použila k vytvoření scény hroutící se budovy v argentinském sci-fi seriálu The Eternaut. Technologii pochválil jako „neuvěřitelnou příležitost pomoci tvůrcům dělat filmy a seriály lépe, nejen levněji“.

Využití generativní AI je přitom v zábavním průmyslu kontroverzní téma. Vyvolává totiž obavy, že umělá inteligence nahradí lidskou práci, píše server BBC. Na otázku ohledně využití AI Sarandos řekl, že tato technologie umožnila produkcím s menšími rozpočty používat pokročilé vizuální efekty. Generativní umělá inteligence použitá v seriálu The Eternaut pomohla produkčnímu týmu dokončit sekvenci desetkrát rychleji, než kdyby použili tradiční nástroje pro speciální efekty, dodal.

„Náklady na to by pro seriál s tímto rozpočtem prostě byly neúnosné,“ řekl Sarandos. „Ta sekvence je ve skutečnosti úplně prvním finálním záběrem s (generativní) umělou inteligencí, který se objevil na obrazovce v původním seriálu nebo filmu od Netflixu. Takže tvůrci byli z výsledku nadšeni,“ dodal.

Umělá inteligence patřila mezi klíčové obavy vznesené při stávce v Hollywoodu v roce 2023. V době tříměsíční stávky vyzval odborový svaz herecké asociace Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists k přísnější regulaci při používání umělé inteligence.

