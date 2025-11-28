Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Elektřina zlevní o tisíce. Tady jsou propočty

Lukáš Kovanda: Elektřina zlevní o tisíce. Tady jsou propočty

Regulovaná část elektřiny pro domácnosti vzroste meziročně o 71 procent
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Na spadnutí je výrazné zlevnění elektřiny. I když dnes ERÚ oznámí zvýšení regulované složky, domácnosti mohou počítat s úsporou i třeba 23 tisíc korun oproti loňsku.

Energetický regulační úřad dnes oznámí takzvanou regulovanou část ceny elektřiny i plynu. V říjnu přitom úřad navrhl navýšení této složky u elektřiny o 2,7 procenta. Domácnosti však už v příštím roce mohou přesto počítat s výrazným snížením své celkové platby za elektřinu. Vznikající vláda totiž slibuje převést poplatek za obnovitelné zdroje na státní rozpočet. To sice znamená potenciální hlubší deficit veřejných financí ČR, nicméně domácnosti by měly pocítit výrazné zlevnění elektřiny.

Regulovaná část elektřiny pro domácnosti vzroste meziročně o 71 procent

Tíživá pravda. Češi platí za elektřinu nejvíc v Evropě

Money

Podle dat Eurostatu platí čeští spotřebitelé po zohlednění jejich příjmů za elektřinu nejvíc v celé Evropské unii. Nejlevnější elektřinu mají Malťané, ve srovnání s Čechy platí třetinové ceny. A Maďaři poloviční.

ČTK

Přečíst článek

Například domácnost, která elektřinu využívá ke svícení, vaření a napájení běžných spotřebičů – tedy spotřebuje tři megawatthodiny ročně – letos platí celkově za elektřinu zhruba 27 600 korun. Tato platba zahrnuje regulovanou i neregulovanou složku. V příštím roce by při růstu regulované složky o zmíněná 2,7 procenta zaplatila celkově necelých 26 700 korun. Důvodem snížení oproti letošku je příznivý vývoj u neregulované složky, který odráží vývoj ceny elektřiny na burze. Jinými slovy, elektřina jako taková – tedy silová elektřina – zlevňuje a její zlevnění bude citelnější, než jaký má být růst regulované složky.

To však platí, pokud vznikající vláda nezruší uvedený poplatek za obnovitelné zdroje. Pokud jej totiž převede na státní rozpočet, jak slibuje, bude úspora pro běžnou domácnost ještě výraznější.

Celková platba za elektřinu takové domácnosti v takovém případě klesne z letošních zmíněných zhruba 27 600 korun na nějakých 24 900 korun. To proto, že poplatek za obnovitelné zdroje činí 599 korun za megawatthodinu, takže při spotřebě tří megawatthodin odpovídá roční úspora dané domácnosti při převedení poplatku na státní rozpočet celkem přibližně 1800 korun. Domácnost, která elektřinou svítí, vaří a napájí své spotřebiče, tak oproti letošku v příštím roce běžně ušetří zhruba 2700 korun. Oproti loňsku pak úspora bude ještě citelnější, a to přes 4100 korun.

Ještě výraznější ale bude úspora domácnosti, která elektřinou nejen svítí, vaří a napájí spotřebiče, ale také ohřívá vodu a hlavně topí, například využívá-li tepelné čerpadlo. Taková domácnost – typicky žijící v rodinném domku – má roční spotřebu elektřiny 12,5 megawatthodiny. Letos platí za elektřinu celkově – po zahrnutí regulované a neregulované složky – takřka 77 000 korun ročně. Loni to bylo dokonce zhruba 88 200 korun. V příštím roce to bude přibližně 72 700 korun, pokud stát nepřevede poplatek za obnovitelné zdroje „na sebe“, a zhruba 65 200 korun, pokud jej „na sebe“ převede.

Jestliže tedy vznikající vláda dostojí svému slibu zrušení poplatku za obnovitelné zdroje, resp. jeho převedení na státní rozpočet, domácnost v rodinném domku, jež elektřinou i topí, ušetří oproti letošku přes 18 000 korun, oproti loňsku pak dokonce 23 000 korun.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Žádný blackout ani vyšší účty za elektřinu. S koncem uhelných zdrojů v Česku nic takového nehrozí, uklidňují analytici

Zprávy z firem

Tykačova Sev.en oznámila konec tří uhelných zdrojů. Analytici vysvětlují, proč se spotřebitelé nemusí bát dramat v podobě blackoutů nebo rostoucích účtů za elektřinu.

ČTK

Přečíst článek

Související

Lukáš Kovanda: Češi ve velkém vyrábí a vyváží elektřinu. Přesto jim zdražila o 85 procent

Lukáš Kovanda: Češi ve velkém vyrábí a vyváží elektřinu. Přesto jim zdražila o 85 procent

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Realitní megadeal: Karlínský Riverside mění majitele

Riverside Karlin
Riverside Karlin - použito se svolením
lib, tzv

Soubor kancelářských budov River City včetně Danube a Nile House mění majitele, od CA Immo jej získá firma z Trinity Banking Group. Letos půjde o druhý největší realitní obchod v Česku, po prodeji nákupního centra Palladium za 10 miliard korun.

Na sklonku roku zažije Praha ještě jeden obří realitní obchod. Majitele mění komplex pěti kancelářských budov pod hlavičkou Riverside Karlín, která patří skupině CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (CA Immo).

10 fotografií v galerii

Kupujícím je jedna z firem patřící do skupiny Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka. Transakci potvrdily redakci newstream.cz dva důvěryhodné zdroje z realitního trhu. Cena transakce je zhruba 300 milionů eur, tedy 7,25 miliardy korun. 

Projekt Riverside se skládá z pěti moderních budov na karlínském nábřeží v místě, kde byl původně brownfield. Do projektu patří moderní kancelářské budovy Mississippi House, Danube House, Amazon Court, Nile House a Missouri Park.

Největším realitním dealem letošního roku byl prodej Palladia rakouské skupině Erste v hodnotě přes 16 miliard korun. Pro skupinu Trinity Bank jde již o třetí významnou realitní akvizici v Praze, v roce 2023 koupila budovu na křižovatce ulic Celetná a Na Příkopě 33, nyní známou jako Palác Trinity. Začátkem roku pak koupila trofejní kancelářskou budovu Pankrác House od CPI. Jde o potvrzení širšího trendu na realitním trhu, že prémiové nemovitosti se vracejí od zahraničních fondů do českých rukou. 

Komplex, jehož výstavba začala v roce 2003 a je jedním z prvních moderních urbanistických kampusů v Praze,  má velkou architektonickou hodnotu. Samotný Danube House tvoří jakousi špičku této novodobé zástavby směřující k centru města. Kancelářské prostory mají rozlohu 19 800 metrů čtverečních, součástí je i 1200 metrů komerčních prostor. Své jméno dostala podle řeky Dunaj a představuje ojedinělý projekt nízkoenergetické budovy. Byla navržena ateliérem KPF architects ve spolupráci s českým ateliérem A.D.N.S. architekti. Stavba  je propojena s ostatnímu budovami kampusu podzemním tunelem s garážemi s více než 250 parkovacími místy. Tvarovou inspirací byl Chilehaus (Fritz Höger) v Hamburku. Centrem budovy je prosklené atrium přístupné veřejnosti, kde se nachází restaurace, kavárny a obchody. Ve dvouúrovňovém atriu jsou umístěny prosklené výtahy, schodiště a lávky, které zároveň rozvádí vzduch a posilují tak přirozený komínkový efekt větrání.

 Kancelářská budova Nile House byla po Danube House druhou dokončenou budovou tohoto projektu. Své jméno dostala podle řeky Nil (Nile) a představuje ojedinělý projekt nízkoenergetické budovy. Nile House je postaven ze zelené brazilské žuly doplněné skleněnými prvky a má v nadzemní části celkem 17 600 m² prostor k pronajmutí. Dominantním prvkem atria budovy je točité schodiště, které propojuje výtahové podesty a vnáší do jeho prostoru dynamický prvek, jenž kontrastuje s přímými liniemi struktury atria. Konstrukce schodiště je založena na principu lomenice poskládaného ocelového plátu. Jsou zde umístěny prosklené výtahy, schodiště a lávky, které zároveň rozvádí vzduch a posilují tak přirozený komínový efekt větrání dvouúrovňového atria.

Pozn. red. Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Revize dat. Ekonomika roste rychleji, nejvíc přispěly útraty domácností

Růst domácí ekonomiky ovlivňuje nákupní chování
ČTK
ČTK
ČTK

Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt stoupl o 0,8 procenta.

Zpřesněné údaje dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Jsou lepší než první odhad z konce října, podle kterého ekonomika vzrostla meziročně o 2,7 procenta a proti předchozímu čtvrtletí o 0,7 procenta. Analytici očekávali spíše revizi údajů směrem dolů.

"Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Meziroční růst HDP podpořila podle statistického úřadu jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o 2,7 procenta. U domácností se výdaje zvýšily mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o tři procenta. "Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 procenta a meziročně o dvě procenta," uvedl ČSÚ.

Karel Pučelík: Sociální bydlení nemůže za problémy pravičáků. Ani ve Vídni, ani jinde

Názory

Vídeň je město přívětivé ke svým obyvatelům, za což může i rozsáhlé a dostupné sociální bydlení. Trh s byty kvůli němu není utržený z řetězů, jako je tomu jinde po Evropě. I když systém není bez problémů, stojí za to se jím inspirovat. Pokud ale příkladu ze zadluženého Rakouska nedůvěřujete, koukněte se do Dánska. Tam zvládnou udržovat obojí, velký neziskový bytový fond i fiskální disciplínu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Meziroční růst ekonomiky podpořila také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu. Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 procenta a meziročně o 1,7 procenta. "Meziroční růst zaznamenaly především investice do obydlí a ostatních budov a staveb, zatímco pokles nastal zejména u investic do dopravních prostředků," upozornil ČSÚ. Přebytek v zahraničním obchodu se zbožím a službami se v běžných cenách zvýšil meziročně o 10,1 miliardy na 128,3 miliardy korun.

Hrubá přidaná hodnota ve třetím čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,9 procenta a meziročně o 2,8 procenta. "Dařilo se většině odvětví národního hospodářství," uvedl ČSÚ. Meziroční vývoj pozitivně ovlivnily zejména obchod, doprava, ubytování a pohostinství, dále stavebnictví a informační a komunikační činnosti. K mezičtvrtletnímu růstu nejvýrazněji přispěly stavebnictví a informační a komunikační činnosti, průmysl stagnoval, podotkl statistický úřad.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Madrid

Španělský comeback. Madrid míří k nižšímu rozpočtovému deficitu než Berlín

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme