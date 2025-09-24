ABC pocítí Trumpův hněv. Návrat Jimmyho Kimmela může skončit žalobou
Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání. Americký prezident Donald Trump nad krokem vyjádřil údiv.
„Nikdy jsem neměl v úmyslu zlehčovat vraždu mladého muže. Nemyslím si, že je na tom cokoliv k smíchu,“ řekl Kimmel svému publiku hlasem, který se mu zadrhával dojetím. „Stejně tak jsem neměl v úmyslu obviňovat nějakou konkrétní skupinu z činů člověka, který byl očividně hluboce narušený - to bylo ve skutečnosti přesným opakem toho, co jsem se snažil říct,“ dodal.
Disney - mateřská společnost televizní stanice ABC, která vysílá pořad Jimmy Kimmel Live! - před týdnem zastavila jeho produkci. Stalo se tak dva dny poté, co Kimmel, který už dříve vraždu Kirka na sociálních sítích odsoudil, ve svém úvodním monologu řekl, že „banda kolem Trumpova hnutí MAGA“ se snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body.
Ještě než byl v úterý místního času nový Kimmelův pořad odvysílán, Trump na své sociální síti napsal, že „nemůže uvěřit“, že ABC vrátila Kimmelovi jeho show, a naznačil další kroky proti této stanici.
„Proč by chtěli zpátky někoho, kdo si vede tak špatně, kdo není vtipný a kdo ohrožuje síť tím, že hraje z 99 procent jasně demokratický odpad,“ napsal Trump na své platformě Truth Social. Kimmelovu show také označil za ilegální příspěvek do demokratické volební kampaně a naznačil, že ABC pošle k soudu. „Když jsem po nich šel naposledy, dali mi 16 milionů dolarů. Tohle bude ještě výnosnější. Banda břídilů!“, napsal prezident Spojených států.
Trumpova administrativa a mnozí prezidentovi přívrženci byli rozhořčeni Kimmelovými výroky z minulého týdne, které pronesl pět dní poté, co byl Kirk, blízký Trumpův spojenec a rozhlasový moderátor a podcaster, zastřelen v Utahu.
Talk show Jimmyho Kimmela, která byla minulý týden ve Spojených státech pozastavena po jeho komentářích k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se v úterý vrátí do vysílání. Napsaly to dnes světové agentury s odvoláním na stanici ABC a její mateřskou společnost Walt Disney. Zatímco americký prezident Donald Trump rozhodnutí stáhnout pořad přivítal, řada kulturních osobností a moderátorů ho kritizovala jako útok na svobodu projevu.
Návrat na obrazovky. V programu je zpět talk show Jimmyho Kimmela
Politika
Talk show Jimmyho Kimmela, která byla minulý týden ve Spojených státech pozastavena po jeho komentářích k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se v úterý vrátí do vysílání. Napsaly to dnes světové agentury s odvoláním na stanici ABC a její mateřskou společnost Walt Disney. Zatímco americký prezident Donald Trump rozhodnutí stáhnout pořad přivítal, řada kulturních osobností a moderátorů ho kritizovala jako útok na svobodu projevu.
Na komikův komentář reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci. Krátce nato skupina stanic přidružených k ABC prohlásila, že nebude noční talk show „Jimmy Kimmel Live!“ vysílat a společnost Walt Disney pak těsně před vysíláním pořad stáhla.
Stovky nejen hollywoodských hvězd - mezi jinými Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová - v souvislosti se stažením Kimmelova pořadu v otevřeném dopise vyzvaly Američany, aby bojovali za obranu a zachování ústavou zaručených práv.
Rozhodnutí společnosti Disney vrátit Kimmelův pořad do vysílání pak podle agentury Reuters představovalo viditelný akt vzdoru tváří v tvář stupňující se Trumpově ofenzivě proti jím vnímaným mediálním kritikům prostřednictvím žalob a regulačních hrozeb ze strany FCC.
Přestože Disney vrátil Kimmela do vysílání ABC během necelého týdne, dvě největší skupiny místních partnerských stanic ABC, Nexstar Media Group a Sinclair, pořad nadále bojkotují a obnovenou show neodvysílaly.
Kimmel, který je čtyřnásobným moderátorem Oscarů, řekl, že Trump necílí jen na komiky, které nemá rád, ale také na novináře. O republikánském prezidentovi prohlásil, že je „žaluje a šikanuje“.
„Vím, že to není tak poutavé jako umlčování komika, ale je nesmírně důležité mít svobodný tisk. A je šílené, že tomu nevěnujeme víc pozornosti,“ řekl Kimmel. Také uvedl, že byl „hluboce“ dojat odpuštěním, které vyjádřila Kirkova vdova Erika Kirková obviněnému z vraždy jejího manžela, 22letému studentovi technické školy z Utahu.
Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku, uvedla agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.
Televize ABC kvůli kritickým slovům o Kirkovi a Trumpovi stopla vysílání slavné talkshow
Politika
Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku, uvedla agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.