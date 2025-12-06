Musk: EU by měla být zrušena
Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku na síti X. Kvůli nedostatečné transparentnosti uložila v pátek Evropská komise síti X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).
„EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk. Ve svých příspěvcích neuvedl, zda se proti rozhodnutí odvolá. Svoji výzvu ke zrušení EU ale připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. EU napadl také v řadě dalších příspěvků, obvinil ji z cenzury a podpořil požadavek na sankce USA proti Bruselu, napsala agentura DPA.
Evropská pokuta pro X rozhněvala také amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten ji označil za útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád.
Evropská komise uložila X pokutu za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách. Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.
Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.
Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více
Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.
Již ve čtvrtek reagoval na blížící se rozhodnutí EU americký viceprezident J. D. Vance. „Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury,“ uvedl na sociální síti X viceprezident. „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům,“ dodal.
