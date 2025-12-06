Nový magazín právě vychází!

Musk: EU by měla být zrušena

Musk: EU by měla být zrušena

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku na síti X. Kvůli nedostatečné transparentnosti uložila v pátek Evropská komise síti X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).

„EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk. Ve svých příspěvcích neuvedl, zda se proti rozhodnutí odvolá. Svoji výzvu ke zrušení EU ale připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. EU napadl také v řadě dalších příspěvků, obvinil ji z cenzury a podpořil požadavek na sankce USA proti Bruselu, napsala agentura DPA.

Evropská pokuta pro X rozhněvala také amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten ji označil za útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád.

Evropská komise uložila X pokutu za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách. Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.

Kaja Kallasová

Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více

Politika

Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.

ČTK

Přečíst článek

Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Již ve čtvrtek reagoval na blížící se rozhodnutí EU americký viceprezident J. D. Vance. „Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury,“ uvedl na sociální síti X viceprezident. „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům,“ dodal.

Rekordní investiční vlna Volkswagenu končí. Koncern přechází do úsporného režimu

Volkswagen
iStock
ČTK
ČTK

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, plánuje do roku 2030 investovat 160 miliard eur (3,9 miliardy korun). Řekl to podle agentury Reuters generální ředitel automobilky Oliver Blume týdeníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Celková částka vychází z pravidelně aktualizovaného pětiletého investičního plánu Volkswagenu a je mírně nižší než v předchozích obdobích. Skupina tak přistupuje k úsporám, protože čelí napjaté situaci na dvou hlavních trzích, a to v Číně a v USA.

V předchozím plánu počítal Volkswagen v období let 2025 až 2029 s investicemi 165 miliard eur. V investičním plánu na roky 2024 až 2028 plánoval vydat až 180 miliard eur.

Rok 2024 představoval vrchol investic. Od té doby koncern, pod který spadají značky Porsche a Audi, čelí dopadům amerických cel a silné konkurenci v Číně. To poškodilo hlavně zisky značky Porsche, která prodává zhruba polovinu svých vozů právě na těchto dvou trzích. Značka také oznámila omezení své strategie u elektromobilů.

Blume dodal, že nejnovější investiční plán se zaměřuje na Německo a Evropu, a to včetně produktů, technologií a infrastruktury. Jednání o rozšířeném úsporném programu pro značku Porsche pak podle něj budou trvat do roku 2026.

Rivian R2

Našel Volkswagen zbraň proti Tesle? První společná auta s Rivianem jsou hotová

Zprávy z firem

Německá automobilka Volkswagen a rival Tesly Rivian začnou na konci roku testovat první auta vzniklá jejich spoluprací. Ta má Volkswagenu pomoct dohnat technologické zpoždění. Německý koncern oznámil, že společně vyvíjená technologie by mohla být v budoucnu použita i v jeho vozidlech se spalovacím motorem. Informují o tom agentury DPA a Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Blume v lednu odstoupí z funkce generálního ředitele Porsche, aby se mohl soustředit na roli generálního ředitele Volkswagenu. Nedávno mu akcionáři prodloužili smlouvu na funkci generálního ředitele celého koncernu do roku 2030.

Blume dodal, že úvahy o případném závodu značky Audi v USA závisí na možné podstatné finanční podpoře Washingtonu. Ačkoliv zatím neočekává růst značky Porsche v Číně, v budoucnu by mohlo dávat smysl vyvinout pro čínský trh speciální model Porsche šitý na míru místním zákazníkům.

Ukrajinské síly zasáhly a poškodily jednu z největších ruských rafinérii, v Rjazani, ležící asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Oznámil to ukrajinský generální štáb. Jde o přinejmenším devátý útok ukrajinských dronů na rjazaňskou rafinérii od začátku letošního roku, poznamenal zpravodajský kanál Astra působící v sociální síti Telegram.

Ukrajinské síly zasáhly také Alčevský hutní kombinát v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, který se podílí na výrobě ruské munice. Podnik poškodil požár, tvrdí generální štáb.

Naposledy ukrajinské drony zaútočily na Rjazani 20. listopadu. Podnik má být schopen zpracovat až 17,1 milionu tun ropy ročně, vyrábí čtyři druhy benzinu, naftu a 840 tisíc tun leteckého petroleje ročně, a významně se tak podílí na zásobování ruské armády a letectva.

Útok na rafinérii a další cíle v hloubi Ruska vysvětluje Kyjev snahou oslabit vojenský a ekonomický potenciál ruských agresorů a přimět Rusko k ukončení války proti Ukrajině, která pokračuje čtvrtým rokem.

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 653 ruských dronů a 51 střel včetně 17 raket. Kvůli útoku se v Polsku rozezněly i sirény a vzlétlo tamní letectvo, které podpořily české vrtulníky. Ruské údery zranily nejméně osm lidí a způsobily rozsáhlé výpadky proudu. Terčem se stala také ukrajinská železniční síť.

