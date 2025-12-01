Tlak na Turka. Pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra, uvedl Pavel
Pokud Filip Turek (za Motoristy) nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra české vlády, řekl České televizi prezident Petr Pavel. To, jestli případně jmenuje Turka ministrem, nebo nejmenuje, odmítl prezident upřesnit. Turek je kandidátem na ministra životního prostředí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů.
„Ty výhrady vychází především z toho, o čem se hovoří ve veřejném prostoru. Samozřejmě, že respektuji to, že tady máme presumpci neviny, že Filip Turek není stíhán, ale od politiků máme přece jenom trochu větší očekávání než pouze to, že nemají konflikt se zákonem,“ řekl prezident při příchodu do kanceláře. „Minimálně je potřeba, aby Filip Turek naprosto důkladně a zodpovědně vysvětlil všechno to, co se kolem něho děje, protože jinak to vyvolává dojem, že skutečně není vhodnou osobou na jakoukoliv ministerskou funkci,“ dodal.
💬 Petr Pavel pro ČT: Filip Turek by měl vysvětlit všechno, co se kolem něj děje. Jinak není vhodnou osobou na post ministra české vlády, soudí prezident.
To, jestli případně jmenuje Filipa Turka ministrem nebo ne, Pavel odmítl upřesnit. pic.twitter.com/IygZfDRLWF
Prezident má k Turkovi výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Šéf ANO uvedl, že hlava státu nesouhlasí s Turkovou nominací z právních důvodů. Hrad dosud žádné takové důvody nevznesl.
Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Strana trvá na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.
Prezident se od minulého týdne schází s kandidáty na ministerské posty, dnes přijme další nominanty za ANO.
Německá asociace rodinných podniků změnila po ostré kritice přístup ke straně Alternativa pro Německo (AfD). Minulý týden asociace oznámila, že se otevírá spolupráci s politiky AfD. Několik členů včetně drogistického řetězce Rossmann či výrobce nápojů Fritz-Kola následně sdružení opustilo. Předsedkyně asociace Marie-Christine Ostermannová nyní uvedla, že udělala chybu.