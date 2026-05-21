newstream.cz Newstream TV Kovanda vysvětluje investice: P/E, EBITDA nebo ROA? Jak spočítat skutečnou hodnotu akcie

Kovanda vysvětluje investice: P/E, EBITDA nebo ROA? Jak spočítat skutečnou hodnotu akcie

Natálie Mužíková
Jedna akcie může stát pár dolarů nebo tisíce. Sama o sobě ale investorovi téměř nic neřekne o hodnotě firmy. Pátý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, proč je důležitější sledovat tržní kapitalizaci, ukazatel P/E nebo zadlužení firmy než samotnou cenu akcie.

Zatímco v minulém díle Lukáš Kovanda s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali finanční výkazy, cash flow a provozní zisk, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank zaměřil na oceňování firem a klíčové investiční ukazatele, které pomáhají odhalit, jestli je firma drahá, levná nebo efektivně řízená. 

Cena akcie je jen „dílek koláče“

Když investor analyzuje firmu, první věc, kterou obvykle vidí, je cena jedné akcie. Jenže samotná cenovka je podle Lukáše Kovandy z pohledu reálné hodnoty firmy téměř bezvýznamná. Vypovídá totiž hlavně o tom, na kolik částí je rozdělen kapitál společnosti.

„Představte si to jako koláč. Je úplně jedno, jestli ho nakrájíte na čtyři dílky, nebo na dvacet. Velikost koláče se tím nezmění,“ vysvětluje ekonom. Rozhodující je podle něj velikost celého koláče, nikoli cena jednoho dílku.

V investování tuto velikost vyjadřuje tržní kapitalizace, tedy celková hodnota všech akcií firmy v oběhu. V praxi tak může mít obří stabilní společnost levnější akcii než firma, která má mnohem nižší hodnotu. Nejde totiž o cenu jedné akcie, ale o hodnotu celé společnosti.

Slavné P/E: Kolik platíte za dolar zisku?

Jakmile investor zná celkovou velikost firmy, musí se podívat na to, kolik společnost skutečně vydělává. K tomu slouží ukazatel EPS (earnings per share), tedy čistý zisk přepočtený na jednu akcii. Skutečně důležitý moment ale přichází ve chvíli, kdy cenu akcie tímto ziskem vydělíme. Výsledkem je nejslavnější investiční ukazatel – P/E neboli price-to-earnings ratio. 

„Tento ukazatel nám zjednodušeně říká, kolikanásobek zisku zaplatím, když si akcii pořídím. Je to v podstatě cena za jeden dolar zisku firmy,“ vysvětluje Lukáš Kovanda. Pokud má firma P/E na úrovni 30, znamená to, že investor platí 30 dolarů za každý dolar ročního zisku společnosti.

V investičních příručkách se často objevuje poučka, že P/E nad 30 znamená předraženou firmu, pod 20 jde o ideální hodnotu a kolem 10 se pohybují spíše stagnující společnosti. Podle Kovandy ale podobné univerzální poučky v dnešním světě přestávají fungovat.

Záleží totiž na tom, jestli investor kupuje růstovou, nebo hodnotovou firmu. U technologických dravců může být P/E klidně 50, a přesto může jít o rozumnou investici. Trh totiž očekává prudký růst budoucích zisků.

Naopak u zavedených firem typu Coca-Cola nebo JPMorgan by podobně vysoké P/E mohlo signalizovat, že je akcie výrazně předražená. Samotné historické P/E navíc podle Kovandy nestačí. Důležitější je sledovat takzvané forward P/E, které pracuje s očekávanými budoucími zisky.

„Investování není o tom, co je teď. Je o tom, co teprve bude,“ dodává ekonom.

Hodnota podniku: Pozor na skrytého kostlivce v podobě dluhu

Častou chybou investorů je, že si pletou tržní kapitalizaci s celkovou hodnotou firmy, tedy takzvanou Enterprise Value (EV). Tržní kapitalizace totiž ukazuje pouze cenu samotných akcií a nebere v úvahu, jak moc je firma zadlužená nebo kolik drží hotovosti.

Lukáš Kovanda to v podcastu připodobňuje ke koupi nemovitosti:

„Představte si, že kupujete byt za 10 milionů korun, na kterém ale visí hypotéka a zbývá doplatit 3 miliony. Reálně tak nekupujete byt jen za 10 milionů, ale musíte přičíst i ty 3 miliony. Jste na 13 milionech. Když ale do toho bytu vejdete a v trezoru najdete 2 miliony korun v hotovosti, tak si je od výsledné ceny odečtete. Výsledná hodnota podniku (Enterprise Value) je pro vás 11 milionů,“ popisuje ekonom.

Stejným způsobem se u firem k tržní kapitalizaci přičítá dluh a odečítá hotovost, což investorům dává přesnější obrázek o skutečné hodnotě společnosti.

EV/EBITDA: Jak rychle si firma vydělá sama na sebe

Právě z hodnoty podniku vychází i populární ukazatel EV/EBITDA. Ten investorům napovídá, za jak dlouho by firma teoreticky dokázala „vydělat sama na sebe“, pokud by veškeré své hrubé provozní zisky používala na pokrytí své celkové hodnoty.

EBITDA představuje hrubý provozní zisk před započtením úroků, daní nebo odpisů. Ukazatel EBIT už naopak zohledňuje i amortizaci a odpisy, tedy opotřebení majetku.

„EV/EBITDA nám ukazuje určitou efektivitu a hrubou ziskovost firmy vzhledem k její celkové hodnotě,“ vysvětluje Kovanda.

Evropa nemá vlastní Nvidii ani OpenAI, přesto si investoři našli způsob, jak zde vsadit na umělou inteligenci. Nakupují akcie firem, které dodávají technologie pro výrobu čipů, optické sítě nebo vybavení datových center. Výsledkem je prudká rally u jmen jako Aixtron, Technoprobe, STMicroelectronics nebo Nokia.

Efektivita a bezpečnost: ROA a zadlužení

Při hodnocení firmy investoři nesledují jen její ziskovost, ale také to, jak efektivně management pracuje s majetkem společnosti. K tomu slouží ukazatel ROA (return on assets), tedy výnosnost aktiv.

„Čím efektivněji spravuji svůj majetek, tím je ROA vyšší. Ukazuje to na štíhlost firmy a její efektivitu,“ vysvětluje Lukáš Kovanda. Vyšší ROA podle něj často naznačuje, že firma dokáže generovat solidní zisky i bez obrovského množství majetku a zbytečných nákladů.

Vedle efektivity je ale podle ekonoma důležité sledovat i zadlužení firmy vůči jejímu free cash flow. Tento ukazatel napovídá, za jak dlouho by společnost dokázala splatit své dluhy, pokud by na to použila všechny své volné peněžní toky.

Pokud je toto číslo příliš vysoké, například kolem pěti, může být firma citlivá na růst úrokových sazeb. Dražší financování ji pak může dostat až na hranici bankrotu.

Co bude dál

Celý pátý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách jako Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

V příštím díle se seriál Kovanda vysvětluje investice zaměří na daně spojené s investováním. Podíváme se na to, kdy se platí daň z prodeje akcií, jak funguje časový test nebo proč mohou dividendy a zahraniční investice přinést nečekané daňové povinnosti.

Na Macinku se kvůli výroku o „méněcenných“ kriticích valí žaloba

Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Výrok Petra Macinky o „méněcenných“ kriticích míří k soudu. Zdeněk Šarapatka podal na ministra zahraničí žalobu na ochranu osobnosti a tvrdí, že podobné označení připomíná nacistický slovník a zasahuje do práv těch, kteří politika veřejně kritizují.

Bývalý člen Rady České televize a kandidát do Senátu za TOP 09 Zdeněk Šarapatka podal ve středu žalobu na ministra zahraničí Petra Macinku. Vadí mu výrok, v němž Macinka označil část svých kritiků za „méněcenné“. Informoval o tom server Novinky.cz. Podle žaloby takové označení připomíná nacistickou ideologii a zasahuje do práv ministrových kritiků. 

Macinka na začátku května v televizní debatě řekl: „Kolikrát vidím, že se rozčilují lidé, které třeba já považuji za méněcenné.“ Uvedl také, že jeho veřejné vystupování vadí opozici a „některým potrefeným lidem“.

„Macinkův výrok připomíná slovník nacistů“

Šarapatka podal žalobu na ochranu osobnosti k Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Šarapatka se jako kritik ministra cítí výrokem dotčen, i když jeho jméno Macinka ve výroku nezmínil. Argumentuje tím, že Macinkův výrok připomíná slovník nacistů. „Nacistická ideologie stála na rozdělování lidí na nadlidi a podlidi. Lidem označovaným za méněcenné byla nacistickým režimem postupně a systematicky upírána základní práva a svobody, což nakonec vyústilo v masové vyvražďování,“ cituje server ze žaloby.

Advokát Artur Ostrý, který Šarapatku zastupuje, se odvolává na spor mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a Janou Filipovou, která se v roce 2018 účastnila protivládních protestů. Babiš o účastnících demonstrace mluvil jako o zaplacených. Filipová ho žalovala a premiér se jí na základě rozhodnutí soudu omluvil. Ani v tomto případě Babiš nemluvil o konkrétních lidech.

Šarapatkovi se v minulosti musel omluvit bývalý prezident Miloš Zeman za nepravdivé a dehonestující tvrzení, že Šarapatku ze Strakovy akademie vyhodili dva premiéři. Omluvil se mu i za výrok, že ho z úřadu vlády vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale v době, kdy byl Zeman premiérem, odešel z úřadu vlády po dohodě.

Karel Pučelík: Ministr z Wishe. Petr Macinka nechápe, jaká je jeho role

Názory

Státy obvykle mají v čele diplomacie politika, jehož úkolem je hájit dlouhodobé zájmy jeho země. Nikoliv však Česko. My jsme si zvolili člověka, jehož neskrývaným programem je české zájmy podrývat. Zbývá jediná otázka: dělá to jen z neschopnosti nebo záměrně?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Petr Macinka

Kdo by měl Česko zastupovat na summitu NATO? Většina Čechů by Macinku nechala doma

Politika

Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš z ANO. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz, v němž se pro Babišovu účast vyslovilo 57 procent respondentů.

nst

Přečíst článek

Fronty v zóně smrti? Na Everest za den vystoupalo rekordních 274 lidí

Everest zažil rekordní nápor horolezců
ČTK
nst
nst

Mount Everest má nový rekord z nepálské strany. Ve středu na nejvyšší horu světa vystoupilo 274 horolezců, což je nejvíce za jediný den na této trase. Podle agentury Reuters to uvedl představitel nepálského turistického sektoru.

Everest měří 8849 metrů a leží na hranici mezi Nepálem a čínským Tibetem. Výstup je možný z obou stran, letos však podle provozovatelů expedic z tibetské strany nikdo nevyrážel. Čínské úřady totiž nevydaly žádná povolení, uvádí Reuters.

Dosavadní rekord z nepálské strany byl 223 výstupů za den a pocházel z 22. května 2019. Celkový rekord z obou stran Everestu padl o den později, kdy se na vrchol dostalo 354 lidí.

Podle generálního tajemníka Asociace provozovatelů expedic Nepálu Rishiho Bhandariho se může aktuální číslo ještě zvýšit. Někteří horolezci totiž mohli vrcholu dosáhnout, ale zatím o tom neinformovali základní tábor.

Nepálské úřady zatím mluví o předběžných údajích. Představitel ministerstva cestovního ruchu Himal Gautam uvedl, že úřady čekají, až se horolezci vrátí, předloží fotografie a další důkazy o výstupu. Teprve poté bude možné oficiálně potvrdit konečný počet.

Ze základního tábora Everestu je vidět řada světel horolezců, kteří stoupají k vrcholu nejvyšší hory světa ČTK

Rekord znovu otevírá otázku bezpečnosti

Nepál letos vydal 494 povolení k výstupu na Everest. Každé stojí 15 tisíc dolarů, tedy více než 313 tisíc korun.

Vysoký počet lidí na hoře ale dlouhodobě vyvolává kritiku. Horolezečtí experti upozorňují, že velké množství výprav může vést k nebezpečným frontám a zácpám, zejména v takzvané zóně smrti pod vrcholem. V této oblasti je hladina přirozeného kyslíku nebezpečně nízká a dlouhé čekání může výrazně zvýšit riziko.

Nepál už rizika spojená s přeplněním i nezkušenými horolezci uznal a zavedl přísnější kontroly a vyšší poplatky.

Ne všichni však považují vysoké počty lidí na Everestu automaticky za problém. Organizátor expedic Lukas Furtenbach z rakouské společnosti Furtenbach Adventures uvedl, že velký počet horolezců nemusí být nebezpečný, pokud jsou expedice dobře zásobené a řízené.

Podle něj je klíčové hlavně dostatečné množství kyslíku. Jeho týmy se navíc nacházely za hlavním davem, takže je rekordní nápor nezasáhl. Furtenbach zároveň připomněl, že na některých alpských horách, například na Zugspitze, se denně objeví až 4000 lidí. Ve srovnání s tím podle něj 274 horolezců na výrazně větším Everestu nepředstavuje samo o sobě extrémní číslo.

V roce 2019 dospěla situace pod Mount Everest do tristního stavu, kdy se při výstupu pod vrcholem tvořily fronty a několik horolezců čekání v zimě nepřežilo.

Doporučujeme