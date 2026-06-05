Kovanda vysvětluje investice: Časový test, dividendy a daňové pasti investorů
Investoři často řeší, do jaké akcie investovat. Mnohem méně pozornosti ale věnují tomu, kolik jim z výnosu nakonec ukrojí stát. Šestý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, jak funguje časový test, proč mohou být dividendy překvapivě nevýhodné a jaké legální možnosti daňové optimalizace mají běžní investoři.
Zatímco v minulém díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali ukazatele jako P/E, EV/EBITDA nebo ROA, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank zaměřil na daně a jejich dopad na dlouhodobé investiční výsledky.
Časový test: Největší daňová výhoda českých investorů
Jedním z největších benefitů, které čeští investoři mají, je takzvaný časový test. Ten umožňuje prodat investici se ziskem bez nutnosti platit daň z příjmu, pokud ji investor držel dostatečně dlouho. V současnosti činí časový test u akcií i kryptoměn tři roky.
Pokud tedy investor nakoupí akcii za 100 dolarů a po více než třech letech ji prodá za 200 dolarů, zisk ve výši 100 dolarů už dani nepodléhá. „Když akcii držíte déle než tři roky, zisk z jejího prodeje vůbec nedaníte,“ vysvětluje Lukáš Kovanda. Vedle časového testu existuje také takzvaný hodnotový test. Pokud celkový objem prodejů cenných papírů za rok nepřekročí 100 tisíc korun, mohou být od daně osvobozeni i investoři, kteří tříletou lhůtu nesplní.
Podle Kovandy ale časový test není jen daňová úleva. Funguje také jako psychologická kotva, která investory motivuje k dlouhodobému přemýšlení a brání unáhleným prodejům během krátkodobých výkyvů trhu.
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Pozor na dividendy: Brzda složeného úročení?
Zatímco u růstu ceny akcií se díky časovému testu můžete daním úplně vyhnout, u dividend je situace jiná. Dividendy se zdaňují průběžně už ve chvíli, kdy je investor obdrží.
U českých akcií, například u ČEZ nebo Komerční banky, je proces poměrně jednoduchý. Firma vyplatí dividendu už po odečtení patnáctiprocentní srážkové daně a investor ji zpravidla nemusí uvádět do daňového přiznání. Složitější situace nastává u zahraničních titulů. „Pokud držíte americké akcie, tamní základní daň z dividend je 30 procent. Ve Švýcarsku dokonce 35 procent,“ upozorňuje Lukáš Kovanda.
Právě zde vstupuje do hry problematika dvojího zdanění. Aby investor neplatil daň ze stejného příjmu dvakrát, existují mezi státy smlouvy o zamezení dvojího zdanění. U amerických akcií proto většina investorů využívá formulář W-8BEN, díky kterému se srážková daň snižuje na 15 procent.
ACC nebo DIS? Nenápadné rozhodnutí, které může stát tisíce
Daně podle Kovandy ovlivňují i výběr samotného investičního produktu. Zatímco distribuční ETF (DIS) dividendy pravidelně vyplácejí investorům na účet, akumulační ETF (ACC) je automaticky reinvestují zpět do fondu.
Právě průběžné zdanění dividend může v dlouhém horizontu brzdit sílu složeného úročení. Peníze, které stát každý rok ukrojí na dani, už totiž dál nepracují a nevytvářejí další výnos. „Pokud investor nepotřebuje pravidelný příjem, bývají akumulační fondy často efektivnější variantou,“ vysvětluje ekonom.
Distribuční fondy mají své místo především u investorů, kteří chtějí z portfolia čerpat průběžný příjem. Pro dlouhodobé budování majetku ale mohou být z daňového pohledu méně výhodné.
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Jedna akcie může stát pár dolarů nebo tisíce. Sama o sobě ale investorovi téměř nic neřekne o hodnotě firmy. Pátý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, proč je důležitější sledovat tržní kapitalizaci, ukazatel P/E nebo zadlužení firmy než samotnou cenu akcie.
Daňová optimalizace: Kdy se vyplatí prodat ztrátu
Daně lze v některých případech legálně optimalizovat. Pokud během roku realizujete zisk z prodeje akcií, které nesplňují časový test, můžete si daňový základ snížit prodejem ztrátových pozic. Tento postup se označuje jako tax loss harvesting.
Podle Lukáše Kovandy je ale potřeba dávat pozor na několik pravidel. „Nemá smysl započítávat ztrátu z investice, která už je mimo daňový systém,“ upozorňuje ekonom. Stejně tak nelze automaticky kombinovat různé druhy aktiv. Zisk z kryptoměn nelze započítat proti ztrátě z akcií.
Co bude dál
Celý šestý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.
Seriál Kovanda vysvětluje investice si nyní dává krátkou letní pauzu. Během ní si ale můžete připomenout všech pět předchozích epizod, které se věnovaly základům investování, shortování, dividendám, finančním výkazům i investičním ukazatelům. Po prázdninách se seriál vrátí s dalšími tématy ze světa investic, financí a ekonomiky.
P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.
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Newstream TV
P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.