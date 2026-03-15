Orbán: Zajistím, aby Maďarsko zůstalo ostrovem bezpečí a klidu
Maďarský premiér Viktor Orbán na shromáždění v Budapešti prohlásil, že i v současném turbulentním světě zachová v Maďarsku bezpečí a klid. Informovala o tom agentura AP, která upozornila, že ministerský předseda i jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby dnes u příležitosti výročí revoluce z roku 1848 vyšli do ulic metropole a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Opoziční lídr Magyar později podle agentury Reuters jím svolané akci řekl, že místo Maďarska je jednoznačně v Evropské unii a NATO.
Desítky tisíc Orbánových příznivců prošly přes most nad Dunajem směrem k parlamentu, kde ministerský předseda pronesl projev k davu, jenž zaplnil náměstí. Na jednom transparentu v čele pochodu přitom stálo: „Nebudeme ukrajinskou kolonií!“ Orbánova stoupenka Anikó Menyhártová agentuře AP řekla, že jeho poselství lze shrnout do tří slov: Bůh, vlast, rodina. „Jen tato vláda je schopna zajistit tyto tři věci do budoucna,“ uvedla.
Orbán v projevu vykreslil temný obraz budoucnosti naplněný nebezpečím v podobě války a migrace, přičemž slíbil, že zajistí, aby Maďarsko zůstalo „ostrovem bezpečí a klidu i v tak turbulentním světě“. Blížící se volby označil za křižovatku pro budoucnost země a znovu kritizoval Evropskou unii a Ukrajinu, které přirovnával k invazním silám z maďarské historie. „Budeme tady, i kdyby z nebe padaly stovky parašutistů z Bruselu. Shromáždíme je, vyprášíme jim kalhoty a pošleme je zpět, některé do Bruselu a některé do Kyjeva,“ pronesl.
Mezitím začalo na jiném místě metropole také shromáždění a pochod stoupenců Magyarovy strany Tisza, kteří zaplnili jednu z nejdelších tříd města.
Jeden z příznivců Tiszy, devatenáctiletý Áron Pintér, přitom vyjádřil naději, že ve volbách zvítězí opozice, což povede k tomu, že EU uvolní miliardy eur určených pro jeho zemi, které EU zmrazila za Orbánovy vlády kvůli obviněním z korupce a obavám o právní stát. „Kdybychom mohli dostat unijní fondy domů a přestat plýtvat miliardami na propagandu, mohli bychom tyto peníze použít pro tolik dalších věcí,“ řekl.
Magyar v projevu podle Reuters obvinil Orbána, že se chce u moci udržet za každou cenu, přičemž využívá válku k provokacím a hrozbám. Podle maďarské agentury MTI řekl, že jeho vlast je součástí Západu. „Jako Maďaři odmítáme válku i násilí. Šíření strachu či válečné štvaní odsouváme do minulosti. Nebojíme se, od našich předků jsme se naučili, že nic netrvá věčně,“ uvedl. Rok 1848 byl podle něj o volbě mezi tím být poddanými, nebo svobodnými občany. „Otázka tehdy byla stejná jako dnes: jsme poddaní, nebo jsme občané?“ prohlásil.
Akce pořádané Orbánovou vládnoucí národněkonzervativní stranou Fidesz a středopravou stranou Tisza vedenou Magyarem byly podle AP dopředu vnímány jako ukazatel podpory, kterou mohou oba tábory očekávat v posledním měsíci kampaně. Počty lidí na obou akcích by podle pozorovatelů mohly naznačit, jak si strany povedou ve volbách 12. dubna. Ve dnech před dnešními manifestacemi, které se konají v den státního svátku připomínajícího maďarskou revoluci proti Habsburské říši z roku 1848, zdůrazňovali Orbán i Magyar svým příznivcům, jak důležité je se těchto akcí zúčastnit.
Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.
Nová mise kancléře Merze: zabránit Babišovi zatáhnout Česko k Ficovi a Orbánovi
Orbán je u moci od roku 2010 a usiluje o své páté po sobě jdoucí volební vítězství. Tentokrát má ale silnějšího soupeře než kdykoliv za poslední dvě dekády, protože Magyar získal rychle popularitu a ohrožuje dosud pevnou Orbánovu pozici v čele vlády.
Orbánova kampaň je podle AP čím dál více založena na agresivní kritice Ukrajiny. Snaží se navodit dojem, že Kyjev, Evropská unie a Tisza jsou součástí spiknutí, jehož cílem je svrhnout současnou vládu a dosadit kabinet, který bude přijímat rozhodnutí příznivější pro Ukrajinu. Magyar je bývalý člen Fideszu a svou kampaň cílí na zlepšování života běžných občanů a na obnovu demokratických institucí, které podle něj pod Orbánem ztratily význam, na návrat země k západním partnerům a konec politiky vstřícné k Rusku.
Magyar podle většiny nezávislých průzkumů nyní vede. V únorové sondáži agentury Medián jeho strana zvýšila náskok na 20 procentních bodů mezi rozhodnutými voliči. Výsledek voleb je však stále nejistý, protože Fidesz má silnou podporu na venkově a kontroluje veřejnoprávní média a rozsáhlou síť loajálních médií, uvedla AP. Fidesz zároveň poukazuje na průzkumy, které přisuzují vítězství jemu.