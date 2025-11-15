Ficův poradce komunikoval s Epsteinem. Finančníkovi psal den před jeho zatčením

Nový magazín právě vychází!

S vlivným americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem v minulosti komunikoval také tehdejší slovenský ministr zahraničí a současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák. Ukázaly to dokumenty, které zveřejnil výbor americké Sněmovny reprezentantů. Komunikaci s odsouzeným sexuálním delikventem potvrdil sám Lajčák, zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci jeho diplomatických povinností, a Epsteinovy činy ostře odsoudil.

Slovenský diplomat podle agentury TASR zároveň připomněl, že americká justice zahájila vyšetřování Epsteina kvůli obchodu s lidmi a sexuálního zneužívání nezletilých až po Lajčákově odjezdu z New Yorku v roce 2018, kde rok působil jako předseda Valného shromáždění OSN. Upozornil také, že Epsteinovy činy vyšly najevo v plném rozsahu až po finančníkově zatknutí.

Komunikace mezi Lajčákem a Epsteinem je součástí přibližně 20 tisíc stran dokumentů, které ve středu zveřejnil Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů. Podle amerických médií Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval také nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein souzen, dlouhodobě popírá. Korespondence podle demokratických zákonodárců mimo jiné naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.

Slovenský deník SME napsal, že dokumenty analyzoval a našel v nich desítky odkazů na Lajčáka, včetně přímé komunikace mezi ním a Epsteinem. Několik zpráv podle SME naznačuje, že se setkali i osobně. Tehdejší ministr zahraničí si s Epsteinem psal v přátelském duchu a probíral s ním například i to, že uvažuje o demisi, píše SME. Tu Lajčák v listopadu 2018 skutečně podal, ačkoli ji později stáhl. Zmínky o Lajčákovi a jeho komunikace s Epsteinem pocházejí z let 2018 a 2019. Ještě den před svým zatčením tehdy vlivný finančník podle SME psal o své podpoře Lajčáka na druhou nejvyšší pozici v NATO.

„Trump věděl o těch dívkách.“ E-maily sexuálního predátora Epsteina znovu otřásají Amerikou

Leaders

Nově zveřejněná korespondence naznačuje, že prezident USA měl s finančníkem těsnější vztahy, než dosud přiznával.

ČTK

Přečíst článek

Lajčák v pátek řekl, že úkolem diplomata je navazovat kontakty s co nejširším okruhem partnerů a že během své kariéry potkal takových lidí tisíce. Během svého pobytu v New Yorku mu byly podle jeho slov představeny desítky vlivných osobností včetně Epsteina, s nímž v té době udržovala kontakty řada veřejných činitelů ze Spojených států i ze zahraničí.

„Naše následná komunikace, kterou inicioval on, měla společenský charakter a týkala se převážně komentování aktuálního dění ve světě,“ řekl Lajčák s tím, že podobnou komunikaci udržuje dodnes s desítkami lidí, které potkal během své profesní kariéry. „Mám čisté svědomí, nebylo v ní nic, co by se odchylovalo od standardního rámce,“ zdůraznil diplomat.

Epstein čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal. Ve vazbě, ve které čekal na soud, v roce 2019 spáchal sebevraždu. Kauza je však ve Spojených státech nadále ostře sledovaná.

Zastupitelstva městských částí Praha 3, 5, 6 a 10 tento týden schválila připomínky k aktualizované verzi nového pražského územního plánu, takzvaného Metropolitního plánu. Jak vyplývá z vyjádření mluvčích radnic, týkají se především ochrany zeleně a cenných lokalit před nevhodnou zástavbou, zajištění dostatečné veřejné vybavenosti nebo ochrany pozemků určených pro stavbu škol. V třetím kole připomínkování je možné se vyjádřit do středy 3. prosince. Pokud nenastanou nepředpokládaná zdržení, zastupitelé by mohli 12 let připravovaný plán schvalovat v polovině příštího roku.

Současný pražský územní plán platí od roku 1999 a beze změny zákona může platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo v roce 2013 za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09), o pět let později městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil jeho návrh a magistrátní odbor začal s projednáváním. Od té doby se uskutečnila dvě kola připomínkování, třetí začalo letos 20. října a podle plánů města by mělo být poslední.

Co žádají městské části?

Praha 6 schválila klíčové připomínky, mezi které patří zapracování územních rezerv pro pokračování plánovaného obchvatu Dejvic a prodloužení metra A na letiště, umístění tramvajové trati do ulice Dejvická, vymezení nových parků podél ulice Drnovská nebo kategorizace parku u koupaliště Džbán jako metropolitního.

Praha 10 požaduje například vymezení městského parku mezi ulicemi Ruská, Na Míčánkách a Tolstého, zakreslit do plánu náměstí u spojení ulic Kodaňská a 28. pluku, v ulici Bělocerkevská a na spojení ulic Vršovická a Minská nebo zapracovat malešickou průmyslovou zónu jako plochu určenou k postupné přeměně na rezidenční oblast. Radnice požaduje také zpracování územní studie pro brownfield Bohdalec-Slatiny, kterou již magistrát začal připravovat. Chce rovněž zmenšit plochu určenou k zástavbě v lokalitě Trojmezí a doplnit parkové plochy, které mají vzniknout při plánované drážní promenádě na místě zrušené trati do Hostivaře.

Praha 5 žádá mimo jiné lepší ochranu pozemků pro plánované školy, například na Barrandově. Dále chce radnice na plochách určených k výstavbě doplnit minimální úroveň komerčních ploch pro zajištění občanské vybavenosti bytové zástavby a požaduje také ochranu kapacit pro parkování, smíchovského přístaviště a zelených ploch Na Farkáně. Plán by podle městské části měl také chránit území kolem ulice Nad Laurovou s hodnotnými vilami před výškovou zástavbou.

Praha 3 ve svých připomínkách požaduje například zakreslení sociálního a zdravotního zařízení v areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží, umožnění průchodu přes Olšanské hřbitovy nebo výškovou regulaci pro výstavbu u Parukářky.

V prvním kole veřejného připomínkování v roce 2018 dorazilo k návrhu plánu kolem 45 tisíc připomínek či námitek, po očištění od duplicit jich zbylo zhruba 15 tisíc. Magistrátní odbor je zapracoval a následovalo další kolo v roce 2022, kdy podle vyjádření ředitele magistrátního odboru územního rozvoje Filipa Foglara podnětů přišlo asi 18 300. Bez duplicit jich zůstalo kolem 11 tisíc a úředníci podle ředitele vyhověli či částečně vyhověli asi třem čtvrtinám z nich.

Nový plán má podle vyjádření IPR zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu dokumentu zahrnuje výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu, zároveň počítá se vznikem nových čtvrtí na nynějších brownfieldech. Podle informací institutu je v plánu prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů.

