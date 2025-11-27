„Dostal několik eur na marjánku.“ Fico slově zaútočil na studenta kvůli vzkazům na chodníku
Slovenský premiér Robert Fico studenta, jenž proti němu nedávno křídou napsal nápisy na chodník, spojil s opozičním hnutím Progresivní Slovensko (PS). Ministerský předseda před poslanci slovenské sněmovny také tvrdil, že gymnazista za to mohl dostat peníze na marihuanu. Žák Michal, který vystupuje pod přezdívkou Muro, se už dříve vymezil vůči všem politickým stranám.
„Ten chlapec tam asi nebyl jen tak sám za sebe. Asi nejsme naivní a dokážeme si představit, že možná dostal několika eur na marjánku. Tak namaloval, co chtěl na ten chodník, samozřejmě, neboť takováto motivace je vždy velmi velká,“ řekl Fico ve sněmovně, kde odpovídal na dotazy poslanců. Dodal, že blízko studenta byla v této době poslankyně PS.
Opozici „došla slova“
PS na sociální síti k nahrávce s uvedenými výroky Fica pouze napsalo, že „už i nám došla slova“.
Někteří představitelé Ficovy strany Směr-sociální demokracie už dříve tvrdili, že uvedená poslankyně PS Darina Luščíková mohla středoškoláka ovlivnit. Luščíková pak podle slovenských médií výtky odmítla a sám student uvedl, že Luščíkovou nezná a ani ho ke kreslení nápisů proti Ficovi nenabádala. Před třemi týdny nakreslil nejen „Dost bylo Fica“, ale i nápis s vulgárním výrazem, patrně v reakci na dřívější schůzky Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Gymnazistu po jeho nápisech následovalo mnoha lidí a po celé zemi se začaly šířit křídou napsané vzkazy proti předsedovi slovenské vlády. Sám student pak na výročí sametové revoluce v projevu na občanském shromáždění v Bratislavě řekl, že pravda napsaná křídou na chodník má stále větší váhu než lži z úřadu vlády.
Nešlo o první Ficův výpad proti studentům. Letos v lednu slovenský premiér nazval jiného středoškoláka, který odmítl podat ruku prezidentu Peteru Pellegrinimu, nevychovaným puberťákem a na sociální síti psal také o rozdávání facek.
