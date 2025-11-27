Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Politika „Dostal několik eur na marjánku.“ Fico slově zaútočil na studenta kvůli vzkazům na chodníku

Slovenský premiér Robert Fico
Slovenský premiér Robert Fico studenta, jenž proti němu nedávno křídou napsal nápisy na chodník, spojil s opozičním hnutím Progresivní Slovensko (PS). Ministerský předseda před poslanci slovenské sněmovny také tvrdil, že gymnazista za to mohl dostat peníze na marihuanu. Žák Michal, který vystupuje pod přezdívkou Muro, se už dříve vymezil vůči všem politickým stranám.

„Ten chlapec tam asi nebyl jen tak sám za sebe. Asi nejsme naivní a dokážeme si představit, že možná dostal několika eur na marjánku. Tak namaloval, co chtěl na ten chodník, samozřejmě, neboť takováto motivace je vždy velmi velká,“ řekl Fico ve sněmovně, kde odpovídal na dotazy poslanců. Dodal, že blízko studenta byla v této době poslankyně PS.

Opozici „došla slova“

PS na sociální síti k nahrávce s uvedenými výroky Fica pouze napsalo, že „už i nám došla slova“.

Někteří představitelé Ficovy strany Směr-sociální demokracie už dříve tvrdili, že uvedená poslankyně PS Darina Luščíková mohla středoškoláka ovlivnit. Luščíková pak podle slovenských médií výtky odmítla a sám student uvedl, že Luščíkovou nezná a ani ho ke kreslení nápisů proti Ficovi nenabádala. Před třemi týdny nakreslil nejen „Dost bylo Fica“, ale i nápis s vulgárním výrazem, patrně v reakci na dřívější schůzky Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Gymnazistu po jeho nápisech následovalo mnoha lidí a po celé zemi se začaly šířit křídou napsané vzkazy proti předsedovi slovenské vlády. Sám student pak na výročí sametové revoluce v projevu na občanském shromáždění v Bratislavě řekl, že pravda napsaná křídou na chodník má stále větší váhu než lži z úřadu vlády.

Nešlo o první Ficův výpad proti studentům. Letos v lednu slovenský premiér nazval jiného středoškoláka, který odmítl podat ruku prezidentu Peteru Pellegrinimu, nevychovaným puberťákem a na sociální síti psal také o rozdávání facek.

Realitní megadeal: Karlínský Riverside mění majitele

Riverside Karlin
Riverside Karlin - použito se svolením
lib, tzv

Soubor kancelářských budov River City včetně Danube a Nile House mění majitele, od CA Immo jej získá firma z Trinity Banking Group. Letos půjde o druhý největší realitní obchod v Česku, po prodeji nákupního centra Palladium za 10 miliard korun.

Na sklonku roku zažije Praha ještě jeden obří realitní obchod. Majitele mění komplex pěti kancelářských budov pod hlavičkou Riverside Karlín, která patří skupině CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (CA Immo).

9 fotografií v galerii

Kupujícím je jedna z firem patřící do skupiny Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka. Transakci potvrdily redakci newstream.cz dva důvěryhodné zdroje z realitního trhu. Cena transakce je zhruba 300 milionů eur, tedy 7,25 miliardy korun. 

Projekt Riverside se skládá z pěti moderních budov na karlínském nábřeží v místě, kde byl původně brownfield. Do projektu patří moderní kancelářské budovy Mississippi House, Danube House, Amazon Court, Nile House a Missouri Park.

Největším realitním dealem letošního roku byl prodej Palladia rakouské skupině Erste v hodnotě přes 16 miliard korun. Pro skupinu Trinity Bank jde již o třetí významnou realitní akvizici v Praze, v roce 2023 koupila budovu na křižovatce ulic Celetná a Na Příkopě 33, nyní známou jako Palác Trinity. Začátkem roku pak koupila kancelářskou budovu Palác House od CPI

Samotný Danube House tvoří jakousi špičku této novodobé zástavby směřující k centru města. Kancelářské prostory mají rozlohu 19 800 metrů čtverečních, součástí je i 1200 metrů komerčních prostor.

Své jméno dostala podle řeky Dunaj a představuje ojedinělý projekt nízkoenergetické budovy. Byla navržena ateliérem KPF architects ve spolupráci s českým ateliérem A.D.N.S. architekti. Stavba byla dokončena v roce 2003 a nyní je propojena s ostatnímu budovami kampusu podzemním tunelem s garážemi s více než 250 parkovacími místy.

Tvarovou inspirací byl Chilehaus (Fritz Höger) v Hamburku. Centrem budovy je prosklené atrium přístupné veřejnosti, kde se nachází restaurace, kavárny a obchody. Ve dvouúrovňovém atriu jsou umístěny prosklené výtahy, schodiště a lávky, které zároveň rozvádí vzduch a posilují tak přirozený komínkový efekt větrání.

CA Immo se specializuje na kancelářské nemovitosti v hlavních městech střední Evropy. Společnost pokrývá všechny činnosti v rámci komerčních realit včetně pronájmu a developmentu komerčních nemovitostí s využitím svých expertních znalostí. CA Immo byla založena v roce 1987 a je kótovaná na vídeňské burze cenných papírů v rámci indexu ATX.

 Kancelářská budova Nile House je součástí projektu River City Praha na Rohanském ostrově v Praze 8 – Karlíně a je po Danube House druhou dokončenou budovou tohoto projektu. Své jméno dostala podle řeky Nil (Nile) a představuje ojedinělý projekt nízkoenergetické budovy. Stavba začala v únoru 2004 a budova byla slavnostně otevřena v lednu 2006. Nile House je postaven ze zelené brazilské žuly doplněné skleněnými prvky a má v nadzemní části celkem 17 600 m² prostor k pronajmutí. Dominantním prvkem atria budovy je točité schodiště, které propojuje výtahové podesty a vnáší do jeho prostoru dynamický prvek, jenž kontrastuje s přímými liniemi struktury atria. Konstrukce schodiště je založena na principu lomenice poskládaného ocelového plátu. Jsou zde umístěny prosklené výtahy, schodiště a lávky, které zároveň rozvádí vzduch a posilují tak přirozený komínový efekt větrání dvouúrovňového atria.

Pozn. red. Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

Fiala: Česko vynaložilo na pomoc Ukrajině 91,3 miliardy. Příjmy ale byly vyšší

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)
Dosavadní výdaje českého státu na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze za všechna ministerstva i orgány státní správy činí celkově 91,3 miliardy korun, řekl po zasedání vlády premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun, protože příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní tvoří 79 miliard a kompenzace za vojenskou pomoc 25 miliard, řekl Fiala.

„Český stát na pomoci Ukrajině určitě neprodělává, je tomu přesně naopak. To samozřejmě není na celé věci to nejpodstatnější. Nesmíme pomíjet aspekt spravedlnosti a spravedlivého boje Ukrajinců, bezpečnostní hlediska a všechno další, ale čísla hovoří úplně jasně,“ řekl novinářům Fiala. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.

Lživé teze

Fiala řekl, že čísla mohou sloužit k vyvracení lživých tezí, se kterými přichází současná sněmovní většina. „Celková pomoc za všechny resorty a orgány státní správy od roku 2022 dosáhla částky 91,3 miliardy korun,“ řekl. Kabinet započítal vojenskou pomoc, projekty ekonomické diplomacie či výdaje související s ubytováním uprchlíků a vojenskou pomoc, řekl. Příjmy tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy, dodal.

V plusu je podle Fialy v případě skupiny ukrajinských uprchlíků i zdravotnictví. Příjmy veřejného zdravotního pojištění činí 24,1 miliardy korun, náklady na zdravotní služby ve stejném období byly ve výši 11,8 miliard korun.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) řekl, že vláda se rozhodně nestydí za to, jak zvládla bezprecedentní dění nejen kolem uprchlíků z Ukrajiny. Na legálním pracovním trhu v Česku je podle něj nyní 170 tisíc Ukrajinců. „Tito lidé nám to mnohonásobně vrátí. Jsme nejúspěšnější v EU v tom, jak jsme uprchlíky zapojili do práce,“ uvedl.

V Česku je podle Rakušana nyní 396 tisíc držitelů dočasné ochrany. O zvláštní dlouhodobý pobyt požádalo 80 tisíc Ukrajinců, podmínky zatím splnilo 15 tisíc lidí. Ukrajinci také netvoří množinu, která by měla větší podíl na kriminalitě než jiné skupiny, doplnil.

