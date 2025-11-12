„Trump věděl o těch dívkách.“ E-maily sexuálního predátora Epsteina znovu otřásají Amerikou
Nově zveřejněná korespondence naznačuje, že prezident USA měl s finančníkem těsnější vztahy, než dosud přiznával.
Američtí demokraté ve středu zveřejnili část elektronické korespondence finančníka Jeffreye Epsteina, která podle nich ukazuje, že Epstein udržoval bližší kontakt s nynějším prezidentem Donaldem Trumpem, než hlava státu dosud připouštěla. Vyplývá to z e-mailů, které získal výbor pro dohled americké Sněmovny reprezentantů, a o nichž informovala média včetně CNN a The New York Times.
Dlouholetá spolupracovnice někdejšího amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová v úterý jako podmínku pro svědectví před výborem Kongresu Spojených států požádala o imunitu před budoucím trestním stíháním. Informovala o tom agentura Reuters. Maxwellová si za napomáhání ke zneužívání nezletilých dívek odpykává 20letý trest vězení, tento verdikt se snaží u Nejvyššího soudu zvrátit.
Spolupracovnice predátora Epsteina bude mluvit. Výměnou za imunitu
Leaders
Epstein psal, že Trump „věděl o těch dívkách“
Z nově zveřejněných e-mailů podle demokratů vyplývá, že Epstein se Trumpem opakovaně zabýval. V jednom z dopisů údajně napsal, že Trump „věděl o těch dívkách“, zřejmě v souvislosti s incidentem, kdy měl být Epstein vyhozen z Trumpova floridského klubu Mar-a-Lago za to, že v rezortu vyhledával mladé dívky, které tam pracovaly. Podle listu The New York Times bylo mnoho z těchto dívek nezletilých.
Další e-maily podle CNN naznačují, že Trump strávil několik hodin v Epsteinově domě společně s jednou z pozdějších obětí sexuálního zneužívání. Samotný Trump jakékoliv zapojení do Epsteinových zločinů opakovaně popírá.
Trump: „S Epsteinem jsem se přestal stýkat v roce 2004“
E-maily, které mají pocházet z období před nástupem Trumpa do prezidentského úřadu, byly adresovány Epsteinově dlouholeté přítelkyni Ghislaine Maxwellové (na úvodním snímku s Epsteinem) – dnes odsouzené za podíl na obchodu s nezletilými – a novináři Michaelu Wolffovi. Trump nebyl adresátem žádného z e-mailů a v případu nikdy nebyl obviněn.
Současný prezident připouští, že se s Epsteinem v minulosti přátelil, ale tvrdí, že jejich vztahy ukončil kolem roku 2004. „Znám Jeffa třicet let. Není to můj fanoušek a já nejsem jeho,“ uvedl Trump už dříve.
Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.
Názory
Síť zneužívání nezletilých
Jeffrey Epstein byl obviněn z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle obžaloby mezi lety 2002 a 2005 platil desítkám nezletilých dívek za sexuální služby ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě – některým z nich mělo být pouze 14 let.
V roce 2019 Epstein spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soud. Jeho blízká spolupracovnice Ghislaine Maxwellová byla v roce 2021 odsouzena na 20 let vězení.
Demokraté: Nové dokumenty kladou nepříjemné otázky
Podle demokratů z kongresového výboru e-maily vyvolávají nové otázky ohledně Trumpova vztahu s Epsteinem. Výbor získal přístup k více než 23 tisícům dokumentů z Epsteinovy pozůstalosti. Podle stanice BBC by se téma mohlo znovu otevřít po skončení současné rozpočtové krize ve Spojených státech, kdy Kongres obnoví plné fungování výborů.
