Model Mythos přinesl revoluci v kybernetické bezpečnosti. Akcionáři některých firem to odnesou
Model Mythos přináší do sektoru kybernetické bezpečnosti zásadní revoluci. Všechno bude levnější a rychlejší. Kdo na to nedokáže zareagovat, ten skončí. A už se to ukazuje na akciích některých firem.
Ještě na začátku letošního roku to vypadalo, že sektor kybernetické bezpečnosti je pro investora jasná volba. S tím, jak se svět čím dál více přesouvá do digitální ekonomiky a jak se množí útoky, měly mít expertní firmy o byznys postaráno. Jenomže pak společnost Anthropic uvedla, že její nový model Mythos je natolik převratný, že v podstatě dokáže objevit bezpečnostní díru v jakékoli digitální architektuře v řádu sekund a dokázal najít a využít skuliny, které lidští odborníci přehlíželi desítky let.
Akcie kyberbezpečnostních firem na to zareagovaly prudkým propadem. Namátkou: akcie Palo Alto Networks zažily jeden z nejhorších jednodenních propadů (o osm procent), ale padaly i ceny akcií CrowdStrike a vůbec celý sektor.
Následně Anthropic oznámil spuštění projektu Glasswing, do něhož přizval vybrané firmy – od provozovatelů kritické digitální infrastruktury přes vývojáře operačních systémů až po kyberbezpečnostní společnosti. Důvodem bylo rozhodnutí zatím neuvést model Mythos do plně komerční fáze. Místo toho Anthropic umožnil firmám a institucím zapojeným do Glasswingu využívat nový model k posílení bezpečného fungování internetu v dalších letech.
Glasswing jako podmínka úspěchu?
Z hlediska investorů pak došlo k novému dělení. Na firmy, které jsou součástí Glasswing, a ty ostatní. Firmám, které se projektu účastní tak vznikla zásadní konkurenční výhoda, která se odráží na hodnotě jejich akcií.
Například akcie Palo Alto Networks letos zaznamenaly dno na konci února, když se obchodovaly na úrovni 142 dolarů. Aktuálně ale narostly až nad 183 dolarů. Čímž se dostaly nad úroveň z letošního prvního ledna, ale oproti historickému maximu z loňského října zatím pořád ztrácejí zhruba 40 dolarů.
A v podstatě obdobný příběh nabízejí také akcie CrowdStrike. Ten navíc integruje Mythos do své platformy Falcon pro prediktivní lov hrozeb, což může firmě přinést dodatečné tržby přes 1 miliardu dolarů.
Další hráči strádají
Zajímavější je pak pohled na akcie firem, které se projektu Glasswing neúčastní. Například izraelská společnost Check Point v květnu 2026 představila novou architekturu Infinity AI, která využívá multimodelový přístup (kombinuje různé AI modely, aby se vyhnula halucinacím jednoho konkrétního). Její akcie sice tolik nepostihl propad na konci února v souvislosti s představením možností Mythosu, nicméně firma ani nedokázala využít následného růstu. A jen za letošní kalendářní rok odepisují akcie více než 36 procent.
Propad zažívají také akcie Gen Digital (bývalý Avast), který se orientuje více na B2C sektor a koncové zákazníky, ale přesto aktuálně Gen odepisuje téměř 25 procent od začátku roku.
Dojde k čištění trhu
V sektoru kybernetické bezpečnosti se odehrává zásadní obrat. Mythos podle odhadů dokáže dvě revoluční věci se zásadním dopadem na všechny. Jednak snižuje náklady na kontrolu kritické infrastruktury a její správu z řádu statisíců dolarů na nízké desítky tisíc, což bude dlouhodobě tlačit celý trh na efektivitu nákladů.
Druhý dopad je podstatnější. Celá branže se od dosavadního modelu „hrozba útoku či útok – reakce“ posouvá k nepřetržité kontrole a opravám v reálném čase. Kdo takovou službu nedokáže nabídnout, v podstatě skončí.
To povede k výrazné M&A aktivitě v sektoru, kde působí řada malých specializovaných firem. O ty budou mít zájem větší hráči, kteří se snaží udržet na technologickém vrcholu. Konzultantská společnost Clairfield očekává, že v sektoru kybernetické bezpečnosti jen letos dojde až ke 400 fúzím a akvizicím o celkové hodnotě kolem 84 miliard dolarů, což by představovalo meziroční nárůst o 270 procent.
