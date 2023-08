Nástupce Avastu zvýšil tržby o třetinu. A má přes půl miliardy uživatelů

Antivirová firma Gen Digital, která vznikla spojením českého Avastu a americké NortonLifeLock, zvýšila v prvním fiskálním čtvrtletí končícím 30. června tržby o 34 procent na 946 milionů dolarů, tedy v přepočtu téměř 21 miliard korun. Zisk klesl o 5,5 procenta na 189 milionů dolarů, tedy asi 4,2 miliardy korun.

„Nový fiskální rok jsme začali slibně. I nadále jsme odhodláni posilovat digitální svobodu všech spotřebitelů. Máme dobrou pozici k tomu, abychom přinášeli inovace a zůstali lídrem v kyberbezpečnosti, který bude chránit lidi před rostoucími hrozbami v jejich stále se rozšiřujícím digitálním životě,“ uvedl generální ředitel společnosti Vincent Pilette.

Objem fakturace dosáhl výše 887 milionů dolarů (asi 19,5 miliardy korun), což je růst o třetinu. Provozní výnosy se zvýšily o 43 procent na 545 milionů dolarů (zhruba 12 miliard korun).

Za celý letošní fiskální rok společnost očekává tržby v rozmezí 3,8 až 3,85 miliardy dolarů (kolem 83,5 miliardy korun).

Software pro půl miliardu uživatelů

Podle analytiků J&T Banky byly tržby společnosti za první čtvrtletí přesně v souladu s očekáváním trhu. „Vysoký růst tržeb je stále dán vlivem akvizice Avastu ze strany Nortonu. Výhled na tržby implikuje prakticky nulový mezikvartální růst, což odpovídá trendu posledních čtvrtletí,“ uvedl analytik J&T Pavel Ryska.

Do portfolia společnosti Gen patří značky Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender a CCleaner. Firma poskytuje produkty a služby v kybernetické bezpečnosti, ochraně soukromí a identitě přibližně 500 milionům uživatelů ve zhruba 150 zemích.

