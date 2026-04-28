newstream.cz

Diplomatka, nebo provokatérka? Trumpova vyslankyně rozpoutává kulturní válku v Evropě

Americká náměstkyně ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii Sarah Rogersová se stává jednou z nejvýraznějších a zároveň nejspornějších tváří trumpovské politiky vůči Evropě. S podporou administrativy prezidenta Donalda Trumpa vede tažení proti tomu, co Washington označuje za cenzuru, masovou migraci a „civilizační vymazání“ Evropy.

Rogersová se profiluje jako hlas tvrdé konfrontace s evropským establishmentem. Otevřeně kritizuje unijní regulace digitálního prostoru, napadá evropské politické elity a podporuje síly, které se stavějí proti migraci a liberálnímu mainstreamu. Její rétorika, často záměrně provokativní, jí vysloužila obdiv části evropské pravice i kritiku spojenců Spojených států, uvádí Politico.

Silnou odezvu vyvolaly například její výroky o Německu, kde hovořila o „barbarských hordách“, nebo útoky na britské a unijní zákony regulující projevy na internetu. Podle Rogersové ohrožují svobodu slova i americké technologické firmy, protože nutí společnosti jako Meta, Google či X podřizovat se evropským pravidlům.

Svobodu projevu označuje za klíčový politický boj současnosti. Kritizovala Španělsko kvůli zákonům o nenávistných projevech, Německo za postihy urážek i Británii za Online Safety Act, který označuje za absurdní a represivní.

Její agenda ale nekončí u slov. Při návštěvě Irska oznámila balík 500 milionů dolarů na podporu „digitální svobody“ a jedná o podpoře organizací, které sdílejí priority Trumpovy administrativy. V evropských kulturních a politických sporech se tak stále výrazněji profiluje nejen jako diplomatka, ale i ideologická aktérka.

Rogersová zároveň navazuje kontakty s nacionalistickými a populistickými silami v Evropě. Jednala s lidmi blízkými maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, setkala se se zástupci Reform UK Nigela Farage a ve Washingtonu hostila političku z Alternativy pro Německo.

Podporu má i v Bílém domě. Trump ji nově nominoval do čela stanice Voice of America, což by jí mohlo dát ještě silnější platformu pro prosazování agendy, kterou sama popisuje jako obranu svobodného internetu a odpor proti cenzuře.

Kritici ale varují, že její konfrontační styl může poškodit vztahy se spojenci a dál prohloubit transatlantické napětí. Podle evropských diplomatů její útoky na evropské vlády často překračují hranici běžné diplomacie. Výhrady zaznívají i uvnitř americké administrativy, kde část činitelů podle zdrojů považuje její neustálé provokace vůči Evropě za kontraproduktivní.

Rogersová argumentuje, že pouze reaguje na nálady evropských voličů, kteří jsou podle ní unaveni migrací, cenzurou i liberálním establishmentem. Opírá se přitom o rostoucí podporu antiimigračních a protestních stran napříč Evropou.

Právě v tom ale kritici vidí podstatu problému. Podle nich americká diplomacie pod Trumpem opouští tradiční podporu liberálního konsenzu a místo toho aktivně podporuje ideologicky spřízněné proudy evropské pravice.

Sarah Rogersová se tak pro jedny stává obránkyní svobody projevu, pro druhé symbolem trumpovského vměšování do evropské politiky. Jisté je, že její role v transatlantických vztazích rychle roste – a s ní i kontroverze, které ji provázejí.

V Praze roste nové město za 50 miliard. Sekyra spustil další megafázi Smíchov City, přibude 800 bytů

Luděk Sekyra spustil další fází výstavby na Smíchově.
Největší urbanistický projekt v centru Prahy od dob Vinohrad míří do další fáze. Sekyra Group zahájila výstavbu tří nových bloků Smíchov City za pět miliard korun. Přinese téměř 800 bytů pro dva tisíce lidí.

Na pražském Smíchově se rozjíždí další velký development. Sekyra Group spustila třetí etapu projektu Smíchov City, která počtem bytů téměř dvojnásobně překoná první dokončenou fázi. Ve třech nových blocích vznikne zhruba 800 bytů, kde může žít přes dva tisíce obyvatel.

„Těší nás, že se projekt Smíchov City posouvá kupředu dle harmonogramu a naše vize se mění v realitu,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Podle něj letos skupina rozestaví napříč svými projekty kolem 1500 bytů.

První z bloků, označený SM8, se už staví. Nabídne 307 bytů od menších jednotek po luxusní penthousy se střešními terasami a výhledy na Prahu. Ještě letos má odstartovat i výstavba sousedního bloku SM7 se 264 byty, třetí blok SM10 s dalšími 226 byty přijde na řadu v roce 2028.

Jedním z taháků nové etapy má být právě architektura. Sekyra Group vsadila na model městských bloků navržených řadou různých studií, aby nová čtvrť působila přirozeně a organicky, nikoliv jako jednolitý development. Na prvním bloku SM8 spolupracují čtyři ateliéry, a to A69 – architekti, edit architects, Chapman Taylor a L.Z.-Atelier. Každá z 12 sekcí má vlastní výraz, odlišnou fasádu i proporce.

„Chtěli jsme, aby zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Inspirací je historická bloková struktura Smíchova,“ dodává Anderle.

Na sousedním bloku SM7 pracují studia SIEBERT + TALAŠ, Šafer Hájek architekti a Pavel Hnilička Architects + Planners. Třetí blok SM10 navrhují MS architekti, majo architekti a Schindler Seko architekti.

Silnou architektonickou stopu má i další projekt developera, Vision Karlín v Rohan City, jehož autory jsou Eva Jiřičná a Petr Vágner.

Smíchov City ale není jen o bydlení. Na 20 hektarech bývalého brownfieldu vzniká nová městská čtvrť za 50 miliard korun, kombinující rezidence, kanceláře, retail a veřejnou infrastrukturu.

Vedle bytů roste i nový business hub. Kampus České spořitelny, nové sídlo ČEZ nebo připravovaný dopravní terminál Smíchov mají z lokality udělat jednu z nejvýznamnějších nových adres v Praze. Severní a jižní část propojí kilometrový pěší bulvár Albrightové, přibudou dva hektary zeleně i nové veřejné prostory. Pokud vše půjde podle plánu, bude Smíchov City dokončeno do roku 2032.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio přitvrdil vůči Teheránu, když blokádu Hormuzského průlivu označil za „ekonomickou jadernou zbraň“. Spojené státy podle něj zřejmě odmítnou nový íránský návrh, zatímco spor o jaderný program dál brzdí vyhlídky na dohodu.

Podle agentur DPA a Reuters to Rubio uvedl ve vysílání televize Fox News jako důkaz toho, že by Teherán neměl vlastnit atomové zbraně. Podle dřívějších zpráv předložil Írán Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války, podle kterého by se jaderné rozhovory odložily až na pozdější fázi jednání. Rubio i zdroje agentury Reuters naznačili, že USA nabídku odmítnou.

„Jaderná otázka je důvod, proč jsme se ocitli v této situaci,“ uvedl Rubio. „Nemůžeme dovolit, aby jim to prošlo. Musíme zajistit, aby jakákoli uzavřená dohoda definitivně zabránila tomu, aby se kdykoli pustili do vývoje jaderné zbraně,“ doplnil ministr s odkazem na jaderný program Teheránu.

Hormuzský průliv, který slouží jako klíčová námořní cesta, označil Rubio za ekonomickou jadernou zbraň, kterou Teherán používá proti celému světu. „A ještě se tím vychloubají,“ doplnil Rubio. „Představte si, kdyby ti samí lidé měli přístup k jaderné zbrani. Celý region by drželi jako rukojmí,“ uvedl šéf americké diplomacie.

Rubio v rozhovoru řekl, že nebude spekulovat o tom, jak se prezident k nejnovějšímu íránskému návrhu postaví. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj z amerických úřadů uvedla, že americký prezident Donald Trump není s nejnovějším návrhem spokojen, protože se nezabývá íránským jaderným programem. Ten patří spolu s blokádou Hormuzského průlivu k hlavním sporným bodům jednání mezi zeměmi.

V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, bylo na uplynulý týden plánováno pokračování zatím bezvýsledných mírových rozhovorů. Trump ale cestu vyjednávačů USA zrušil. Stalo se tak poté, co Írán dříve podle médií avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají, a to zřejmě kvůli tomu, že diplomaty neměl vést americký viceprezident J. D. Vance.

Mezi Íránem a USA platí od 8. dubna příměří, které bylo původně dvoutýdenní. Americký prezident ho v minulém týdnu prodloužil do té doby, než Teherán předloží mírový návrh.

