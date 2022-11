Radim Jančura: Autobusy a vlaky od příštího roku zdraží o deset až patnáct procent

Nejvíc nyní Radima Jančuru, majitele žlutých autobusů a žlutých vlaků, baví gastro. Koupil už druhý hotel v rakouských Alpách, a jak říká, chce vybudovat novou úroveň gastronomických služeb. Je to poněkud nečekaný posun, protože jeho hlavním byznysem je doprava. Dlouho sváděl souboj s Českými drahami i s jinými dopravci. Nakonec se mu povedlo vybudovat nejsilnější soukromou dopravní firmu v Česku. Dál ji rozvíjí, je kritický k vládě, ale do jeho srdce se zasekl restaurační byznys.

Blíží se recese. V jaké kondici je nyní vaše dopravní firma. Už propouštíte?

Už jsme zažili katastrofu během dvou let covidu, kdy jsem se stáhl na chalupu a začal řídit firmu z chalupy. Firma se postupně kompletně vypla. Nyní naopak jedeme na plné obrátky a neustále nabíráme nové lidi. Jestli přijde krize, a to je téměř jisté, tak nás se týkat nebude. Neděláme obchod ani výrobu.

Malé i velké firmy čekají útlum. Jak to, že jste výjimkou? Vy nečekáte útlum?

Když budou mít lidé hlouběji do kapsy, možná budou méně létat. Což si nemyslím. Ale nás se to netýká. Co se nás týká, a to si vzpomínám na rok 2008, když byla hypoteční a následně finanční krize, že byly banky vystrašené a utlumily nám financování. Banky si daly na rok „oraz“ a nechtěly nám financovat nové projekty. To se teď také může stát, že budou banky opatrnější. Ale naše výsledky budou za letošek celkem slušné, takže by neměl být důvod, abychom ztratili důvěru bank.

Spousta i velkých firem přemýšlí o příštím roce pesimisticky. Jak o něm přemýšlíte vy?

To se týká obchodu. Možná služeb. A výroby, zejména navázané na Německo. Ale v dopravě to bude spíš pozitivní. Pokud lidé nebudou mít peníze, pojedou veřejnou dopravou.

Radim Jančura: Kdo nemá na benzín, ať chodí pěšky. Auto je luxus Leaders Drahá nafta není takový problém, jak někteří dopravci tvrdí. Jejich demonstrace nechápu, říká Radim Jančura, majitel vlakového dopravce RegioJet a autobusů Student Agency. Podnikatel se podle něj musí se zdražením paliv umět vyrovnat. Drahá paliva podle něj naopak nahrávají veřejné dopravě. Dalibor Martínek Přečíst článek

Takže jste trefil zlatý byznys?

Během dvou let covidu jsem takový pocit neměl. Jsem celkem opatrný podnikatel, i když se nebojím. Ale všechny byznysy, které máme, což je doprava, dovolené, jazykové vzdělávání v zahraničí, tak šlo během covidu dolů. To nejhorší už jsme zažili. Pokud vláda nebude kvůli covidu zavírat společnost, tak se nás tyto nové krize v podstatě netýkají.

Jak podle vás vláda, kterou jste zmínil, pojala boj s drahými energiemi?

S jejím řešením absolutně nesouhlasím. Psal jsem zprávu premiéru Fialovi i ministrovi financí Stanjurovi v den, kdy se mluvilo o zastropování cen energií. Aby si uvědomili, že premiérovi poradci jsou lidé z energo byznysu. A nejsou na stejném břehuc jako on. Tito lidé nestojí na straně lidí, ale energetických firem. Měl se vytvořit tlak na výrobce a dodavatele energií. Mělo se jim říct: buď bude devadesátiprocentní daň, nebo přistoupíte na ceny dvě nebo tři koruny za kilowatthodinu. Myslím, že by na to přistoupili. Před rokem prodávali za jednu korunu. Systém, který byl zvolen, je katastrofálně špatný. Teď tady máme energetické eldorádo. Proč by dodavatel snižoval fix třeba na čtyři koruny za kilowatthodinu, když ho může dát za patnáct, kdy občan zaplatí šest, a zbytek doplatí stát. To je systém, který motivuje k drancování státu a zaplatíme to všichni. Stát má motivovat k úsporám. Tady je obrovská motivace, aby se energie prodávaly draho.

Jak se drahé energie dotýkají podnikání vaší dopravní firmy?

Jen velice okrajově. V železniční dopravě je trakce zastropovaná. Děláme veřejnou dopravu, a shodou okolností jsme spadli pod tento strop. Za strop děkuji. Ale jak říkám, pro veřejnost je velmi nebezpečný z pohledu výdajů veřejných financí. My s cenou šest korun za kilowatthodinu můžeme žít, ale lituji velké firmy, které na strop cen energií nedosáhnou. Obecně jsem pro podporu menších a středních firem. Ale nepomoci těm velkým, které se pohybují na mezinárodním trhu, je špatně. Pro budoucnost jsou důležité menší i velké firmy. A když nepodpoříme i ty velké, malé podniky mohou být brzo spláchnuty zahraniční konkurencí.

Bude recese?

Hospodářský růst se střídá. To je zdravé, že to některá firma nedá a umře. Důležité je, aby měli všichni stejné podmínky. Bylo by nesprávné, aby firmy v Česku měly horší podmínky než firmy v Polsku nebo Německu.

Vy jste se v poslední době pustil do hotelnictví, máte dva velké hotely v rakouských Alpách. Je to změna branže, nebo nevíte co s penězi?

Hotely jsem začal dělat během covidu. Ne proto, že by to bylo ekonomicky zajímavé. Naše firma se během covidu prakticky zastavila, a já se po pár měsících začal nudit. Takže jsem hledal nové příležitosti. Tohle není o velkých penězích. Hotel v Česku se dá koupit za dvacet milionů. To není málo peněz, ale lokomotiva stojí sto milionů. Vagón třicet milionů. Nejdřív byl plán, že pořídím penzion do třiceti lůžek v chalupách. Pronájem chalup, a to se neví, je v Česku největší segment cestovního ruchu. Češi jsou v tomto v rámci Evropy naprosto unikátní. Nakonec jsem zjistil, že je ekonomicky daleko výhodnější kupovat hotely. Pustili jsme se do klasického hoteliérství na úrovni čtyř hvězd. Ovšem s tím, že tam zůstanou prvky chalupy. Že bude pípa, přístup do baru. Že to bude postaveno na svobodě a na důvěře. Je to spíš takový sociologický projekt, kdy hledám budoucnost gastra.

Jančura otevřel hotel v rakouských Alpách Zprávy z firem Český podnikatel a zakladatel společnost RegioJet Radim Jančura loni koupil hotel v Rakousku. Přímo na sjezdovce v nadmořské výšce 2300 metrů na dohled nejvyššího vrcholu Grossglockner nabídne 100 lůžek. ČTK, elz Přečíst článek

Jak by měla budoucnost gastra podle vás vypadat?

Je to o tom, že si natočím pivo sám, a ještě natočím kamarádovi, a nejlépe i lidem od vedlejšího stolu. Tím se s nimi seznámím. Je to systém, který již dva roky funguje v Jeseníkách, rok v Rakousku v prvním našem hotelu pod horou Grossglockner. A teď jsme koupili druhý hotel se sto čtyřiceti lůžky pod ledovcem Pitztal. Teď na tom vlastnoručně pracuji. Rozhodl jsem se, že dám lidem k dispozici celý bar. Že je naučím dělat koktejly, kávu na pákovém kávovaru. Že je naučím dělat skvělé espresso.

Vy jste expertem na vaření kávy a přípravu koktejlů?

My jsme největší kavárnou v Česku. Naše vlaky ročně rozdají miliony káv. Takže samozřejmě kávě rozumím. Technologie je jednoduchá. Ale pravdou je, že srdíčko na kapučínu neumím. Jdeme proti trhu. Celé gastro vydělává nejvíc na vodě, limonádách a kávě. Náklady na kávu jsou pár korun a prodává se za padesát šedesát sedmdesát korun. To mi máme v našich hotelích všechno zdarma. Jenom si to musejí lidé udělat sami. Což je radost.

Hotelový byznys je zatím okrajovým byznysem vaší skupiny, ale zdá se, že se stal vaším srdcovým byznysem…

Železnicí žiju každý den. Dnes probíhalo výběrové řízení na trasu z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod. Někdy v únoru ministerstvo sdělí, kdo zvítězil. My objednáme vlaky, a budeme čekat tři roky, než přijdou. Objednávka bude trvat půl dne. Ale každý člověk chce prožívat pocity štěstí. V podnikání ho poskytují nové věci, které přinášíte, a které vás motivují jít dál. A když je nepřinášíte, tak vás to prostě nebaví. A železnice děsně trvá.

Koupit hotel a vymýšlet nejlepší lyžárnu, to je jiné. Teď vymýšlím nejlepší lyžárnu v Alpách. V hotelu v Pitztalu budu mít zejména závodníky. Teď tam mám tým Evy Samkové, nyní již Adamczykové. Je tam světový pohár. S Ondřejem Bankem řeším, aby to bylo přesně, jak závodníci chtějí. Vymýšlím, jak uskladnit dvě stě párů lyží a aby technici měli komfort pro jejich přípravu. Mám radost z toho, že za pár dní vymyslím, co ještě nikdo na světe nevymyslel. Byť je to v zásadě blbost.

Ceny kávy na burzách letí dolů. Espresso ale levnější nebude Trhy Kávy bude dostatek. Svědčí ji příznivé počasí v regionech pěstujících kávové boby. Cena kávy na komoditních trzích tak v posledních týdnech umazala předchozí zisky. Šálek kofeinové vzpruhy v kavárnách ale zřejmě vůbec nezlevní. Ba naopak. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Takže jste zcela překlopil svůj zájem z dopravy?

Každý den řeším autobusy i vlaky. Musím přiznat, že letenky už vůbec. A k tomu tyto věci. Když člověk dělá velké podnikání, které je už spíš o číslech, tak když se vrátí k tomu malému, tak je to prima. Teď pojedu do hotelu a těch pár lidí tam vlastnoručně vycvičím. Ze starého gastra je naučím nové gastro. Catering musí být fantastický, ale jednoduchý, efektivní. Sám jsem třeba uklízel pokoje. Abych zjistil, co má být uklizeno za jakou časovou normu. Když to mám lidem říct, musím jim to ukázat.

Našel jste svůj nový směr?

Je to zatím koníček. Jestli to bude nový směr gastra se teprve ukáže. Jsem detailista, jsem schopen detail najít a definovat. I v hotelnictví.

Zpátky k vašemu hlavnímu byznysu. K dopravě. O kolik od příštího roku zdraží vlaky a autobusy?

Všichni budou muset zdražit. Důležité je, že všichni dopravci mají stejné podmínky. Takže zdražení se bude týkat všech dopravců. A ti budou muset spontánně hledat, jak zdražit. Ceny porostou. Energie zdražují na dvojnásobek, za silovou elektřinu nyní platíme dvě koruny padesát, ale nově budeme platit čtyři devadesát bez daně. Energie tvoří asi třicet procent nákladů. Takže zdražení bude na příští rok asi deset až patnáct procent, a je to zcela logické.

Radim Jančura (50)

Je český podnikatel a manažer v dopravě. Založil a vlastní společnosti Student Agency a RegioJet.