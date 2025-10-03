Evropa považuje Babiše za favorita voleb. Kvůli možným koalicím se obává pomaďarštění Česka
Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jak to nyní dělá Maďarsko.
V článcích a komentářích k volbám do české Poslanecké sněmovny německá média označují Andreje Babiše a jeho hnutí ANO za jasného favorita, budoucí směřování Česka ale podle nich určí až to, s kým vstoupí do koalice.
"Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem českých voleb. Ostatní Evropané se obávají, že v zemi nastane posun doprava a že s tím budou spojené nové blokády v Evropské radě," napsal hospodářský deník Handelsblatt. Šéfa hnutí ANO představuje jako "českého Trumpa" a miliardáře, jehož pravděpodobně čeká "pozoruhodný comeback".
Možný návrat "pravicových populistů" k moci podle Handelsblattu vyvolává v Bruselu obavy. Mohla by totiž vzniknout euroskeptická aliance Babišova Česka se Slovenskem premiéra Roberta Fica a Maďarskem Viktora Orbána. Diplomaté se podle Handelsblattu obávají, že to dále ztíží hlasování v Evropské radě. Zároveň upozorňuje, že kvůli závislosti na dotacích EU je Babiš obecně považován za méně kritického k Evropské unii než Fico a Orbán.
Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.
Také zpravodajský web t-online píše, že Česko stojí před "osudovými volbami" a ptá se, zda "hrozí druhý Orbán v srdci Evropy". Podle stanice ntv "hrozí Česku změna kurzu - směrem k Rusku". Česko a Maďarsko jsou si v mnohém podle ntv podobné, například v odmítání nelegální migrace. Lišily se ale dosud výrazně v pohledu na Ukrajinu, která se tři a půl roku brání ruské invazi. "Pokud hnutí ANO bývalého šéfa vlády Andreje Babiše volby do Poslanecké sněmovny v pátek a v sobotu vyhraje, mohlo by se Česko v tomto ohledu stát výrazně maďarštějším," napsal web ntv.
Také list Frankfurter Rundschau napsal, že není vyloučeno, že se Česko po volbách vydá "antidemokratickou cestou", a bude tak následovat příkladu Slovenska a Maďarska.
Podle Handelsblattu vychází vysoká podpora hnutí ANO mimo jiné z velké nespokojenosti se současnou vládou premiéra Petra Fialy. Také podle listu Tagesspiegel je Babišovo ANO silné i díky "chybám proevropské vlády".
Další vývoj Česka bude záviset na tom, jaké si ANO vybere koaliční partnery, shodují se německá média. Handelsblatt popisuje Svobodu a přímou demokracii (SPD) Tomia Okamury jako "pravicově extremistickou" a hnutí Stačilo! jako "levicově extremistické", obě pak podle něj zastávají pozice přátelské k Rusku. Podle ntv se jedná o hnutí pravicově či levicově radikální. List Frankfurter Rundschau píše o SPD jako o "pravicově extremistickém", o Stačilo! jako o "prorusko-komunistickém" hnutí.
Podle ntv bude mít výraznou roli po volbách prezident Petr Pavel, kterého stanice popisuje jako "bývalého generála NATO, rozhodně proevropského a rozhodného podporovatele Ukrajiny".
Většina německých médií se v článcích k volbám v Česku věnuje i tématu další podpory Ukrajiny. Informují, že Babiš slíbil zrušit muniční iniciativu, skrze kterou Kyjev dostal už 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Podle listu Die Welt se Babiš "drží ve výrocích na podporu Ukrajiny zpátky", "neříká ale nic dobrého" ani o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle listu Die Zeit patří nyní Česko k "rozhodným podporovatelům Ukrajiny". "Za Babišovy vlády by se ale mohlo v této otázce přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají proruské pozice," napsal.
Česko potřebuje podle prezidenta Petra Pavla vládu, která mu zajistí bezpečnost, a ochrání suverenitu země ve společenství demokratických zemí a neponechá ji napospas Rusku. Pavel v dnešním projevu před nadcházejícími sněmovními volbami také řekl, že jejich výsledky bude respektovat a bude postupovat v souladu s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilní a kompetentní. Obyvatele požádal prezident o to, aby se voleb zúčastnili. Zhruba pětiminutový projev hlavy státu odvysílala v úterý večer Česká televize.
