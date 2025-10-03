Nový magazín právě vychází!

Evropa považuje Babiše za favorita voleb. Kvůli možným koalicím se obává pomaďarštění Česka

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jak to nyní dělá Maďarsko.

V článcích a komentářích k volbám do české Poslanecké sněmovny německá média označují Andreje Babiše a jeho hnutí ANO za jasného favorita, budoucí směřování Česka ale podle nich určí až to, s kým vstoupí do koalice.

"Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem českých voleb. Ostatní Evropané se obávají, že v zemi nastane posun doprava a že s tím budou spojené nové blokády v Evropské radě," napsal hospodářský deník Handelsblatt. Šéfa hnutí ANO představuje jako "českého Trumpa" a miliardáře, jehož pravděpodobně čeká "pozoruhodný comeback".

Možný návrat "pravicových populistů" k moci podle Handelsblattu vyvolává v Bruselu obavy. Mohla by totiž vzniknout euroskeptická aliance Babišova Česka se Slovenskem premiéra Roberta Fica a Maďarskem Viktora Orbána. Diplomaté se podle Handelsblattu obávají, že to dále ztíží hlasování v Evropské radě. Zároveň upozorňuje, že kvůli závislosti na dotacích EU je Babiš obecně považován za méně kritického k Evropské unii než Fico a Orbán.

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Názory

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Také zpravodajský web t-online píše, že Česko stojí před "osudovými volbami" a ptá se, zda "hrozí druhý Orbán v srdci Evropy". Podle stanice ntv "hrozí Česku změna kurzu - směrem k Rusku". Česko a Maďarsko jsou si v mnohém podle ntv podobné, například v odmítání nelegální migrace. Lišily se ale dosud výrazně v pohledu na Ukrajinu, která se tři a půl roku brání ruské invazi. "Pokud hnutí ANO bývalého šéfa vlády Andreje Babiše volby do Poslanecké sněmovny v pátek a v sobotu vyhraje, mohlo by se Česko v tomto ohledu stát výrazně maďarštějším," napsal web ntv.

Také list Frankfurter Rundschau napsal, že není vyloučeno, že se Česko po volbách vydá "antidemokratickou cestou", a bude tak následovat příkladu Slovenska a Maďarska.

Podle Handelsblattu vychází vysoká podpora hnutí ANO mimo jiné z velké nespokojenosti se současnou vládou premiéra Petra Fialy. Také podle listu Tagesspiegel je Babišovo ANO silné i díky "chybám proevropské vlády".

Další vývoj Česka bude záviset na tom, jaké si ANO vybere koaliční partnery, shodují se německá média. Handelsblatt popisuje Svobodu a přímou demokracii (SPD) Tomia Okamury jako "pravicově extremistickou" a hnutí Stačilo! jako "levicově extremistické", obě pak podle něj zastávají pozice přátelské k Rusku. Podle ntv se jedná o hnutí pravicově či levicově radikální. List Frankfurter Rundschau píše o SPD jako o "pravicově extremistickém", o Stačilo! jako o "prorusko-komunistickém" hnutí.

Podle ntv bude mít výraznou roli po volbách prezident Petr Pavel, kterého stanice popisuje jako "bývalého generála NATO, rozhodně proevropského a rozhodného podporovatele Ukrajiny".

Většina německých médií se v článcích k volbám v Česku věnuje i tématu další podpory Ukrajiny. Informují, že Babiš slíbil zrušit muniční iniciativu, skrze kterou Kyjev dostal už 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Podle listu Die Welt se Babiš "drží ve výrocích na podporu Ukrajiny zpátky", "neříká ale nic dobrého" ani o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle listu Die Zeit patří nyní Česko k "rozhodným podporovatelům Ukrajiny". "Za Babišovy vlády by se ale mohlo v této otázce přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají proruské pozice," napsal.

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem

Leaders

Česko potřebuje podle prezidenta Petra Pavla vládu, která mu zajistí bezpečnost, a ochrání suverenitu země ve společenství demokratických zemí a neponechá ji napospas Rusku. Pavel v dnešním projevu před nadcházejícími sněmovními volbami také řekl, že jejich výsledky bude respektovat a bude postupovat v souladu s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilní a kompetentní. Obyvatele požádal prezident o to, aby se voleb zúčastnili. Zhruba pětiminutový projev hlavy státu odvysílala v úterý večer Česká televize.

ČTK

Přečíst článek

SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době

Radomír Lapčík
Michael Tomeš
nst
nst

SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.

Společnosti SAB Finance, lídra v oblasti zprostředkování devizových obchodů v Česku, se letos opět daří.  Zisk před zdaněním v pololetí roku 2025 činil 125,3 milionů korun, po zdanění pak zhruba 99 milionů korun.

Výsledků dosáhla společnost SAB Finance v kontextu turbulentního mezinárodního ekonomického prostředí. Prokázala tak, že je oporou českým firmám v náročné době. Uvedla to firma v tiskové zprávě.  „Provozní výnosy dosáhly takřka 250 milionů korun. K těmto výborným výsledkům přispěla především vysoká poptávka po zajištění forwardovými obchody, včetně poptávky po produktu s výhodnějšími kursy SAB TARF,“ upřesňuje Radomír Lapčík, zakladatel SAB Finance (na úvodním snímku).

Dělí se s akcionáři

O zisk se společnost SAB Finance tradičně dělá s akcionáři. 81 milionů korun zamíří k akcionářům SAB Finance v rámci výplaty dividendy za první pololetí letošního roku. Dividenda v celkové výši 80,8 milionu korun představuje 26,50 Kč na akcii. SAB Finance je jednou z mála společností obchodovaných na pražské burze, která vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na úrovni 8,84 procenta ročně.

SAB Finance oslovuje klienty jak svými produkty pro devizovou směnu na bázi okamžitých obchodů, tak na bázi termínových kontraktů. Produkt SAB Forward umožňuje fixaci kursu až na dobu dvou let, což klienty chrání před nenadálými kursovými výkyvy. Zmíněný produkt SAB TARF pak v rámci forwardových kontraktů umožňuje dosažení ještě výhodnějších kursů.

Český obchod je odolný

V letošním turbulentním prostředí, vyvolaném zejména zaváděním mimořádně vysokých cel americké administrativy a rostoucím geopolitickým napětím, se klienti SAB Finance intenzivně zajišťovali proti souvisejícím rizikům. Tváří v tvář náročnému mezinárodnímu prostředí až překvapivá odolnost české ekonomiky pak pomohla udržet silnou poptávku také po devizové směně na bázi okamžitých obchodů. Český zahraniční obchod vykazuje letos i v kontextu celních válek mimořádně solidní výkon, což se odráží právě v přetrvávající výrazné poptávce po okamžité i termínované devizové směně a zajištění, komentovala firma. 

Výraznější než očekávaný růst české ekonomiky pak zejména prostřednictvím navýšení úvěrového portfolia přispívá také k lepšímu než plánovanému zisku Trinity Bank, v níž má SAB Finance majetkovou účast.  

Akcie SAB Finance budou letos jako každoročně zhodnoceny jak díky výkonu samotné SAB Finance, tak i společností, v nichž má majetkovou účast.. Vlajková loď skupiny Trinity Bank letos vyplatila společnosti SAB Finance dividendu 91,4 milionu korun.

Společnost SAB Finance působí na trhu více než 20 let a poskytuje své služby téměř 20 tisíc firemních klientů. Akcie firmy se od 28. ledna 2021 obchodují na Burze cenných papírů Praha. Investorům nabízí akcie s dvakrát ročně vyplácenou dividendou. 

Pozn. red. Majitel SAB Finance Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

Charlotta Petrovková z SAB Finance

Charlotta Petrovková: Čtyřdenní pracovní týden výrazně zvýšil efektivitu týmů. To zvedá i dividendu SAB Finance

Zprávy z firem

Motivovaní zaměstnanci vedou ke spokojeným klientům, což se pozitivně projevuje na růstu obratu i zisku SAB Finance. „Za posledních pět let razantně narostl objem směněných peněz i zisk firmy. Těží z toho i akcionáři, kterým je dividenda vyplácena dvakrát ročně,“ říká Charlotta Petrovková, business development director SAB Finance. Společnost nedávno realizovala exkluzivní průzkum organizačního zdraví ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey, z něhož vyplynulo, že SAB Finance patří mezi deset procent nejlepších zaměstnavatelů světa.

Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

 

Američtí vědci utíkají do Evropy. Díky, Trumpe, zní z Vídně

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Jedním z oborů, které nástupem amerického prezidenta Donalda Trumpa trpí nejvíce, je věda a výzkum. Mnozí vědci dokonce přesouvají své výzkumy do zahraničí. Zdá se však, že ztráta pro Spojené státy může být příležitostí pro Evropu.

Vztah mezi Donaldem Trumpem a moderní vědou je přinejlepším platonický. Mnoho jeho kroků, ať už se jedná i ekonomiku, mezinárodní politiku nebo třeba užívání paracetamolu, postrádá logiku, kterou by věda a výzkum mohly poskytnout. Přesto se v médiích objevují pokusy americkou politiku nějakým způsobem vysvětlit. Musí přece sledovat nějaký plán, že ano?

Je ale čím dál tím pravděpodobnější, že žádný takový proces v Bílém domě neprobíhá. „Ne, Trump a jeho lidé nehrají čtyřrozměrné šachy, zní odpověď – jsme prostě svědky důsledků toho, že jsme do nejvyššího úřadu pustili vyšinutého člověka, podporovaného skupinkou mdlých a nekvalifikovaných kumpánů,“ konstatuje v eseji publikovanou deníkem The Guardian sociolog a ekonom William Davies.

Vláda, která svolává generály, aby jim řekla, že mají cvičit a hubnout, nebo tvrdí, že autismus lze vyřešit vysazením paracetamolu v těhotenství, a z konspiračního teoretika a blouznivce typu Roberta Kennedyho udělala ministra zdravotnictví, patrně nebude světovým lídrem ve vědě a výzkumu. To se v praxi začíná projevovat už nyní, jen pár měsíců po Trumpově nástupu.

Vládní „shutdown“ je obrazem americké politiky. Bude ještě hůř?

Názory

Americká vyhrocená politika vyústila po letech do rozpočtového provizoria. Statisíce rodin budou bez výplat a státní aparát jede na autopilota. Děsivé kulisy doplňuje ještě rétorika Donalda Trumpa, která dělá z běžné politické strategie záškodnictví. Ukazuje se jediné, pro amerického prezidenta není politika uměním možného, ale tvrdé autoritářské zakleknutí.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Peníze pro americké akademiky

Americký prezident se hned od začátku svého mandátu pustil do univerzit, mnohým institucím hrozí, že přijdou o peníze, a podmínky pro akademiky se obecně výrazně zhoršily. Problémy mohou nastat i v tak klíčových oborech, jako je vývoj léků. Ve Spojených státech proto začal akademický brain drain. Vědci začínají balit kufry.

Co je ztrátou pro USA se však zdá být ziskem Evropy. Řada výzkumníků si začíná hledat svůj akademický domov jinde, přičemž jejich klidným přístavem začínají být evropské instituce. Příklad uvádí magazín Politico, prestižní evropský grant zaznamena vysoký nárůst počtu amerických žadatelů.

Magazín uvádí, že se jedná o vítězství předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která se o dobré podmínky pro přijetí amerických výzkumníků měla osobně zasazovat. Evropská rada pro výzkum, která je zodpovědná za podporu výzkumu v EU, nabízí nově dvojnásobek peněz akademikům, kteří se chtějí přesunout z USA na do EU.

Žadatelé mohou dostat během pěti let až 4,5 milionu eur, což je atraktivní pobídka. Podle informací Politica počet uchazečů ze Spojených států vzrostl oproti minulému roku o 400 procent.

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh

Názory

Politika je rozbitá. Lidé mají právo být naštvaní a bagatelizovat jejich hněv je cesta do pekla. Na druhé straně ale neexistuje žádná „ekonomie selského rozumu“ ani političtí spasitelé, kteří by nás jednoduchým způsobem zachránili. Zachránit se musíme sami. Jak? Chcete-li tedy změnu, zaměřte se na ekonomickou nerovnost. Migrace, nenávist k Ukrajincům nebo brojení proti EU, to vše je jen divadlo na odlákání pozornosti.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Přínos pro rakouskou vědu

Podobnou zkušenost mají i ve Vídni. Tamní akademie věd minulý týden oznámila, že pod hlavičkou jejich čtyřletého programu přijde do Rakouska pětadvacítka vědců z amerických institucí. Seznam pracovišť, na kterých tito výzkumníci působil, obsahuje i prestižní Harvard, Princeton nebo MIT.

„Díky našemu stipendijnímu programu se podařilo přivést tyto vynikající osobnosti z USA do Rakouska. Přinášejí nové myšlenky, nové perspektivy a mezinárodní sítě - to je velký přínos pro rakouskou vědu a důležitá podpora zviditelnění našeho výzkumného pracoviště v zahraničí. Díky Trumpovi jsme svědky tohoto přílivu mozků,“ konstatoval prezident akademie Heinz Faßmann.

Akademie věd má i vládní podporu. „V době, kdy politické zásahy a autoritářské tendence stále více zasahují do výzkumu a výuky, zaujímáme pevný postoj,“ dodala ministryně pro ženy, vědu a výzkum Eva-Maria Holzleitnerová.

Londýn

Na léto do Evropy vyrazí méně Američanů. Je to drahé, vzkazují zatímco Číňané už balí kufry

Enjoy

pej

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Evropa zbrojí jako pominutá. Přihřívá polívčičku Putinovi

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Donald Trump v Oválné pracovně

Velcí investoři se štítí Ameriky. Trumpova politika jim nevyhovuje, Evropa ano

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
