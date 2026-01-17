Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Politika EU mění obchodní mapu světa. Doplatí na to farmáři?

EU mění obchodní mapu světa. Doplatí na to farmáři?

EU mění obchodní mapu světa. Doplatí na to farmáři?
Po 25 letech jednání vzniká největší zóna volného obchodu na světě. Historická dohoda EU s Jižní Amerikou slibuje miliardový byznys i politické zemětřesení. Evropští farmáři mluví o katastrofě.

Představitelé Evropské unie a jihoamerického obchodního bloku Mercosur podepsali dlouho připravovanou obchodní dohodu, informují světové agentury. Úmluva vznikala 25 let a podle Evropská komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která pokryje trh s více než 700 miliony spotřebitelů.

Dohodu čeká schvalování v parlamentech

Dohodu nyní musí schválit Evropský parlament. Následně ji musejí ratifikovat také legislativní orgány členských států Mercosuru – Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay.

Země Evropské unie daly podpisu dohody zelenou 9. ledna. Podpořilo ji 21 států, včetně České republiky. Proti se vyslovily Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko. Belgie se hlasování zdržela.

Obrovská šance pro exportéry

Pro evropské firmy znamená dohoda výrazné snížení cel a odstranění obchodních bariér, kterým dnes čelí většina ostatních zemí. Odhady hovoří o tom, že dohoda by mohla zvýšit roční export EU do zemí Mercosuru až o 39 procent, tedy zhruba o 49 miliard eur (přibližně 1,2 bilionu korun).

Podle propočtů by to mohlo podpořit více než 440 tisíc pracovních míst napříč Evropou.

Auta a stroje výměnou za maso a plodiny

Cílem dohody je mimo jiné snížení jihoamerických cel na automobily, stroje a průmyslové výrobky z EU. Na oplátku získají státy Mercosuru širší přístup na evropský trh se zemědělskými produkty, jako je hovězí a drůbeží maso, cukr nebo kukuřice.

Silná kritika ze strany zemědělců

Dohoda má ale i řadu odpůrců. Nejhlasitěji se dlouhodobě staví proti Francie, která ji označuje za „nepřijatelnou“. Paříž varuje, že příliv levného jihoamerického masa a zemědělských komodit může způsobit výrazné ztráty evropským, zejména francouzským farmářům.

Proti dohodě v posledních týdnech opakovaně protestovali zemědělci v několika členských státech EU.

EU

Zvolením Martina Kupky do čela nejsilnější opoziční strany jako by ODS řekla. Ano, rádi bychom vítězili ve volbách. Ale nechceme v partaji žádnou revoluci. K volebnímu vítězství se dopracujeme evolucí, postupnými změnami. Působí to jako nereálná iluze.

Zda by volba ostravského rebela Radima Ivana byla lepším nebo horším řešením se nikdy nedozvíme, bude se odvíjet zvolený scénář. Jistě by to byla pro stranu výraznější změna, než kterou přinese Kupka a kterou si delegáti zvolili.

Kupka politickým stylem i myšlením navazuje na Petra Fialu. Fiala podpořil Kupku a on zase Fialu vychválil do nebes. Učitel a učeň. Na tom jistě není nic špatně. Je příjemné mít tady také nějakou stranu, jejíž šéf je korektní, nelže, nekrade a je zásadový. Delegáti kongresu však zvolili postupnou reformu, žádný uragán po prohraných volbách. Bude to na příští vítězství stačit?

Konzervativní ODS nechce po třech dekádách radikálně měnit styl. To je hlavní poselství kongresu. Chce jen některé věci, třeba komunikaci přes sociální sítě, vylepšovat. Stává se z ní strana mírného pokroku v mezích zákona. Na rozdíl od stejnojmenné strany, kterou před více než sto lety, za císaře pána, založil Jaroslav Hašek, nejde v podání ODS o recesi. Jde o realitu.

Radim Ivan vytáhl při své prezentaci před volbou „ošklivé slůvko“, jak by řekl zakladatel, a sice strejcové. Nechcete revoluci? Jste strejcové. Kupka má z toho slova osypky. Nechce být strejc. Chce působit jako moderní, energický. Nicméně slovo strejcové se teď se stranou nějakou dobu potáhne, stejně jako se s ní dosud táhnou kmotři.

V ODS je dlouhou dobu napětí. Strana nevyhrává volby. Musí buď skládat kostrbatou mnohakoalici a neplní potom svůj program, nebo dokonce sedí v opozici. Řada členů strany by ráda měla v čele někoho tvrdšího. Než byl Fiala nebo než je konsenzuální Kupka.

Ve skrytu duše závidí hnutí ANO, že to má neomezeného vládce, neomaleného diktátora. Někoho, kdo s ostatními tvrdě zamete. Nějakou Margaret Thatcher. Jenže někdo takový nyní v nabídce není. Ivan je pro řadu členů příliš neznámý, málo čitelný, mladý. Nejistá budoucnost. ODS zvolila jistotu. Kupka je prověřený, klid a práce.

Bohužel, tradice nevyhrává volby. Konkrétní myšlenky, co udělat a čím oslovit voliče, zatím nezazněly. A právě ty nakonec budou lámat volební chleba. Je pochopitelné, že v prvních hodinách po vzniku nového vedení strany se lídři věnují technické stránce uspořádání moci. Nicméně na témata a jejich řešení by měla přijít řeč co nejdříve. Nestačí mít jen ideologii.

Šéf Senátu Miloš Vstrčil zmínil, že kromě hodnot, na kterých chce strana dál stát, čili západní ukotvení či svoboda jednotlivce, se i oni chtějí starat o lidi, kteří se ocitnou na okraji společnosti. Konzervatismus se sociálním rozměrem. Proč ne, aspoň náznak myšlení uvnitř strany.

V sociální politice tahá pravicová strana za kratší konec. V tom případě ovšem musí nabídnout druhé části spektra, pracovitým a podnikavým, něco, co je zvedne ze židlí. Zatím nic takového nezaznělo. Jak Kupka správně glosoval po svém zvolení, být předsedou ODS není vrcholem mé kariéry, je to začátek tvrdé práce. Má na čem pracovat, aby přesvědčil veřejnost, že ODS nejsou strejcové.

Dauhá jako živé město

Dauhá nepůsobí jako město vytvořené pouze pro turisty. Katara Cultural Village funguje jako aktivní kulturní čtvrť s galeriemi, koncertními sály, kavárnami a veřejným prostorem, který využívají místní i návštěvníci.

Výrazným místem každodenního života je Souq Waqif. Tradiční trh, citlivě rekonstruovaný podle historických postupů, zůstává centrem setkávání. Nabízí lokální restaurace, obchody s kořením, textilem i řemeslnými výrobky a večer se stává jedním z hlavních společenských bodů města.

Tradice v současném životě

Řada tradičních prvků v Kataru není prezentována pouze jako atrakce. Sokolnictví má stále aktivní společenskou roli a sokolí trh v Dauhá ukazuje, jak hluboce je tato tradice zakořeněná. Sokolnictví je zároveň zapsáno na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Podobně tradiční lodě dhow nejsou jen historickou připomínkou. Po setmění se objevují v přístavu i podél pobřeží a jsou běžnou součástí městské atmosféry.

Poušť a moře na jednom místě

Jedním z nejzajímavějších přírodních míst Kataru je Khor Al Adaid, známý také jako Inland Sea. Jde o chráněnou oblast, kde se moře přímo dotýká pouštních dun – jeden z mála takových jevů na světě. Oblast je přístupná terénními vozy a nabízí aktivity jako dune bashing, sandboarding nebo koupání v moři.

Výhodou je, že návštěva této oblasti nevyžaduje složité plánování a lze ji absolvovat během půldenního výletu z Dauhá.

Komfort bez přehnané okázalosti

Katar sází spíše na kvalitu než na demonstraci luxusu. Hotely a resorty často pracují s místní architekturou a krajinou a nejsou oddělené od okolního prostředí. Ubytování je vnímáno jako součást celkového zážitku, nikoli izolovaný prvek.

Přímé spojení z Prahy

Pro české cestovatele je významnou výhodou přímé letecké spojení společnosti Qatar Airways z Prahy do Dauhá. Let trvá přibližně šest hodin a končí na Hamad International Airport, který patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocená letiště na světě.

Bezpečná a přehledná destinace

Katar patří mezi nejbezpečnější země světa. Čistota, kvalitní infrastruktura a vysoká úroveň služeb z něj činí vhodnou destinaci i pro ty, kteří se na Blízký východ vydávají poprvé. Díky přehlednosti země je cestování jednoduché a bez zbytečných komplikací.

