EU mění obchodní mapu světa. Doplatí na to farmáři?
Po 25 letech jednání vzniká největší zóna volného obchodu na světě. Historická dohoda EU s Jižní Amerikou slibuje miliardový byznys i politické zemětřesení. Evropští farmáři mluví o katastrofě.
Představitelé Evropské unie a jihoamerického obchodního bloku Mercosur podepsali dlouho připravovanou obchodní dohodu, informují světové agentury. Úmluva vznikala 25 let a podle Evropská komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která pokryje trh s více než 700 miliony spotřebitelů.
Dohodu čeká schvalování v parlamentech
Dohodu nyní musí schválit Evropský parlament. Následně ji musejí ratifikovat také legislativní orgány členských států Mercosuru – Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay.
Země Evropské unie daly podpisu dohody zelenou 9. ledna. Podpořilo ji 21 států, včetně České republiky. Proti se vyslovily Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko. Belgie se hlasování zdržela.
Co se zase v Maďarsku děje, lámou si hlavu investoři.
Orbán se připravuje na krizi, nikdo neví proč
Leaders
Co se zase v Maďarsku děje, lámou si hlavu investoři.
Obrovská šance pro exportéry
Pro evropské firmy znamená dohoda výrazné snížení cel a odstranění obchodních bariér, kterým dnes čelí většina ostatních zemí. Odhady hovoří o tom, že dohoda by mohla zvýšit roční export EU do zemí Mercosuru až o 39 procent, tedy zhruba o 49 miliard eur (přibližně 1,2 bilionu korun).
Podle propočtů by to mohlo podpořit více než 440 tisíc pracovních míst napříč Evropou.
Auta a stroje výměnou za maso a plodiny
Cílem dohody je mimo jiné snížení jihoamerických cel na automobily, stroje a průmyslové výrobky z EU. Na oplátku získají státy Mercosuru širší přístup na evropský trh se zemědělskými produkty, jako je hovězí a drůbeží maso, cukr nebo kukuřice.
Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
Strašák deindustrializace. Na přesunu výroby z Česka může ve finále tuzemská ekonomika vydělat
Zprávy z firem
Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
Silná kritika ze strany zemědělců
Dohoda má ale i řadu odpůrců. Nejhlasitěji se dlouhodobě staví proti Francie, která ji označuje za „nepřijatelnou“. Paříž varuje, že příliv levného jihoamerického masa a zemědělských komodit může způsobit výrazné ztráty evropským, zejména francouzským farmářům.
Proti dohodě v posledních týdnech opakovaně protestovali zemědělci v několika členských státech EU.
Tisíce farmářů v Bruselu protestují proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Část zemědělců přijela ve svých traktorech, což narušilo dopravu v belgickém hlavním městě, informovala agentura AFP. Do protestů by se měly zapojit také až dvě stovky zemědělců z Česka a Slovenska.
OBRAZEM: Protesty proti politice EU. Brusel zaplavily tisíce zemědělců
Politika
Tisíce farmářů v Bruselu protestují proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Část zemědělců přijela ve svých traktorech, což narušilo dopravu v belgickém hlavním městě, informovala agentura AFP. Do protestů by se měly zapojit také až dvě stovky zemědělců z Česka a Slovenska.