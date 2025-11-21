Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Orbán se připravuje na krizi, nikdo neví proč

Orbán se připravuje na krizi, nikdo neví proč

Maďarský premiér Viktor Orbán
ČTK
nst
nst

Co se zase v Maďarsku děje, lámou si hlavu investoři.

Maďarský prezident Viktor Orbán se chová, jako by se připravoval na krach finančního trhu. To podle agentury Bloomberg uvádí investory do rozpaků, protože nevidí téměř žádné známky hrozícího kolapsu.  

Orbán opakovaně hovořil o nutnosti „amerického finančního štítu,“ který by ochránil Maďarsko – jehož státní dluh je podpořen investičním ratingem – v případě spekulativního útoku. Dokonce připodobňoval situaci k Argentině, která si zajistila záchrannou síť od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ačkoli to celé může být Orbánova politická hra, trhy to neberou na lehkou váhu. Nevědí ale, co se děje. Malin Rosengrenová, manažerka fondu ze společnosti RBC BlueBay se sídlem v Londýně, pro Bloomberg uvedla, že pro ekonomiku o objemu 220 miliard dolarů není potřeba žádný okamžitý záchranný balíček. „Otázka pro mě zní, co má Orbán na mysli, že ho to inspiruje k uzavření takové dohody? Žádný z potenciálních scénářů není jasný. Maďarsko není Argentina,“ uvedla. 

Řeči o americké záloze znervózňují investory, kteří sklízejí plody historické rally maďarských aktiv, částečně tažené sázkami na to, že Orbán volby prohraje. Investoři očekávají, že vítězství opozice by pomohlo Maďarsku získat přístup k dalším finančním prostředkům z Evropské unie, které jsou nyní zastavené, protože Maďarsko ignoruje různé výtky Bruselu. 

Politika je nicméně nejpravděpodobnější vysvětlení. Americké peníze pomohly straně argentinského prezidenta Javiera Mileie vyhrát nedávné volby, ač v průzkumech jeho popularita kvůli různým drastickým opatřením a slabým výsledkům propadala. Pro voliče se tak americké peníze staly jedinou hmatatelnou jistotou, což Mileiovi pomohlo. 

Javier Milei

Argentinský zázrak, nebo ekonomická pohroma? Před Javierem Mileiem se kupí jedna krize za druhou

Leaders

Na státní aparát a rozpočet vytáhl s motorovou pilou. Argentinský prezident Javier Milei se stal vzorem mnoha evropských lídrů. Najednou je však ticho po pěšině. „Shodou okolností“ v době kdy se jeho radikální strategie začíná zadrhávat. Ukazuje se, že k prosperitě se nedá jednoduše „proškrtat“?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Maďarsko na tom ekonomicky ale zdaleka není zdaleka tak zle, jako hyperinflací roky sužovaná Argentina. 

Forint v roce 2025 posílil o 20 procent vůči dolaru a 8 procent vůči euru, což je nejvíce mezi rozvíjejícími se trhy kromě ruského rublu, a směřuje ke svým největším ročním ziskům od let 2002 a 2012. Budapešťský akciový index BUX vzrostl letos v dolarovém vyjádření o 62 procent. 

Orbán uvedl, že v případě útoku na forint nebo „spekulativního útoku“ by existovalo několik typů pomoci, které by maďarská a americká vláda a centrální banky mohly „aktivovat“. Neupřesnil je. Uvedl, že by se detaily musely ještě dopracovat, zatímco americká administrativa žádnou dohodu nepotvrdila ani nepopřela.

Viktor Orbán a Donald Trump

Maďarsko následuje Mexiko či Argentinu. Dojednal Orbán měnovou unii s USA?

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán se při návratu z USA pochlubil i dalším, dosud nezmiňovaným úspěchem. Vedle podle svých slov trvalé výjimky z amerických sankcí na dovoz ruských energetických surovin prý Maďarsko může počítat také s dolarovou ochranou ze strany USA. „Včera jsem s americkým prezidentem dojednal ustavení finančního štítu,“ přiblížil agentuře Bloomberg Orbán další z výsledků svého jednání s Donaldem Trumpem.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

V rozhovoru pro ATV 11. listopadu Orbán řekl, že Maďarsko by pro svou stabilitu potřebovalo 10 až 20 miliard dolarů, ve srovnání s 20miliardovou americkou zálohou pro Argentinu.

Vládní strana Maďarska zaostává v některých průzkumech před volbami o dvouciferné hodnoty, přičemž nové opoziční hnutí vedené Péterem Magyarem těží ze stagnující ekonomiky a krize životních nákladů.

Řeči o americké pomoci mohou být součástí Orbánova krizového narativu, který má čelit proevropské opozici, uvedl Barry van der Laan, senior měnový stratég ve společnosti Monex Europe. „Prohlašovaný 'americký finanční štít' funguje jako politický nástroj, nikoli ekonomická nutnost,“ řekl van der Laan. „Zatímco Maďarsko zůstává fundamentálně solventní se stabilizovaným běžným účtem, rozšiřující se fiskální deficit z předvolebních útrat je skutečnou třecí plochou.“

Trh s dluhopisy již začal reagovat, protože Orbán uvolnil rozpočtové cíle kvůli předvolebním výdajům. Výnos maďarského 10letého domácího dluhopisu vyskočil tento měsíc o 30 bazických bodů na 7,1 procenta, čímž překonal Rumunsko a stal se nejvyšším v EU s 27 členskými státy.

Nicméně Maďarsko nemělo žádný problém s financováním z trhu a jeho fiskální deficit pro rok 2026, který Orbán odhaduje na pět procent hrubého domácího produktu, je menší než očekávané schodky v Rumunsku a Polsku.

Tříleté období téměř nulového hospodářského růstu Maďarska je však problémem, a S&P Global Ratings srazila výhled ratingu země BBB na negativní — což je již nejnižší ne-spekulativní stupeň.

Orbán popsal potenciální záchrannou síť z USA jako způsob, jak snížit závislost na EU, která uvádí obavy z korupce a právního státu jako důvod k zadržování miliard eur ve financování určeném pro Maďarsko. Také opakovaně vykresluje mezinárodní bankéře jako strašáky, zatímco sám sebe líčí jako garanta stability proti globálním rizikům, včetně války Ruska v sousední Ukrajině.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Orbán: Češi jsou nejracionálnější národ v EU

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán označil předpokládaného příštího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ v Evropské unii. O Orbánově projevu v západomaďarském Györu informovala maďarská média. Orbán hovořil na akci označované jako „protiválečné shromáždění“, které je podle něj nutné kvůli hrozbě války v Evropě.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Lukáš Kovanda: Akcie ve světě čelí nejhlubšímu týdennímu propadu od dubna

Akcie se propadají nejvíc od dubna
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Světové akcie padají tento týden nejvýrazněji od Trumpova „týdne osvobození“ začátkem dubna. Pražská burza ale zůstává nejvýkonnější na světě, bereme-li v potaz všechny vyspělé ekonomiky dle definice MMF.

Akcie ve světě čelí nejhlubšímu týdennímu propadu od obchodního týdne, který končil letos 4. dubna. Přitom 2. dubna americký prezident Donald Trump oznámil konkrétní podobu svých takzvaných recipročních cel. Následný otřes na akciových, ale také měnových či dluhopisových trzích přiměl americkou administrativu během několika dní zavedení recipročních cel alespoň o několika měsíců pozdržet. Nad jejich dalším osudem nyní visí otazník, neboť Nejvyšší soud USA je může zneplatnit.

Pokud tedy propad akcií z prvních dubnových dní letošního roku byl fakticky důsledkem činů jediného muže, amerického prezidenta, jehož konání navíc ještě může být shledáno protiprávním, pak akciový propad těchto dní nelze svést na žádnou konkrétní osobu. Žádná konkrétní osoba jeho příčiny tedy ani nemůže „odložit“, žádný soud je nemůže zvrátit. Z tohoto hlediska je tedy nynější propad potenciálně závažnější než ten ze začátku dubna, vlastně nejzávažnější za více než posledních dvanáct měsíců.

Lukáš Kovanda: Dostupnost bydlení pro mladé se mimořádně zhoršuje, s tím padá i porodnost

Názory

Nová data Eurostatu nevypadají příliš dobře. Uvádějí, že se v Česku po roce 2022 začala mimořádně rychle zhoršovat dostupnost bydlení pro mladé lidi, a s tím klesá i porodnost. Přitom po roce 2013 se dostupnost bydlení převážně zlepšovala.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Stěžejní ukazatel světových akcií, index MSCI All Country World Index, tento týden odepisuje takřka tři procenta. To je tedy nejvíce právě od zmíněného 4. dubna. Dnešní obchodování na asijských trzích varuje, že pokles se může z předchozích dní protáhnout také do dneška, do pátku.

Důvodem vleklejšího propadu světových burz je zejména obava z bubliny umělé inteligence. Nejhodnotnější světová firma, Nvidia, sice tento týden oznámila čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání analytiků, avšak ani to nestačilo, aby se celé odvětví umělé inteligence vzepjalo k lepšímu výkonu. Sama Nvidia včera ztratila 3,2 procenta. Investoři se totiž obávají, že akciová ocenění firem ze segmentu umělé inteligence jsou už až moc vysoká a že je bude obtížné podepřít reálnými výsledky, i přes masivní investice do datových center a další infrastruktury a technologií spjatých s rozvojem umělé inteligence. Dosud zřejmě nejzřetelněji se zhmotňuje obava trhu, že investice do umělé inteligence jsou už nyní až příliš masivní na to, aby vykázaly uspokojivou návratnost.

Například cena pojištění proti platební neschopnosti společnosti Oracle v těchto dnech prudce vyskočila nad běžnou cenu takového pojištění na trhu (viz graf Bloombergu níže). Oracle masivně investuje do datových center a uskutečňuje i další velké investice do umělé inteligence, zároveň je z hlediska hodnocení svého dluhu zranitelnější než přece jenom rozkročenější giganti typu Microsoftu či Alphabet. Takže v případě splasknutí bubliny umělé inteligence půjde pojištění proti platební neschopnosti a předlužení právě Oraclu zvláště „na dračku“. A investoři na to začínají houfně sázet…

Xiaomi SU7

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Zprávy z firem

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

nst

Přečíst článek

Negativní nálada kolem umělé inteligence stahuje náladu celého trhu, nejen v USA, ale celosvětově. Akciový trh USA vykazuje suverénně nejvyšší podíl na celkové tržní kapitalizaci všech burz světa, a navíc je v současnosti z historického hlediska mimořádně koncentrovaný. To znamená, že na jeho tržní kapitalizaci má nebývale vysoký podíl hrstka společností, technologických gigantů, jaké představují zmíněné Nvidia, Microsoft a Alphabet a pár dalších. Tito giganti tak či onak mohutně investují do umělé inteligence, takže pokud by na se na trhu trvaleji uhnízdil strach, že návratnost takových investic je diskutabilní, budou akciové trhy v USA a ve světě dále klesat.

Takovému temnému scénáři nahrává také to, že trh přehodnocuje své sázky na prosincové snížení základní úrokové sazby v USA. Včerejší nová čísla z amerického trhu práce, který vykazuje znaky stabilizace, nezvrátila trend posledních dní, který spočívá v poklesu pravděpodobnosti přisuzované prosincové redukci dané úrokové sazby. Americká centrální banka totiž poměrně zřetelně vyzdvihuje možná inflační rizika takového kroku. Vyšší úrokové sazby opět představují problém i pro zmíněné technologické giganty. Zdražují jejich masivní investice a jejich financování a zároveň ve výhledu možná výraznější inflace ukusuje z jejich zisků. Tím se otázka návratnosti jejich obřích investic do umělé inteligence ještě dále – a „z obou konců“ – problematizuje.

Pro českého investora, zhusta vyhledávajícího tuzemské akciové tituly, je ovšem potěšující, že pražská burza zůstává i ve ztíženém mezinárodním prostředí pátým nejvýkonnějším akciovým trhem letošního roku. V přepočtu do dolarů a po zahrnutí dividend vykazuje pražská burza, resp. její hlavní index PX, k dnešnímu dni letošní zhodnocení 70,2 procenta. Předčí jí pouze hlavní index burz v Ghaně, Zambii, Kolumbii a Rumunsku. Pražská burza je tedy světově vůbec nejvýkonnější, pokud bereme v potaz pouze ekonomiky, které Mezinárodní měnový fond označuje za vyspělé. V EU je pak Česko z hlediska výkonnosti svého akciového trhu druhé, po Rumunsku.

Související

Lukáš Kovanda: Krvavá lázeň akcií Volkswagenu. Jsou níž než za covidu či během aféry Dieselgate

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

David Ondráčka: DOGE v Česku, je to reálné?

Místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová, předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš a místopředseda ANO Karel Havlíček
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století. Nová vláda — stejně jako každá před ní i po ní — má před sebou téma efektivity státu. Kdo dokáže udělat reálné kroky tímto směrem, získá politické body; téma v Česku leží ladem. Návrh programového prohlášení rodící se vlády v tomto směru mnoho konkrétního nepřináší. Chce to méně prezentací, méně komisí, méně chaosu a více skutečného řízení státu.

Cílem reformy nemá být vyhazování úředníků, ale to, aby konečně mohli dělat odbornou práci, kvůli které tam mají být. Cílem nemá být jen řezat stavy, redukovat počty a vyhazovat lidi, to za současného stavu agend situaci jen zhorší. Cílem je strategicky a domyšleně omezit zbytné agendy, optimalizovat je a využít dnešní technologie místo papírování. Kvalifikovaní úředníci pak mohou dělat skutečně kvalifikovanou práci a strategicky směřovat jednotlivé projekty, a ne se topit v nesmyslné vnitřní byrokracii. Z toho nakonec budou profitovat i politici, protože jejich priority, se kterými kandidují před voliče, se pak mohou skutečně mnohem lépe naplňovat do praxe.

Promyšleně a strtegicky ten proces řídit

Když se dnes mluví o digitalizaci a efektivitě, máme tady americký příklad DOGE (Department of Government Efficiency). Excentrik Musk sehrál v tomhle směru jen roli chaotika s motorovou pilou. DOGE se mu rozpadlo dřív, než stihl dopsat další tweet. Český stát si nemůže dovolit postup „pokud to bouchne, tak to opravíme cestou“. Zároveň Česko má výhodu: agendy státu a státní správy jsou už poměrně podrobně zmapované, analýzy vnitřních bariér nadbytečných agend existují. Stačí začít. Ale prosím, ať už to tentokrát není další parodie a „antibyrokratická komise“ jako za Klause.

Autor knihy Kauza Česko David Ondráčka

David Ondráčka napsal knihu o Česku. Žijeme v oligarchii, říká

Leaders

Jako šéf Transparency International se David Ondráčka dostal ke kauzám, které mohly Česko připravit o stovky miliard korun. Někdy napomohl jejich odkrytí, jindy byl protikorupční aktivismus bezzubý. Proč? Protože porazit ten systém musí i jiní, politici, policie, soudci. Nyní Ondráčka vydává knihu Kauza Česko, v níž popisuje celou řadu kauz a problémů, které tento „systém“ způsobuje. A nabízí i možnou alternativu. „Polistopadový systém v Česku se vyčerpal, potřebujeme změnu. Říkám tomu druhá polistopadová republika, nad níž bychom měli začít co nejdříve uvažovat,“ říká Ondráčka, který své komentáře publikuje na newstream.cz.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Žádné externí porace

A hlavně: žádný „Deloitte“, nebo jiný outsourcing na externí poradce. Fakt už nepotřebujeme tým čerstvých absolventů, kteří se úředníků chodí ptát, co to je dotace, zakázka nebo spisová košilka. Prostě nemají ani páru, napíšou generickou prezentaci, spousty nesmyslných, ale dobře vypadajících slidů. Celé to bude stát 10 milionů a bude to úplně k ničemu.

Skutečná reforma musí být promyšlená a komplexní, a někdo ji musí celou dobu profesionálně řídit. Pokud by měl řídit ten proces navržený ministr vnitra Metnar, tak z toho bohužel nebude nic. Ten chlapík neví vůbec nic a je úplně prázdný, takže to bude zase na čtyři roky mrtvé téma.

A na okraj, pokud uslyšíte od politiků, že uděláme systemizaci a to bude ona reforma, tak prosím NE. To není cesta k efektivitě, ale nástroj na vyhazování úředníků, který reformu spíš ještě víc destabilizuje.

David Ondráčka: Odpadová republika. Miliardy mizí, skládky se vrší, kontrola žádná

Názory

Byznys s odpady a skládkami je v Česku jednou z nejméně průhledných branží. Je to komplikovaný obor s mnoha konfliktními zájmy, ale desítky miliard se roky točí bez skutečné kontroly a jasně vynucovaných pravidel. Největší odpadová firma Marius Pedersen nyní v Česku končí a prodává svou divizi. Otázka je komu, nebo spíš přesněji, který oligarcha si ji koupí, aby v tomto prostředí měl svůj vehikl. Sledujme to víc.

David Ondráčka

Přečíst článek

Potenciál AI ve státní správě

Potenciál AI i v této oblasti je neskutečný. Česko by mělo vymýšlet aplikace zaměřené právě na státní správu. AI může automatizovat rutinní úřední úkony, automatické vyžádání chybějících dokumentů, generování úředních šablon (výzvy, protokoly, oznámení), předvyplnění formulářů podle dostupných dat, nebo třeba vyhodnotit kompletnost žádosti. Personalizované instrukce přesně pro konkrétní případ.

Využití je velmi představitelně u prvních kol správních řízení, u stavebních řízení. Jasně odvolačky samozřejmě jsou jiná věc, správní uvážení je tam nutné. Nezmizí kontakt s lidmi – ale aby zmizela vnitřní byrokracie, která dnes zabíjí čas i energii.

Odpor bude vždy

Samozřejmě problémů, které bude nutné řešit, je mnohem víc. Třeba nedostatečná koordinace mezi úřady navzájem, resortimus a silná setrvačnost systému. A také každý řez vyvolává protitlak, odborům se to líbit nebude, odpor se zvedne okamžitě. Přesto je čas tento velký projekt začít. Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století.

Související

Šéf ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Premiér Babiš 2.0. Nabídne starý známý chaos, nebo přijde s vylepšením?

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme