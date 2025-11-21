Orbán se připravuje na krizi, nikdo neví proč
Co se zase v Maďarsku děje, lámou si hlavu investoři.
Maďarský prezident Viktor Orbán se chová, jako by se připravoval na krach finančního trhu. To podle agentury Bloomberg uvádí investory do rozpaků, protože nevidí téměř žádné známky hrozícího kolapsu.
Orbán opakovaně hovořil o nutnosti „amerického finančního štítu,“ který by ochránil Maďarsko – jehož státní dluh je podpořen investičním ratingem – v případě spekulativního útoku. Dokonce připodobňoval situaci k Argentině, která si zajistila záchrannou síť od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ačkoli to celé může být Orbánova politická hra, trhy to neberou na lehkou váhu. Nevědí ale, co se děje. Malin Rosengrenová, manažerka fondu ze společnosti RBC BlueBay se sídlem v Londýně, pro Bloomberg uvedla, že pro ekonomiku o objemu 220 miliard dolarů není potřeba žádný okamžitý záchranný balíček. „Otázka pro mě zní, co má Orbán na mysli, že ho to inspiruje k uzavření takové dohody? Žádný z potenciálních scénářů není jasný. Maďarsko není Argentina,“ uvedla.
Řeči o americké záloze znervózňují investory, kteří sklízejí plody historické rally maďarských aktiv, částečně tažené sázkami na to, že Orbán volby prohraje. Investoři očekávají, že vítězství opozice by pomohlo Maďarsku získat přístup k dalším finančním prostředkům z Evropské unie, které jsou nyní zastavené, protože Maďarsko ignoruje různé výtky Bruselu.
Politika je nicméně nejpravděpodobnější vysvětlení. Americké peníze pomohly straně argentinského prezidenta Javiera Mileie vyhrát nedávné volby, ač v průzkumech jeho popularita kvůli různým drastickým opatřením a slabým výsledkům propadala. Pro voliče se tak americké peníze staly jedinou hmatatelnou jistotou, což Mileiovi pomohlo.
Maďarsko na tom ekonomicky ale zdaleka není zdaleka tak zle, jako hyperinflací roky sužovaná Argentina.
Forint v roce 2025 posílil o 20 procent vůči dolaru a 8 procent vůči euru, což je nejvíce mezi rozvíjejícími se trhy kromě ruského rublu, a směřuje ke svým největším ročním ziskům od let 2002 a 2012. Budapešťský akciový index BUX vzrostl letos v dolarovém vyjádření o 62 procent.
Orbán uvedl, že v případě útoku na forint nebo „spekulativního útoku“ by existovalo několik typů pomoci, které by maďarská a americká vláda a centrální banky mohly „aktivovat“. Neupřesnil je. Uvedl, že by se detaily musely ještě dopracovat, zatímco americká administrativa žádnou dohodu nepotvrdila ani nepopřela.
V rozhovoru pro ATV 11. listopadu Orbán řekl, že Maďarsko by pro svou stabilitu potřebovalo 10 až 20 miliard dolarů, ve srovnání s 20miliardovou americkou zálohou pro Argentinu.
Vládní strana Maďarska zaostává v některých průzkumech před volbami o dvouciferné hodnoty, přičemž nové opoziční hnutí vedené Péterem Magyarem těží ze stagnující ekonomiky a krize životních nákladů.
Řeči o americké pomoci mohou být součástí Orbánova krizového narativu, který má čelit proevropské opozici, uvedl Barry van der Laan, senior měnový stratég ve společnosti Monex Europe. „Prohlašovaný 'americký finanční štít' funguje jako politický nástroj, nikoli ekonomická nutnost,“ řekl van der Laan. „Zatímco Maďarsko zůstává fundamentálně solventní se stabilizovaným běžným účtem, rozšiřující se fiskální deficit z předvolebních útrat je skutečnou třecí plochou.“
Trh s dluhopisy již začal reagovat, protože Orbán uvolnil rozpočtové cíle kvůli předvolebním výdajům. Výnos maďarského 10letého domácího dluhopisu vyskočil tento měsíc o 30 bazických bodů na 7,1 procenta, čímž překonal Rumunsko a stal se nejvyšším v EU s 27 členskými státy.
Nicméně Maďarsko nemělo žádný problém s financováním z trhu a jeho fiskální deficit pro rok 2026, který Orbán odhaduje na pět procent hrubého domácího produktu, je menší než očekávané schodky v Rumunsku a Polsku.
Tříleté období téměř nulového hospodářského růstu Maďarska je však problémem, a S&P Global Ratings srazila výhled ratingu země BBB na negativní — což je již nejnižší ne-spekulativní stupeň.
Orbán popsal potenciální záchrannou síť z USA jako způsob, jak snížit závislost na EU, která uvádí obavy z korupce a právního státu jako důvod k zadržování miliard eur ve financování určeném pro Maďarsko. Také opakovaně vykresluje mezinárodní bankéře jako strašáky, zatímco sám sebe líčí jako garanta stability proti globálním rizikům, včetně války Ruska v sousední Ukrajině.
