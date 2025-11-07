Nový magazín právě vychází!

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě
Qantas, užito se svolením
Australská letecká společnost Qantas Airways zveřejnila první oficiální fotografie svého nového letadla Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range). Právě tento stroj má v rámci projektu Project Sunrise zajišťovat nejdelší přímé lety na světě – ze Sydney do New Yorku a Londýna bez mezipřistání. Informaci přinesl server CNBC.

Airbus A350-1000ULR, určený speciálně pro Qantas, je konstruován pro lety trvající až 22 hodin v kuse. Oproti standardnímu modelu má letoun větší zásobu paliva, přepracovanou aerodynamiku a modernizovaný systém řízení spotřeby energie. Výrazných změn se dočká i interiér – Qantas slibuje zcela novou kabinu zaměřenou na pohodlí a fyzickou i psychickou pohodu cestujících během extrémně dlouhých letů.

Cestující se mohou těšit na šest luxusních First Suites, prostorné oddělení Business Class a wellness zónu, která umožní protažení těla či krátké cvičení. Letadlo je navrženo tak, aby minimalizovalo únavu – speciální LED osvětlení simuluje denní světlo, cirkulační systém přivádí více kyslíku a vlhkosti a celé rozložení sedadel podporuje klidnější odpočinek.

Airbus A350 neo

Evropské vítězství ve vzduchu: proč je dnes Airbus o třídu výš než Boeing

Trhy

Souboj mezi americkým Boeingem a evropským Airbusem se nevede jen ve vzduchu, ale i na burze. Zatímco Airbus během posledních let vytrvale roste a láká investory stabilními výsledky, Boeing se stále potýká s následky krizí, které začaly už před pandemií. Rozdíl v kondici obou firem je dnes propastný.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Generální ředitelka Qantasu Vanessa Hudson označila nový letoun za „revoluci v cestování“ a zdůraznila, že Project Sunrise překoná tyranii vzdálenosti. „Změníme způsob, jakým lidé cestují po světě – už nebude nutné přestupovat v Asii, na Středním východě nebo v USA,“ uvedla Hudson pro deník The Australian.

Komerční start v roce 2027

První dodávka z celkem dvanácti objednaných strojů je naplánována na konec roku 2026, přičemž pravidelné linky mají odstartovat v první polovině 2027. Certifikace a testovací lety začnou v průběhu příštího roku. Podle informací agentury Reuters má Qantas v plánu nasadit tři letouny pro linky Sydney–New York a Sydney–Londýn, které budou zajišťovat denní provoz.

Video: Podívejte se, jak se rodí vzdušný šampion

 

Zdroj videa: Qantas, užito se svolením

Nový milník pro letectví

Zavedení těchto letů představuje pro světové letectví zásadní milník. Poprvé v historii budou cestující schopni překonat více než 17 tisíc kilometrů bez zastávky. Znamená to nejen výrazné zkrácení celkové doby cestování, ale i větší efektivitu pro byznys cestující, kteří ušetří hodiny času ztraceného na přestupech.

Současně projekt otevírá novou kapitolu v oblasti komfortu a fyziologie letu. Qantas investuje do výzkumu spánkových cyklů, pohybových zón a stravování tak, aby dlouhý let neznamenal extrémní zátěž pro tělo. Podle odborníků by se tak mohla změnit celá filozofie dálkového cestování – důraz se přesouvá z čistého výkonu motorů na celkový zážitek z cesty.

Qantas, užito se svolením

Ekonomové upozorňují, že úspěch projektu může mít širší dopad i na samotný letecký trh. „Pokud Qantas zvládne provoz bez kompromisů v bezpečnosti a komfortu, otevře to dveře nové éře ultradlouhých linek,“ uvedl již dříve pro Financial Times letecký analytik z Oxford Aviation Group. Letecké společnosti po celém světě už proto sledují projekt s velkým zájmem – nejen z technologického, ale i komerčního hlediska.

Úspěch Qantasu by mohl výrazně změnit konkurenční dynamiku: aerolinky z Asie či Blízkého východu, které dnes profitují z mezipřistání při dálkových letech, by mohly přijít o část svých výnosů. Naopak Airbus by se mohl stát jasným vítězem, pokud se A350-1000ULR osvědčí jako spolehlivý a efektivní typ pro linky nad 18 tisíc kilometrů.

Cesta k „nejdelšímu letu světa“

Projekt Sunrise je pro Qantas vyvrcholením ambice, která sahá až k rokům 2019 a 2020, kdy aerolinka provedla první testovací lety mezi Sydney a Londýnem. Pandemie tehdy plán pozdržela, nyní se ale australský dopravce vrací k realizaci v plné síle.

Pokud vše půjde podle plánu, první komerční let z Sydney do Londýna by měl odstartovat na jaře 2027 a trvat přibližně 20 hodin a 20 minut. Linka do New Yorku má být jen o něco kratší. Pro pasažéry půjde o unikátní zážitek – poprvé budou moci přeletět téměř polovinu planety bez jediného přistání.

Nová kapitola globální dopravy

Qantas svým odvážným krokem potvrzuje, že i v době zpřísněných ekologických norem a tlaků na efektivitu má letectví stále prostor pro technologické inovace. Project Sunrise je víc než jen technický experiment – je to pokus o nové definování dálkového létání.

Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl

CEO Tesly Elon Musk chce bilionový bonus
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?

Bohatí bohatnou a je to tak dobře. Principy, které v Americe fungují dvě stě let a jež se rychle ujaly také u nás, občas narazí na určitou mez. Někdy jde jen o veřejné mínění, jindy se do toho pustí soudy. A většinou jde o to, jestli jsou výplaty v řádu stovek milionů dolarů v souladu s něčím, co by někdo nazval „etikou“.

Už poněkolikáté v tomto kontextu čeří vody Elon Musk. Nejbohatší muž planety si totiž svůj podnikatelský úspěch vydobyl jednak neotřelými nápady, ale také neotřelým způsobem, jak si za ně nechat zaplatit. A nejlépe se to ukazuje na tom, jak si nechává vyplácet za působení v roli CEO Tesly. Jednoduše: nenechává si vyplatit nic, ale uzavírá sázky s akcionáři, že z Tesly učiní ještě větší firmu, než jakou je. A za to se nechá vyplatit v akciích firmy.

Podívejte se na nejstarší Tesly v prvním showroomu

Model Roadster v roce 2010, showroom Tesly v kalifornské Newport Beach, Showroom Tesly v kalifornské Newport Beach, model Roadster v roce 2010 Model Roadster v roce 2010, showroom Tesly v kalifornské Newport Beach, 11 fotografií v galerii

Minulá sázka měla hodnotu 56 miliard dolarů. Musk naplnil veškerá „kápéíčka“ a akcionáři mu výplatu odsouhlasili. Muskům podíl v Tesle by tak narostl na zhruba 20 procent, aktuálně má zhruba 16 procent. Soud to prozatím zarazil.

Elon Musk

Musk dostane až 878 miliard dolarů. Akcionáři Tesly schválili plán odměn

Leaders

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii. Informovala o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Megasázka za bilion

Ale Musk nelení a uzavřel s akcionáři další sázku. Ještě mnohem ambicióznější. Za deset let by si tak mohl přijít na jmění v hodnotě 1 bilionu dolarů (k čemuž můžeme připočíst aktuální majetek v hodnotě cca 500 miliard dolarů). To je téměř 20násobek předchozího bonusu.

Zdá se to jako šílená, nebo přinejmenším absurdní částka. Bilion dolarů je hodnota většiny automobilek světa dohromady. A Musk by ji měl dostat jako „bonus“? Na první pohled to je opravdu téměř mimo realitu.

Nicméně než si ustavíme finální soud, je dobré se podívat na detaily. A ty jsou podstatné.

Elon Musk

Musk spustil Grokopedii. Alternativa k Wikipedii však první hodiny nefungovala

Zprávy z firem

Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.

nst

Přečíst článek

Šílená KPIs

Aby Musk na bilion dolarů dosáhl, bude muset učinit v podstatě nemožné. Tržní hodnota Tesly se v nadcházejících letech bude muset zešestinásobit. Z aktuální částky kolem 1,4 bilionu dolarů je cílová částka 8,5 bilionu. Tržby Tesly se mají dokonce zečtyřiadvacetinásobit a mají přesáhnout hranici 400 miliard dolarů ročně. A další cíle má Elon na prodejnost AI-robotů a předplatného pro autonomní auta.

Volně přeloženo: Musk si to jednak odpracuje, jednak radikálním způsobem zhodnotí investice drobných akcionářů. A právě to zcela jistě byla motivace většiny akcionářů, kteří hlasovali pro jeho plán, přičemž výrazně pozitivní ohlas měl jeho plán zejména u drobných, tedy retailových investorů. Naopak někteří z institucionálních investorů byli proti, zejména Norský státní investiční fond, který vlastní 1,1 procenta akcií Tesly a je devátým největším investorem automobilky.

Masivní propouštění zasáhlo USA

Stanislav Šulc: Brutální říjen. Tak moc jako letos se v Americe nevyhazovalo už 20 let. Blíží se to i k nám

Názory

Amerika má za sebou velmi netradiční říjen. O práci přišlo podle agentury Bloomberg více než 150 tisíc lidí, což je nejvíc za dvě dekády. Podobně se vyhazovalo v roce 2003, kdy nastupovala revoluce mobilních telefonů. Aktuální vlna vyhazovů má také jednotného jmenovatele: umělou inteligenci. Tímto tempem bude svět bez práce dřív, než se čekalo.

sta

Přečíst článek

Proč jsou hlavně Norové proti

Vedení norského fondu uvedlo, že jednak nesouhlasí s celkovou částkou, která by měla být Muskovi vyplacena, dále že dojde k ponížení podílů stávajících investorů a konečně, že nabízený bonusový program nezohledňuje zásadní osobnostní rizika. „Je to platba za neomezenou moc, nikoli za výkon,“ komentoval nabídku Thomas DiNapoli z newyorského penzijního fondu, který je dalším významným investorem Tesly.

Jenomže je tu ještě jeden pohled: Musk si v průběhu dekády nevezme z Tesly ani dolar, a to jak v platu, tak i v bonusech. Na druhé straně i jako nejlépe placený manažer planety by si ročně přišel zhruba na 200 milionů, možná se svým statusem klíčového muže na 500. Maximum by tak bylo zhruba 5 miliard dolarů za deset let. To je pořád podstatně méně, než nakolik se nacenil ve své sázce.

A to, že během hlasování výrazně zneužívá jednak své váhy největšího investora, jednak statusu neomylné celebrity, o tom opravdu nelze nijak pochybovat. Každopádně bude zajímavé sledovat, co všechno Musk dokáže. I vzhledem k tomu, že je pro něj Tesla jen jedním z projektů. A třeba takové SpaceX nebo xAI mu vlastně může vydělat i mnohem více.

TEDxPragueSalon: Hledání smyslu práce v době, kdy se svět mění

TEDxPragueSalon: Hledání smyslu práce v době, kdy se svět mění

Zprávy z firem

Co dnes znamená smysluplná práce? Jak ji najít, udržet – a vytvořit si vlastní rámec svobody i odpovědnosti? TEDxPragueSalon otevírá 18. listopadu v pražském Impact Hubu živou diskusi o budoucnosti práce, hodnotách a nových formách loajality.

nst

Přečíst článek

Pavel Řehák, Direct

Řehákova Direct Group posiluje investiční byznys. Od finančníka Stuchlíka kupuje firmu Asset Management

Money

Direct Investments, součást skupiny Pavla Řeháka, posiluje investiční pilíř akvizicí společnosti Asset Management podnikatele a finančníka Petra Stuchlíka. Firma chce díky získané licenci a infrastruktuře rozvíjet digitální investování i správu majetku.

ČTK

Přečíst článek

Děsivě vysoké valuace. Varování před AI bublinou zaplavují trhy

Děsivě vysoké valuace. Varování před AI bublinou zaplavují trhy
iStock
nst
nst

Globální investoři začínají ztrácet nervy. Technologické akcie spojené s umělou inteligencí se po měsících euforie dostávají pod tlak a obavy z nové bubliny sílí. Po výrazném výprodeji na amerických burzách varovaly tento týden Mezinárodní měnový fond (IMF) i Bank of England, že valuace akcií rostou tempem, které „není dlouhodobě udržitelné“.

Server CNBC uvádí, že propad akcií firem napojených na AI – od Nvidie po Microsoft – vrátil do hry téma koncentraci rizika, kdy pouhých několik technologických gigantů táhne většinu růstu indexu S&P 500.

Centrální banky bijí na poplach

Guvernér Bank of England Andrew Bailey v rozhovoru pro CNBC varoval, že pozitivní dopad AI na produktivitu může být zastíněn nejistotou ohledně budoucích zisků. „Musíme být mimořádně ostražití. Riziko přehřátí trhu je reálné,“ uvedl Bailey.

Podobný tón zvolil i Mezinárodní měnový fond, který ve své říjnové zprávě upozornil na to, že současné valuace technologických firem jsou na úrovni srovnatelné s bublinou dot-com a případná korekce by mohla otřást celou globální ekonomikou.

Generální ředitel Goldman Sachs David Solomon pak podle agentury Reuters předpověděl, že do dvou let může přijít 10–20procentní propad akciových trhů.

S varováním přichází i ekonom České spořitelny David Navrátil. V komentáři pro Investujeme.cz napsal, že dojde na „reality check“ investičního příběhu AI. Od Londýna po Wall Street investoři zvažují, zda AI boom není přepálený. „Technologie nikam nezmizí, ale investiční příběh možná čeká vystřízlivění,“ varuje český ekonom.

Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby

Enjoy

Pojem, který znají i úplní laikové, Turingův test, už nedává smysl. Jak tedy posoudit kvalitu obecné umělé inteligence, o niž se vývojáři snaží? Možná podle toho, že stroj pochopí, jak složit nábytek z krabice, určí čas podle ručiček na ciferníku hodin a nějak pozná, že lidem nemá ublížit. Anebo vůbec nijak.

Josef Tuček

Přečíst článek

Mezi panikou a příležitostí

Na druhé straně spektra stojí optimisté. Kiran Ganesh, multi-asset stratég UBS, upozorňuje podle CNBC, že přes mírnou korekci zůstává nálada investorů překvapivě stabilní. „Máme za sebou mimořádně hladký růst, vzhledem k nejistotě ohledně budoucích zisků. Zisky firem během výsledkové sezóny většinou překonaly očekávání,“ uvedl.

Podle Glenna Smithe, investičního ředitele GDS Wealth Management, taktéž citovaného CNBC, „jsou některé velké technologické akcie po poklesu znovu na prodej a představují atraktivní vstupní bod pro investory, kteří v posledních měsících zůstali stranou“.

Evropské firmy zatím z AI boomu těží. Francouzská Legrand, dodavatel technologií pro chlazení serverů firem Alphabet a Amazon, letos posílila o 37 procent. Švédská Skanska, která staví datová centra pro AI infrastrukturu, nevidí žádné známky zpomalení. „V USA máme velmi silný pipeline projektů. Zájem o datová centra roste i ve střední Evropě,“ uvedl šéf společnosti Anders Danielsson pro CNBC.

Diverzifikace jako obrana

Strategové doporučují snížit expozici vůči americkým gigantům a rozšířit investice do rozvíjejících se trhů. „Preferujeme diverzifikované portfolio v Indii, Brazílii a dalších emerging markets, které profitují z AI investic a měnového uvolnění,“ uvedl Luca Paolini, hlavní stratég Pictet Asset Management, v komentáři pro Reuters.

Současný růst technologických akcií poháněných umělou inteligencí má své limity. Pokud se nenaplní očekávání ohledně ziskovosti AI, může přijít prudké vystřízlivění. Jak shrnul deník The Guardian, „stačí málo, aby se sen o nekonečné produktivitě změnil v noční můru investorů“.

CEO Nvidia Jensen Huang

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

Leaders

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

nst

Přečíst článek

CEO Nvidia Jensen Huang

Nvidia porazila další milník. Její hodnota přeskočila hranici pěti bilionů dolarů

Trhy

sta

Přečíst článek
