Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě
Australská letecká společnost Qantas Airways zveřejnila první oficiální fotografie svého nového letadla Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range). Právě tento stroj má v rámci projektu Project Sunrise zajišťovat nejdelší přímé lety na světě – ze Sydney do New Yorku a Londýna bez mezipřistání. Informaci přinesl server CNBC.
Airbus A350-1000ULR, určený speciálně pro Qantas, je konstruován pro lety trvající až 22 hodin v kuse. Oproti standardnímu modelu má letoun větší zásobu paliva, přepracovanou aerodynamiku a modernizovaný systém řízení spotřeby energie. Výrazných změn se dočká i interiér – Qantas slibuje zcela novou kabinu zaměřenou na pohodlí a fyzickou i psychickou pohodu cestujících během extrémně dlouhých letů.
Cestující se mohou těšit na šest luxusních First Suites, prostorné oddělení Business Class a wellness zónu, která umožní protažení těla či krátké cvičení. Letadlo je navrženo tak, aby minimalizovalo únavu – speciální LED osvětlení simuluje denní světlo, cirkulační systém přivádí více kyslíku a vlhkosti a celé rozložení sedadel podporuje klidnější odpočinek.
Generální ředitelka Qantasu Vanessa Hudson označila nový letoun za „revoluci v cestování“ a zdůraznila, že Project Sunrise překoná tyranii vzdálenosti. „Změníme způsob, jakým lidé cestují po světě – už nebude nutné přestupovat v Asii, na Středním východě nebo v USA,“ uvedla Hudson pro deník The Australian.
Komerční start v roce 2027
První dodávka z celkem dvanácti objednaných strojů je naplánována na konec roku 2026, přičemž pravidelné linky mají odstartovat v první polovině 2027. Certifikace a testovací lety začnou v průběhu příštího roku. Podle informací agentury Reuters má Qantas v plánu nasadit tři letouny pro linky Sydney–New York a Sydney–Londýn, které budou zajišťovat denní provoz.
Video: Podívejte se, jak se rodí vzdušný šampion
Zdroj videa: Qantas, užito se svolením
Nový milník pro letectví
Zavedení těchto letů představuje pro světové letectví zásadní milník. Poprvé v historii budou cestující schopni překonat více než 17 tisíc kilometrů bez zastávky. Znamená to nejen výrazné zkrácení celkové doby cestování, ale i větší efektivitu pro byznys cestující, kteří ušetří hodiny času ztraceného na přestupech.
Současně projekt otevírá novou kapitolu v oblasti komfortu a fyziologie letu. Qantas investuje do výzkumu spánkových cyklů, pohybových zón a stravování tak, aby dlouhý let neznamenal extrémní zátěž pro tělo. Podle odborníků by se tak mohla změnit celá filozofie dálkového cestování – důraz se přesouvá z čistého výkonu motorů na celkový zážitek z cesty.
Ekonomové upozorňují, že úspěch projektu může mít širší dopad i na samotný letecký trh. „Pokud Qantas zvládne provoz bez kompromisů v bezpečnosti a komfortu, otevře to dveře nové éře ultradlouhých linek,“ uvedl již dříve pro Financial Times letecký analytik z Oxford Aviation Group. Letecké společnosti po celém světě už proto sledují projekt s velkým zájmem – nejen z technologického, ale i komerčního hlediska.
Úspěch Qantasu by mohl výrazně změnit konkurenční dynamiku: aerolinky z Asie či Blízkého východu, které dnes profitují z mezipřistání při dálkových letech, by mohly přijít o část svých výnosů. Naopak Airbus by se mohl stát jasným vítězem, pokud se A350-1000ULR osvědčí jako spolehlivý a efektivní typ pro linky nad 18 tisíc kilometrů.
Cesta k „nejdelšímu letu světa“
Projekt Sunrise je pro Qantas vyvrcholením ambice, která sahá až k rokům 2019 a 2020, kdy aerolinka provedla první testovací lety mezi Sydney a Londýnem. Pandemie tehdy plán pozdržela, nyní se ale australský dopravce vrací k realizaci v plné síle.
Pokud vše půjde podle plánu, první komerční let z Sydney do Londýna by měl odstartovat na jaře 2027 a trvat přibližně 20 hodin a 20 minut. Linka do New Yorku má být jen o něco kratší. Pro pasažéry půjde o unikátní zážitek – poprvé budou moci přeletět téměř polovinu planety bez jediného přistání.
Nová kapitola globální dopravy
Qantas svým odvážným krokem potvrzuje, že i v době zpřísněných ekologických norem a tlaků na efektivitu má letectví stále prostor pro technologické inovace. Project Sunrise je víc než jen technický experiment – je to pokus o nové definování dálkového létání.
