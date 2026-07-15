Michal Nosek: EET se vrací. Poctivým slibuje férovější trh, živnostníkům další dohled
Elektronická evidence tržeb se má od ledna 2027 vrátit v modernější podobě. Bez povinného tisku účtenek a s bezplatným softwarem, ale stále jako další povinnost, kterou budou muset podnikatelé plnit při každé tržbě. Vláda slibuje miliardy navíc a rovnější podmínky. Rozhodující však bude, zda systém skutečně zasáhne daňové úniky, nebo hlavně přidělá práci těm, kteří už dnes podnikají poctivě.
Nová EET má být jednodušší než její předchůdkyně. Podnikatelé nebudou muset automaticky tisknout účtenky, stát jim nabídne bezplatné softwarové řešení a většina komunikace proběhne digitálně.
Elektronická evidence tržeb se má po čtyřleté přestávce vrátit. Sněmovna schválila její novou, plně digitální podobu, od níž si vláda slibuje omezení daňových úniků a více než 14 miliard korun ročně pro veřejné rozpočty. Zákon přináší také návrat školkovného a studentské slevy nebo nižší DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.
EET se má od ledna vrátit. Sněmovna schválila modernější evidenci bez povinných papírových účtenek
Politika
Elektronická evidence tržeb se má po čtyřleté přestávce vrátit. Sněmovna schválila její novou, plně digitální podobu, od níž si vláda slibuje omezení daňových úniků a více než 14 miliard korun ročně pro veřejné rozpočty. Zákon přináší také návrat školkovného a studentské slevy nebo nižší DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.
To je bezpochyby posun. Jenže ani moderní aplikace nemění základní princip systému: každá tržba bude odeslána finanční správě. Méně papíru tak zároveň znamená více dat a přesnější dohled státu nad každodenním podnikáním.
Poctiví mohou získat férovější konkurenci
Nejsilnějším argumentem pro návrat EET je narovnání trhu. Podnikatel, který přiznává všechny příjmy, dnes může jen obtížně konkurovat tomu, kdo část hotovostních tržeb zatají a díky tomu nabízí nižší ceny nebo vyšší odměny.
Pokud evidence skutečně omezí šedou ekonomiku, poctivým živnostníkům může pomoci. Stát navíc získá přesnější data a měl by být schopen lépe cílit daňové kontroly.
To je ovšem podmíněno jedním důležitým pokud. Samotná EET daňové úniky neodstraní. Kdo nechce tržbu přiznat, může ji jednoduše vůbec nezaevidovat. Systém bude účinný jen tehdy, pokud stát dokáže podezřelé případy rozpoznat a kontrolovat.
Nejmenší zaplatí hlavně časem
Pro restauraci nebo obchod s moderní pokladnou nemusí být nová evidence zásadní komplikací. Pro řemeslníka, kadeřnici nebo sezonního prodejce je ale každá další povinnost citelnější.
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Zákon šitý na míru Babišovi? Schillerová připustila změny sporné novely
Politika
Novela zákona o střetu zájmů se může ještě změnit. Alena Schillerová připustila úpravy sporných lhůt pro vymáhání dotací, opozice ale návrh dál označuje za zákon šitý na míru Andreji Babišovi.
I bezplatný software je třeba nainstalovat, naučit se používat a řešit ve chvíli, kdy nefunguje internet, telefon nebo samotná aplikace. Náklady se proto nepočítají jen v korunách. Malý podnikatel zaplatí především časem, pozorností a ztrátou části provozní jednoduchosti.
Výjimka pro některé živnostníky v paušálním režimu může pomoci. Je však poněkud zvláštní, že se podnikatel bude moci z evidence fakticky vykoupit vyšší paušální daní. Stát tím sám připouští, že administrativa má svou cenu.
Důvěru nenahradí aplikace
Vláda od EET očekává více než 14 miliard korun ročně. Jde o natolik vysokou částku, že si zaslouží přesvědčivé vysvětlení, nikoli jen politické ujištění. Opozice správně připomíná, že finanční správa už dnes disponuje kontrolními hlášeními, údaji z bankovních převodů i dalšími elektronickými nástroji.
Spor proto není jen o technologii. Je především o tom, zda stát považuje většinu podnikatelů za poctivé občany, nebo za potenciální neplatiče, jejichž každou tržbu musí sledovat v reálném čase.
Rozhodne praxe
EET 2.0 nemusí být pohromou, jak tvrdí její nejhlasitější odpůrci. Stejně tak ale nebude automatickým lékem na šedou ekonomiku. Živnostníkům může přinést férovější konkurenci a lepší přehled o tržbách. Zároveň je připraví o část flexibility, soukromí a času. O úspěchu proto nerozhodne označení „2.0“, ale spolehlivost systému, jednoduchost pravidel a přístup úřadů.
Pokud bude stát v prvních měsících rozdávat pokuty za technické chyby, získá jen další vrstvu byrokracie. Pokud se naopak zaměří na skutečné podvody a poctivé podnikatele nechá pracovat, může návrat evidence obhájit. Právě na tom se ukáže, zda jde o modernizaci výběru daní, nebo jen o starou EET v novém telefonu.