EET se má od ledna vrátit. Sněmovna schválila modernější evidenci bez povinných papírových účtenek
Elektronická evidence tržeb se má po čtyřleté přestávce vrátit. Sněmovna schválila její novou, plně digitální podobu, od níž si vláda slibuje omezení daňových úniků a více než 14 miliard korun ročně pro veřejné rozpočty. Zákon přináší také návrat školkovného a studentské slevy nebo nižší DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.
Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku znovu stát součástí podnikání v Česku. Poslanecká sněmovna ve středu schválila zákon, který zavádí modernizovanou podobu systému označovanou jako EET 2.0. Podnikatelé už podle něj nebudou muset automaticky tisknout zákazníkům papírové účtenky.
Návrh nyní zamíří do Senátu. Pokud jej horní komora schválí a podepíše prezident, nový systém začne fungovat od ledna 2027. Ministerstvo financí původně počítalo s tím, že během ledna poběží evidence v dobrovolném pilotním režimu.
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Pro přijetí zákona hlasovalo 84 koaličních poslanců, proti bylo 50 zákonodárců z opozičních stran. V sále bylo přítomno 159 poslanců. Návrh odolal také pokusu ODS o zamítnutí.
Vláda očekává více než 14 miliard ročně
Kabinet návrat EET zdůvodňuje především snahou omezit šedou ekonomiku, zlepšit výběr daní a narovnat podmínky mezi podnikateli, kteří své příjmy přiznávají, a těmi, kteří část tržeb zatajují. Ministerstvo financí odhaduje přínos systému pro veřejné rozpočty na více než 14 miliard korun ročně.
Nová evidence má podle resortu financí využívat technologický pokrok a výrazně větší rozšíření digitálních plateb. Systém má být technicky jednodušší a méně nákladný než jeho původní verze. Stát chce podnikatelům nabídnout také bezplatné softwarové řešení.
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Povinnost evidovat tržby se má vztahovat na příjmy podnikatelů a firem uskutečněné na území České republiky. U některých drobných živnostníků v nejnižším pásmu paušálního režimu návrh počítá s možností získat výjimku výměnou za vyšší paušální daň.
Papírová účtenka nebude povinná
Jedním z hlavních rozdílů proti původní EET bude konec automatického tisku účtenek. Zákazník bude moci doklad získat elektronicky, například prostřednictvím mobilního telefonu. Papírovou účtenku by měl obchodník vystavit pouze tehdy, když o ni zákazník požádá.
Vláda tím chce snížit náklady na provoz pokladen i spotřebu papíru. Základní princip evidence ale zůstane podobný: údaje o tržbě bude podnikatel elektronicky odesílat finanční správě.
EET fungovala od roku 2016
Původní elektronická evidence tržeb začala platit v prosinci 2016, nejprve pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 se rozšířila také na maloobchod a velkoobchod. Plánované další fáze pro řemeslníky a další profese byly po zásahu Ústavního soudu odloženy.
Během pandemie covidu stát povinnost evidovat tržby v březnu 2020 pozastavil. Systém už poté nebyl obnoven a zákon o EET byl s účinností od 1. ledna 2023 úplně zrušen.
Zrušení prosadila předchozí vláda s odůvodněním, že přínosy systému neodpovídají nákladům státu ani administrativní zátěži podnikatelů. Současná vláda naopak považuje evidenci za důležitý nástroj proti daňovým únikům.
Opozice mluví o zbytečné zátěži
Proti návratu EET vystupují zejména opoziční strany. ODS navrhovala zákon úplně zamítnout a označuje jej za nepotřebnou administrativní povinnost, která dopadne především na malé živnostníky a provozovatele služeb.
Výhrady zaznívaly i z dalších opozičních klubů. Kritici zpochybňují očekávaný přínos více než 14 miliard korun a upozorňují, že finanční správa už dnes získává podstatně více informací prostřednictvím kontrolních hlášení, bankovních plateb a dalších elektronických nástrojů.
Vláda argumentuje tím, že nová podoba EET bude díky digitalizaci jednodušší než systém zavedený v roce 2016. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má přesnější přehled o tržbách zároveň umožnit finanční správě lépe cílit daňové kontroly.
Vrací se školkovné i sleva pro studenty
Schválený zákon není pouze návratem evidence tržeb. Poslanci do něj začlenili také několik změn v oblasti daní a zaměstnaneckých benefitů.
Rodinám s dětmi se má vrátit takzvané školkovné, tedy sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Obnovena má být také sleva na dani pro studenty. Obě úlevy byly od roku 2024 zrušeny v rámci konsolidačního balíčku předchozí vlády.
Zákon rovněž osvobozuje od daně z příjmů vybrané zdravotní benefity, které zaměstnavatelé poskytují pracovníkům. Příslušnou změnu ve Sněmovně prosadili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně financí Alena Schillerová.
Limonády a káva v restauracích mají zlevnit na DPH
Další změna se týká zdanění nealkoholických nápojů podávaných v restauracích. Ty mají nově spadat do snížené dvanáctiprocentní sazby daně z přidané hodnoty.
Dosud se dvanáctiprocentní sazba vztahuje zejména na kohoutkovou vodu, mléčné nápoje a jejich rostlinné alternativy. Ostatní nealkoholické nápoje, například limonády, džusy nebo káva, podléhají základní sazbě 21 procent.
Záležet však bude na provozovatelích, zda se nižší daň projeví také v konečných cenách pro zákazníky, nebo zda rozdíl využijí ke zvýšení marží.
Výjimku z elektronické evidence získá tradiční předvánoční prodej živých ryb. Prodejci kaprů a dalších ryb tak nebudou muset kvůli několika dnům sezonního prodeje pořizovat technické vybavení a připojovat se k systému EET.