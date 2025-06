„Buďte radši online“. Firmy varují své zaměstnance před cestou do USA

V některých evropských podnicích v poslední době rostou obavy ohledně vysílání zaměstnanců na služební cesty do Spojených států, uvedl server CNBC. Poukazuje v této souvislosti na nestabilní politiku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, přísnější imigrační kontroly a rostoucí počet zpráv o zadrženích a deportacích návštěvníků Spojených států.

Některé podniky, například v oblasti strojírenství a účetnictví, podle CNBC uvádějí, že služební cesty do USA neomezují. Jiné firmy, zejména z politicky citlivějších odvětví, však v souvislosti s cestováním do USA vyjadřují obavy o své zaměstnance a přistupují k různým opatřením. Podporují například zaměstnance v tom, aby se konferencí a dalších akcí v USA účastnili pouze prostřednictvím internetu. Vydávají rovněž nové pokyny pro služební cesty do USA. Ty zahrnují například doporučení brát si na cestu digitální přístroje neobsahující osobní údaje či cestovat do USA přes Kanadu.

Významný zdroj příjmů

Služební cesty jsou přitom pro americkou ekonomiku významným zdrojem příjmů, píše CNBC. Podle loňské zprávy Globální asociace pro služební cesty (GBTA) se tento segment cestovního ruchu v roce 2022 na hrubém domácím produktu (HDP) Spojených států podílel zhruba dvěma procenty a zajišťoval v zemi zhruba šest milionů pracovních míst.

Letos v dubnu GBTA provedla po celém světě průzkum mezi pracovníky, kteří mají v podnicích na starosti organizaci služebních cest. Zhruba 29 procent respondentů uvedlo, že letos ve svých podnicích čeká omezení služebních cest v důsledku americké politiky v oblasti cestování i cel, píše CNBC.

Hraniční kontroly a vstupní víza jsou po Trumpově lednovém návratu do prezidentské funkce pozorně sledovanými tématy a objevují se zprávy o dlouhém zadržování turistů v detenčních centrech, upozorňuje CNBC. Bílý dům v lednu slíbil, že všichni cizinci vstupující do USA budou prověřováni „v maximální možné míře“.

„Slyšíme, že někteří mezinárodní turisté vyjadřují obavy ohledně návštěvy USA kvůli zvýšeným prověrkám u víz, monitorování sociálních médií a případům zadržení či deportace navzdory platným dokumentům,“ uvedl Prashray Kala ze poradenské společnosti Everest Group.

Trumpovy eskapády zneklidnily Němce: „Je naše zlato v amerických trezorech v bezpečí?“ Money Jakýkoli náznak, že se Německo chystá stáhnout své zlaté rezervy z New Yorku, by mohl být politicky velmi ožehavý, protože by naznačoval ztrátu důvěry ve Fed a jeho nezávislost. ČTK Přečíst článek

Trump chce zvýšit cla na ocel. Nikdo je neobejde, říká Leaders Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit clo na dovoz ocele do Spojených států na 50 procent ze současných 25 procent. Řekl to na setkání se zaměstnanci ocelárny U.S. Steel v Pensylvánii. ČTK Přečíst článek