Putin mě zklamal, řekl Trump Starmerovi

Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal
Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Řekl to na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem na závěr své státní návštěvy Británie. Podle Starmera spolu mluvili o způsobech, jak zvýšit podporu pro Ukrajinu a vyvinout větší tlak na Putina, aby souhlasil s mírovou dohodou, která vydrží.

Trump znovu připustil, že si myslel, že vyřešit válku na Ukrajině bude ze všech konfliktů nejjednodušší. Jde ale o složitou věc, řekl. „Putin mě opravdu zklamal,“ dodal. Později uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv.

„(Putin) zabíjí mnoho lidí a přichází o víc lidí než jich zabije, ruští vojáci jsou prostě zabíjeni ve vyšší míře než ukrajinští vojáci,“ řekl Trump o ruských ztrátách na frontě. Ve válce na Ukrajině jsou „zabíjeni v míře, jakou jsme neviděli od druhé světové války“, uvedl šéf Bílého domu k největšímu konfliktu v Evropě od roku 1945. Vysvětlil, že kvůli vysokým ztrátám je jeho povinností konflikt vyřešit.

Později Trump uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv. „My jsme připraveni se v této věci ujmout vedoucí role,“ řekl Starmer v souvislosti s iniciativou evropských spojenců Kyjeva označovanou jako koalice ochotných.

Trump tlačí na Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby válku trvající přes tři a půl roku ukončili. Rozpoutalo ji Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz. Starmer dnes řekl, že z chování šéfa Kremlu nelze usuzovat, že má zájem o mír. Připomněl, že Rusko nedávno podniklo největší útok na Ukrajinu od začátku invaze i to, že minulý týden byl narušen vzdušný prostor Polska. Podle Varšavy a jejích spojenců ho narušilo asi 20 ruských dronů.

Šéf Bílého domu dal najevo, že se se Starmerem rozchází v názoru na uznání palestinského státu, což se Británie chystá v brzké době udělat. Spojené státy jsou klíčovým partnerem Izraele, který už skoro dva roky vede ofenzivu v palestinském Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na jihu Izraele z 8. října 2023. Mnoho zemí upozorňuje na kritickou humanitární situaci v Pásmu Gazy a obrovské lidské ztráty, které izraelská ofenziva v palestinském pásmu způsobuje.

Američtí farmáři se děsí, co ještě přijde. A slíbená vládní pomoc pořád nikde

Americké zemědělství prochází v roce 2025 jedním z nejtěžších období za poslední dekádu
iStock
Jiří Frydlewicz
fry

Americké zemědělství letos prochází jedním z nejtěžších období za poslední dekádu. Farmáři čelí kombinaci vysokých nákladů, oslabené poptávky a politické nejistoty ohledně budoucí státní podpory. Zdrojem problémů jsou především ochlazující se obchodní vztahy s Čínou a zavedená cla, která zdražila klíčové komodity - od hnojiv až po zemědělskou techniku.

Podle agentury Bloomberg zůstává obchodní dohoda s Čínou v nedohlednu, což pro americké producenty sóji, kukuřice a dalších plodin znamená ztrátu největšího exportního trhu. Příjmy farmářů jsou navíc ohroženy škrty v programech federální podpory potravin a zemědělství, jako je SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), který snižuje domácí poptávku. Agentura Bloomberg v této souvislosti uvádí, že farmáři čelí dvojímu úderu: slabším tržbám v zahraničí a nižší poptávce doma.

Přijdou kompenzace?

Na druhé straně vláda Donalda Trumpa zvažuje, jakým způsobem farmáře kompenzovat. Ministryně zemědělství Brooke Rollinsová uvedla, že výnosy z nově zavedených cel by mohly posloužit jako přímý zdroj financování mimořádné pomoci. „Denně sledujeme trh a analyzujeme potřeby sektoru,“ řekla v rozhovoru pro Financial Times. Podle Reuters vláda připravuje rozsáhlý balík, který by měl zmírnit tlak zejména na menší farmy, jež mají omezený přístup k úvěrům.

CNBC upozorňuje, že právě cla, která mají nyní zemědělcům pomoci prostřednictvím možného „bailoutu“, jsou zároveň jedním z hlavních důvodů jejich problémů. Zvýšily totiž ceny dovážených hnojiv, strojů a náhradních dílů. Výrobní náklady tak rostou v době, kdy ceny komodit na trzích stagnují či klesají. Kombinace vysokých vstupů a nízkých výkupních cen podle CNBC ohrožuje ziskovost amerického zemědělství i dlouhodobou konkurenceschopnost.

Varování přichází i od republikánů

Farmářské organizace a někteří republikánští zákonodárci varují, že pokud nebude pomoc schválena rychle, může se sektor ocitnout na pokraji finanční katastrofy. Podle odhadů by příjmy zemědělců v roce 2026 mohly klesnout o desítky miliard dolarů. Kongres přitom musí rozhodnout o prodloužení financování programů, jako je Commodity Credit Corporation, jinak hrozí omezení federálních výplat.

Politická debata se zároveň dotýká odpovědnosti předchozích vlád. Rollinsová kritizovala administrativu Joea Bidena za to, že nedokázala vyjednat nové obchodní dohody, které by zmírnily ztráty způsobené čínskými protiopatřeními. Trumpova administrativa se odvolává na vlastní zkušenosti z let 2018 a 2019, kdy podobný model podpory prostřednictvím cel fungoval, i když se tehdy rovněž stal terčem kritiky kvůli umělému udržování sektoru při životě.

Situace tak vytváří nebezpečný precedens: cla zvyšují náklady, snižují exporty a zároveň se stávají hlavním nástrojem k financování záchranných balíků. Farmáři zůstávají v pasti mezi geopolitikou a domácí politikou, přičemž jejich budoucnost závisí na rychlosti a rozsahu kroků, které vláda přijme. Jak shrnuje Bloomberg, bez dohody s Čínou a bez stabilní federální podpory může být rok 2026 pro americké zemědělství ještě horší než současnost.

Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku, uvedla agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.

Kimmel v pondělí ve svém pořadu prohlásil, že banda kolem Trumpova hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi.

„Takhle dospělý člověk netruchlí nad někým, koho nazýval přítelem. Takhle truchlí čtyřleté dítě nad zlatou rybičkou,“ řekl Kimmel. Stanice BBC poznamenala, že vraždu předtím na síti Instagram odsoudil a Kirkově rodině tímto způsobem vyjádřil soustrast.

Pozastaveno na neurčito

„Skvělá zpráva pro Ameriku,“ napsal Trump na své síti Truth Social s poznámkou, že show je zrušená. ABC nicméně uvedla, že vysílání pozastavuje na neurčito. Trump rovněž uvedl, že Kimmel postrádá talent a že je nulou.

Kimmel ve svém pořadu často Trumpa kritizuje. Na nynější komentář týkající se Kirka reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci.

Společnosti, které vysílání ABC přebírají, případně jsou se stanicí provázané, následně oznámily, že talk show vysílat nebudou. Například velký telekomunikační konglomerát Sinclair oznámil, že Kimmelův pořad už vysílat nebude, i kdyby se ho stanice ABC rozhodla „bez náležitých kroků“ vrátit zpět do programu. Sinclair rovněž vyzval Kimmela, aby se omluvil. V pátečním čase, který byl vyhrazen pro talk show, Sinclair odvysílá poctu Kirkovi.

Jedenatřicetiletého konzervativního aktivistu, Trumpova spojence a otce dvou dětí Kirka zastřelil podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson 10. září, když hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem v Utahu. Hrozí mu za to trest smrti.

Viceprezident J.D. Vance v této souvislosti uvedl, že lidé, kteří Kirkovi smrt oslavují, by měli čelit následkům. „Zavolejte jejich zaměstnavateli,“ vybídl Vance. „Nepodporujeme politické násilí, podporujeme slušnost,“ uvedl. Piloti, zdravotníci, učitelé a jeden zaměstnanec Tajné služby patří podle médií mezi ty, kteří už byli suspendováni nebo propuštěni kvůli svým vyjádřením a příspěvkům na sociálních sítích ohledně Kirka.

Trump a jeho vláda také oznámili, že podniknou kroky proti komentátorům, kteří se podle jejich názoru nevyjadřují ke Kirkově smrti vhodně. Kritici to považují za velmi znepokojivé a za omezení svobody tisku a svobody projevu.

Z Hollywoodu přichází kritika

Za Kimmela se už postavila řada sdružení a tváří v Hollywoodu, poznamenala agentura Reuters. Například herec Ben Stiller stažení Kimmelova pořadu na X komentoval slovy „to není správné“. Odborové sdružení herců a televizních a rozhlasových umělců SAG-AFTRA na X uvedlo, že „rozhodnutí pozastavit vysílání Jimmy Kimmel Live! je typem potlačování a odvety, který ohrožuje svobody všech“.

Kritika přišla také ze zahraničí. Německý svaz novinářů (DJV) například v návaznosti na stažení Kimmelova pořadu z obrazovek vyzval americká média, aby podporovala novináře. „Sledujeme rozsáhlou erozi svobody tisku a svobody projevu v USA,“ poznamenal šéf DJV Mika Beuster. Stanice ABC podle něj pochybila a žurnalisté potřebují podporu svých nadřízených. „Jejich servilita vůči Trumpovi jim klid nepřinese, ale naopak povede k dalšímu tlaku,“ dodal.

Americké večerní talk show jsou pod tlakem od chvíle, kdy stanice CBS oznámila, že ruší pořad moderátora Stephena Colberta. Televize v červenci uvedla, že talk show skončí příští květen z čistě finančních důvodů. Oznámení ale přišlo pár dní poté, co Colbert kritizoval rozhodnutí Paramount Global, mateřské společnosti stanice CBS News, zaplatit 16 milionů dolarů (asi 329 milionů korun) na urovnání žaloby podané Trumpem během loňské prezidentské kampaně.

Trump opakovaně dával najevo, že mu kromě Colberta nejvíce vadí právě Kimmel. Američtí moderátoři talkshow si z prezidenta a jeho autoritářských sklonů často dělají legraci velmi přímo a někdy i drsně, a podle mnoha pozorovatelů tak představují důležitou protiváhu jednostranné politické komunikaci Bílého domu.

