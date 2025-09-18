Putin mě zklamal, řekl Trump Starmerovi
Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Řekl to na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem na závěr své státní návštěvy Británie. Podle Starmera spolu mluvili o způsobech, jak zvýšit podporu pro Ukrajinu a vyvinout větší tlak na Putina, aby souhlasil s mírovou dohodou, která vydrží.
Trump znovu připustil, že si myslel, že vyřešit válku na Ukrajině bude ze všech konfliktů nejjednodušší. Jde ale o složitou věc, řekl. „Putin mě opravdu zklamal,“ dodal. Později uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv.
„(Putin) zabíjí mnoho lidí a přichází o víc lidí než jich zabije, ruští vojáci jsou prostě zabíjeni ve vyšší míře než ukrajinští vojáci,“ řekl Trump o ruských ztrátách na frontě. Ve válce na Ukrajině jsou „zabíjeni v míře, jakou jsme neviděli od druhé světové války“, uvedl šéf Bílého domu k největšímu konfliktu v Evropě od roku 1945. Vysvětlil, že kvůli vysokým ztrátám je jeho povinností konflikt vyřešit.
Později Trump uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv. „My jsme připraveni se v této věci ujmout vedoucí role,“ řekl Starmer v souvislosti s iniciativou evropských spojenců Kyjeva označovanou jako koalice ochotných.
Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.
Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?
Názory
Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.
Trump tlačí na Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby válku trvající přes tři a půl roku ukončili. Rozpoutalo ji Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz. Starmer dnes řekl, že z chování šéfa Kremlu nelze usuzovat, že má zájem o mír. Připomněl, že Rusko nedávno podniklo největší útok na Ukrajinu od začátku invaze i to, že minulý týden byl narušen vzdušný prostor Polska. Podle Varšavy a jejích spojenců ho narušilo asi 20 ruských dronů.
Šéf Bílého domu dal najevo, že se se Starmerem rozchází v názoru na uznání palestinského státu, což se Británie chystá v brzké době udělat. Spojené státy jsou klíčovým partnerem Izraele, který už skoro dva roky vede ofenzivu v palestinském Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na jihu Izraele z 8. října 2023. Mnoho zemí upozorňuje na kritickou humanitární situaci v Pásmu Gazy a obrovské lidské ztráty, které izraelská ofenziva v palestinském pásmu způsobuje.