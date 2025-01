Musk zjišťuje, jak se zbavit britského premiéra Starmera

Americký miliardář Elon Musk zjišťuje, jak by bylo možné zajistit odchod stávajícího britského premiéra Keira Starmera z funkce ještě před příštími parlamentními volbami. Jednou z možností by mohlo být posílení podpory jiných stran v zemi. S odkazem na list Financial Times, který se odkazuje na své informované zdroje, to napsala agentura Reuters. Další parlamentní volby v Británii by se měly konat až v polovině srpna 2029.

Musk, nejbohatší člověk světa a blízký spojenec zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, zvažoval, jak by on a jeho spojenci mohli destabilizovat Starmerovu labouristickou vládu. Hledal proto informace o budování podpory pro alternativní britská politická hnutí, aby si vynutil změnu vlády. Financial Times v této souvislosti zmiňuje především protiimigrační stranu Reform UK.

„Myslí si, že samotná západní civilizace je v ohrožení,“ citoval list jeden ze svých zdrojů. Musk na žádost Reuters o komentář nereagoval.

Stará kauza

Miliardář v posledních týdnech k britské politice vyjadřuje opakovaně, nedávno požadoval Starmerův odchod z funkce, kvůli více než deset let staré kauze, již Musk jako majitel sociální sítě X pomohl vrátit do britské veřejné diskuse. Starmer coby někdejší šéf britské prokuratury v letech 2008 až 2013 podle kritiků i Muska selhal v potírání sexuálního násilí proti dětem, které zneužívaly většinou pákistánské gangy v anglickém Rotherhamu a dalších městech. Britský premiér nařčení důrazně odsoudil. Trumpův spojenec také rovnou vybízel ke Starmerovu zatčení v souvislosti s vraždou tří dívek v anglickém Souhtportu.

Musk se v posledních týdnech opakované vyjadřuje k vnitřní politice některých evropských zemí. Jednoznačně například podpořil německou protiimigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD). Stal se kvůli tomu terčem kritiky ze strany řady německých politiků a vláda v Berlíně jeho výroky označila za pokus ovlivnit volby.

Miliardářova vyjádření směrem k Evropě odmítli kromě Starmera například francouzský prezident Emmanuel Macron, norský premiér Jonas Gahr Störe či jeho španělský kolega Pedro Sánchez.

Musk, který je mimo jiné šéfem výrobce elektromobilů Tesla, je podle agentury Bloomberg v současnosti nejbohatším člověkem na světě s majetkem 437 miliard dolarů (zhruba 10,7 bilionu korun). Nastupující americký prezident jej pověřil rolí svého zvláštního poradce pro efektivitu vlády a očekává se, že Musk bude chtít mít na chod nové exekutivy vliv.

