Konec „zvláštního vztahu“? Trumpova politika může změnit pohled na brexit

Lze očekávat, že vítězství Donalda Trumpa nalije novou krev do žil i evropským představitelům (populistické) pravice. Ve Velké Británii však Trumpův úspěch skrývá osten, jenž může ve výsledku změnit pohled na brexit a jeho výhody a úskalí. Americký protekcionismus by totiž na britskou ekonomiku dopadl tvrdě.

Příznivci brexitu mají vesměs z vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách radost. Vždyť mnozí z představitelů pravice vyrazili i za oceán, aby svého favorita podpořili, jako třeba bývalá premiérka Liz Trussová nebo lídr protestní strany Reform UK a odnedávna i poslanec Nigel Farage. Vítězství Trumpova progamu však může výrazně ovlivnit i jejich pozice. A nejen pozitivně, jak by se na první pohled mohlo zdát.

I britským podporovatelům Donalda Trumpa dochází, že jeho úspěch může být dvousečný. Například nová lídryně Konzervativní strany varovala labouristickou vládu před tím, aby se odvracela od Washingtonu. K přehodnocení směřování britské zahraniční politiky by kabinetu Keira Starmera totiž mohly přibýt nové motivace. V konečném důsledku by mohl být ohrožen i brexit.

Zahraniční politika Donalda Trumpa je podle volebního programu a Trumpových vyjádření založena na sloganu „America First“, tedy Amerika především. V ekonomické rovině to znamená odklon od volného obchodu a radikální přeorientování na podporu domácích podniků. Trump se nechal slyšet, že slovo „clo“ je krásnější než „láska“. A právě importními cly ve výši 10 až 20 procent na veškerý dovoz chce naplnění svého programu docílit.

Miliardové ztráty

Když Británie vystupovala z Evropské unie, zraky politiků i obyvatel se obraceli směrem k USA, od kterých očekávali dosud neexistující obchodní smlouvu. Má to svou logiku, protože USA jsou velkým partnerem Spojeného království a nejvytíženější exportní destinací.

Z ostrovů za oceán směřovalo v roce 2023 přes 22 procent vývozu zboží a služeb. Lze očekávat, že případný růst cel a obchodních bariér by se statistikami výrazně zamával. Podle analýzy University of Sussex by Trumpova politika mohla Spojené království stát ročně 22 miliard liber, které někde musí chybět.

Británie měla tradičně s USA „zvláštní vztah“. Nabízí se taková myšlenka – když Británie nepochodí tam, jaký jiný strategický partner jí zbude? Nasnadě je Evropa. Bruselský magazín Politico uvádí, že Evropa vidí ve vývoji ve Spojených státech příležitost ke sblížení s Brity. Nové příležitost pro „trumpovzdorné“ fungování musí hledat i Brusel.

„Dva lidé mi v posledních 48 hodinách řekli, že politickou reakcí na Trumpa jsou masivní investice do obrany, řešení cel a uzavírání nových bezpečnostních dohod se třetími zeměmi. Velká Británie byla na prvním místě seznamu,“ řekl serveru pod podmínkou anonymity evropský úředník.

Spojí EU a Británii Ukrajina?

Labouristický premiér Keir Starmer ukázal v prvních měsících vstřícnější přístup k Evropě než jeho předchůdci i ochotu jednat o dílčích záležitostech. Jednání o nabourávání brexitu či dokonce opětovném připojení je však jiná káva, kterou si momentálně nikdo z britské politické reprezentace nedovolí. Větší reformy týkající se jednotného trhu nebo celní unie jsou dnes politicky neprůchozí. Pokud by ale šlo praktické argumenty, jakými bývají zejména peníze, mohla by se situace změnit?

Případná spolupráce by mohla začít na jednotlivostech. Citovaný magazín uvádí, že takovou příležitostí pro hlubší spolupráci mezi EU a Británií je pomoc Ukrajině. Pokud se naplní obavy podporovatelů napadené země a Trump s pomocí skončí nebo ji výrazně omezí, bude muset Evropa zabrat.

Jednou z mála politik, které minulým konzervativním vládám může vyčítat jen málokdo, je právě podpora Ukrajiny. Britové patří mezi nejaktivnější podporovatele. S Bruselem a zeměmi EU by tak Starmer mohl najít společnou řeč.