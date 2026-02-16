Nový magazín právě vychází!

Odchod filmové legendy. Zemřel herec Robert Duvall, proslavil se rolemi v Kmotrovi či Apokalypse

Robert Duvall
Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Apokalypsa či Kmotr. Za snímek Něžné milosti obdržel v 80. letech Oscara za herecký výkon v hlavní roli a celkem byl na tuto cenu nominován sedmkrát. O úmrtí podle tiskových agentur informovala jeho manželka.

„V neděli jsme se rozloučili s mým milovaným manželem, drahým přítelem a jedním z nejvýznamnějších herců naší doby. Bob (Robert Duvall) zemřel pokojně doma, obklopen láskou a pohodlím,“ uvedla jeho manželka Luciana Duvallová v příspěvku na facebooku. „V každé ze svých mnoha rolí dal Bob vše svým postavám a pravdivosti lidského ducha, který představovaly. Tím nám všem zanechal něco trvalého a nezapomenutelného,“ doplnila manželka zesnulého herce. Poděkovala také všem jeho fanouškům za dlouholetou podporu.

Duvall se narodil v roce 1931 do rodiny admirála amerického námořnictva a amatérské herečky. Po studiích a vojenské službě se přestěhoval do New Yorku, kde začal svou hereckou kariéru převážně malými rolemi v seriálech a filmech. Podle agentury Reuters zaujal už svým prvním filmem, když v několika Oscary oceněné adaptaci románu Jako zabít ptáčka ztvárnil postavu Boo Radleyho.

Spolupráce s Francisem Fordem Coppolou

Jeho nejvýraznější role vzešly ze spolupráce s režisérem Francisem Fordem Coppolou. Ve snímcích Kmotr a Kmotr II z první poloviny 70. let hrál Toma Hagena, poradce mafiánské rodiny Corleoneových. Objevil se také ve vietnamském eposu tohoto režiséra Apokalypsa z roku 1979. V něm ztvárnil roli podivínského podplukovníka Billa Kilgorea.

Za roli v Kmotrovi i v Apokalypse si vysloužil nominaci na cenu Oscar. Nominován byl také za snímky Velký Santini, Žaloba, Soudce a Apoštol, který také režíroval. Ocenění obdržel za roli ve snímku Něžné milosti, kde hrál country zpěváka na konci kariéry. Celkem si podle Reuters zahrál v téměř 100 filmech. Objevil se také v několika významných seriálech, za roli kovboje v seriálu Prolomená stezka získal v roce 2006 ocenění Emmy za televizní tvorbu.

Duvall poslední roky života strávil v Los Angeles, v Argentině, kde se narodila jeho čtvrtá manželka Luciana, a na téměř 150hektarové farmě ve Virginii.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady míru, napsal server SeznamZprávy. Cesta se uskuteční po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Premiér informaci potvrdil. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.

„Ano, je to po dohodě se mnou. Budeme tam v roli pozorovatele jako například Itálie,“ napsal premiér. Cestu do Washingtonu potvrdil redakci SeznamZprávy.cz i ministr zahraničí. „Budu tam zastupovat premiéra,“ řekl Macinka.

Pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, dostalo Česko na konci ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že Česko nyní neuvažuje o vstupu. Počkat chce na postoje spojenců v EU a NATO. O případném vstupu by rozhodovaly Sněmovna i Senát, bylo by to složité, uvedl premiér.

Macinka se měl na začátku měsíce zúčastnit konference o kritických minerálech, na kterou ho pozval šéf americké diplomacie Marco Rubio. S ním by se podle serveru nyní mohl Macinka potkat. Bilaterální schůzka ale zatím není potvrzena.

Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka v Mnichově na bezpečnostní konferenci

Stanislav Šulc: Petr Macinka se stal hrdinou MAGA a konečně si vysloužil letenku do USA

Názory

Víkendová debata českého ministra zahraničí Petra Macinky na bezpečnostní konferenci v Mnichově oblétla svět. Část lidí se rozčiluje nad tím, že český ministr dělá ostudu, když v debatě o bezpečnosti vytahuje argumenty o genderu, ale pro podstatnou část globální vesnice je Macinka hrdina, který bývalou americkou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou „usadil“. Ať už jste příznivci kohokoli, jedno nelze pominout: ministr Macinka si pravděpodobně vysloužil letenku do USA, kde už nebude jen leštit kliky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil v lednu na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.

K Trumpovu projektu se zatím připojily Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Ze zemí Evropské unie pak Maďarsko a Bulharsko. Naopak například Francie či Slovensko oznámily, že se nyní nepřipojí, zdrženlivě se vyjádřilo Německo. Jako pozorovatel se chce připojit i Itálie. Česko by tak mohlo razit italský scénář. Koho Itálie na zasedání do Washingtonu vyšle, zatím země neuvedla, napsal server.

Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou rady a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun), jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového plánu. Po jednání se svým korejským protějškem Kim Čung-Kwanem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Kromě Dukovan byla tématem jednání i možnost spolupráce obou zemí při těžbě a zpracování lithia, ve hře je podle Havlíčka společný projekt. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj zároveň zahájilo analýzu k dostavbě Temelína.

„Časový harmonogram se dodržuje,“ zdůraznil Havlíček. V příštím roce by tak projekt měl získat platné stavební povolení, samotná stavba by pak měla začít v roce 2029. První blok by pak měl být zprovozněn v roce 2036. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

Aktuální stav příprav bloků v Dukovanech oba ministři zhodnotili při dnešním jednání tzv. ministerského výboru, který by se měl konat každé tři měsíce za účasti ministrů obou zemí, zapojení by měli být i zástupci firmy Elektrárna Dukovany II a společnosti KHNP. Výbor bude podle Havlíčka kontrolovat dodržování harmonogramu, finančních plánů i pokrok při zapojování českých firem do stavby.

Jaderná elektrárna Temelín

Temelín jde do technologického upgradu: miliardy, AI a nový řídicí systém

Zprávy z firem

ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů korun více než loni. Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, bude pokračovat modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. Letos Temelín čekají dvě odstávky a energetici přijmou stovku nových lidí.

ČTK

Přečíst článek

Dvě smlouvy

Součástí setkání byl i podpis dvou smluv o spolupráci Korejců s českými firmami. Dodávku parních turbín zajistí plzeňský Doosan Škoda Power, smlouvu o poradenství například k licencování či povolování pak s Korejci uzavřela společnost Energoprojekt. Podpisy navazují na první smlouvy KHNP s českými dodavateli z loňska. Podle Havlíčkova předchůdce Lukáše Vlčka (STAN) loni uzavřené smlouvy zajišťovaly asi 30procentní podíl českých dodavatelů. Současná vláda toto číslo opakovaně zpochybnila. Havlíček dnes zopakoval, že český průmysl by se měl podílet na celkem 60 procentech projektu.

V souvislosti s výstavbou nových jaderných zdrojů v Česku Havlíček dnes také oznámil, že MPO zahájilo přípravu komplexní analýzy výstavby nových jaderných bloků v Temelíně. Řešit by měla jednotlivé energetické, finanční a další aspekty projektu. Následně by měla sloužit jako klíčový podklad pro rozhodnutí vlády o stavbě v příštím roce. „Energetická situace je taková, že si nedokážu představit, že by naše jaderné úsilí nemělo pokračovat,“ podotkl Havlíček.

Těžba na cínovci

Kromě Dukovan ministři jednali také o další česko-korejské spolupráci. Týkat by se mohla i zvažované těžby lithia na Cínovci. Česko o tom bude podle Havlíčka s Korejci jedna, jednou z možností je podle něj společný projekt české firmy Geomet s korejskou společností Osco, která se zabývá zpracováním lithia.

Těžbu lithia na Cínovci plánuje společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Těžba lithia by podle současných plánů mohla začít v roce 2030.

