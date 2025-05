Můžeme přijít i o práci, bojí se obyvatelé Dubrovníku. Nedá jim spát Trump

Vyjádření Donalda Trumpa o tom, že má v plánu zavést 100procentní clo na všechny filmy vyrobené mimo Spojené státy, vyvolalo nervozitu i v Chorvatsku, upozorňuje agentura Reuters.

Starobylé město Dubrovník vábí do svých dlážděných ulic každoročně statisíce turistů. Ty tam ale neláká jenom moře, touží poznat i místa známá z kultovního seriálu Hra o trůny nebo filmů Star Wars.

Prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že chce zavést 100procentní clo na všechny filmy vyrobené mimo Spojené státy, má už teď dopadat na chorvatský filmový průmysl. „Část financování audiovizuálního umění pocházejících z bank a investičních fondů je už teď pozastavena,“ uvedl pro Reuters chorvatský filmový producent Igor Aleksandar Nola.

Trumpovo vyjádření, o němž nicméně podle médií není zcela jasné, co tím míní, vyvolává obavy i u místních podnikatelů. „Star Wars i Hra o trůny Dubrovník rozhodně změnily,“ konstatoval průvodce Ivan Vukovič. Prohlídka po filmových místech podle něj denně přiláká až tisíc turistů. Celkově přitom město každý rok navštíví až 1,4 milionu turistů.

Dotkne se to i tuzemských filmařů

Americká cla na filmy natočené mimo Spojené státy by mohla uškodit i českému filmovému průmyslu a přivodit výpadek příjmů některým oblíbeným filmovým lokalitám. I když na českou ekonomiku jako na celek podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky významný vliv mít nebudou.

Konkrétně by se v případě zavedení 100procentních cel mohl podle serveru Hollywood Reporter dotknout natáčení nové kapitoly série filmů Mission: Impossible s Tomem Cruisem či filmu Balerína od režiséra Lena Wisemena, který se natáčel v České republice a letos dostal českou filmovou pobídku ve výši 187 milionů korun.

„Pokud budou cla na filmy natočené mimo USA skutečně zavedena, tak je to špatnou zprávou pro české filmaře. Americký trh je tím největším trhem na světě a platí to i pro oblast filmu a filmového průmyslu. Přijít o přístup nebo část přístupu na tento trh by tak mohlo být pro český film problémem. Sekundárním problémem by mohlo být i omezení spolupráce filmařů z různých regionů, což může mít také negativní dopad na objem zakázek,“ uvedl Peterka.

Zavádění cel na dovoz zboží z desítek zemí světa se stalo nejviditelnější součástí Trumpovy hospodářské strategie, která má podle něho přivést výrobu do USA a vyrovnat americký obchodní deficit. Vyhrocený celní spor vede Washington s Čínou. Tamní filmový úřad mimo jiné oznámil, že Čína „přiměřeně“ sníží dovoz amerických filmů oficiálně uváděných v čínských kinech.

