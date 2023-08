Olma ze skupiny Agrofert měla loni rekordní zisk i tržby. Mléko i jogurty lidem zdražily

Mlékárna Olma loni zvýšila tržby o pětinu na rekordních 4,418 miliardy korun. Čistý zisk olomoucké mlékárny v roce 2022 vzrostl o čtyři procenta na 215,8 milionu korun, což je také nejvyšší hodnota v historii této akciové společnosti. Vyplývá to z výroční zprávy Olmy, která patří do skupiny Agrofert.

Vedení Olmy ve výroční zprávě uvedlo, že mlékárna se loni potýkala s rostoucími cenami syrového mléka, které se v závěru roku 2022 dostaly na rekordní hodnotu a meziročně byly vyšší o 25 procent. Mlékárna se musela také vyrovnat s rostoucími cenami energií, chemických látek, plastových i papírových obalů a dalších vstupů. „Všechny tyto faktory stály za nutností alespoň částečně vyrovnat cenové tlaky zvýšením ceny našich produktů,“ komentovalo loňské hospodaření vedení Olmy.

Ceny mléka v roce 2022 podle vedení Olmy rostly kvůli vyšším nákladům na jeho produkci i vývozu do Německa, kde sílily obavy z nedostatku syrového mléka. „Společnost (Olma) nakoupila zhruba o tři procenta méně suroviny než v předchozím roce,“ stojí ve výroční zprávě. Olma si loni podle informací z výročí zprávy udržela první pozici na trhu s čerstvým mlékem a byla lídrem v segmentu jogurtů a ostatních zakysaných výrobků a dezertů.

Rozhodující částí prodejního sortimentu Olmy jsou čerstvé mléko a smetany, kysané výrobky a jogurty. Mezi hlavní odběratele Olmy dlouhodobě patří obchodní řetězce. Více než desetinu tržeb Olma získává z prodeje výrobků v zahraničí, aktivní je hlavě v Polsku a na Slovensku. Mléčné výrobky Olma vyváží také do dalších států EU a sušené mléko exportuje hlavně do třetích zemí.

Olma loni zaměstnávala v průměru 469 pracovníků a zvýšila jim mzdy. Osobní náklady mlékárny tak v roce 2022 vzrostly na 286,5 milionu korun proti 262 milionům v roce 2021, tedy o 9,3 procenta.

Olma v posledních letech masivně investuje. Od roku 2011 s pomocí evropských dotací připravila investiční projekty bezmála za 600 milionů korun. Dotace pokryjí takřka polovinu nákladů na modernizaci výrobních technologií Olmy. V roce 2020 mlékárna dokončila vývoj tvarohových dezertů, jogurtů se sníženým obsahem cukru a nových typů pudingových dezertů.

Skupina Agrofert ovládla Olmu v roce 2009, kdy kapitálově vstoupila do firmy Milkagro, která byla majoritním vlastníkem mlékárny. Milkagro do té doby vlastnili zemědělci. Konsolidovaný zisk Agrofertu loni stoupl víc než dvojnásobně na 12,97 miliardy korun. Vzrostl o 124 procent oproti 5,8 miliardy korun v roce 2021. Tržby skupiny vzrostly loni o 33 procent na 245 miliard korun. Do února 2017 vlastnil koncern někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.

