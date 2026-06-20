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newstream.cz Enjoy Káva ano, alkohol ne. Kardiolog Táborský boří mýty o zdravém stárnutí

Káva ano, alkohol ne. Kardiolog Táborský boří mýty o zdravém stárnutí

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.

Dlouhověkost neznamená jen přidávat roky k životu. Podstatné je, aby člověk co největší část života prožil ve zdraví, soběstačnosti a dobré kondici. Právě kvalita života je podle kardiologa Miloše Táborského klíčová.

„Byl bych rád, kdybychom používali spíš český termín dlouhověkost a kvalita života,“ říká profesor. Základem podle něj není hledání zázračných řešení, ale účinná prevence, znalost vlastních rizik a návyky, které si člověk buduje celý život.

Delší život automaticky neznamená zdravější

Délka života se prodlužuje. Podle Táborského se například u žen průměrný věk života prodloužil až o šest let. V ordinacích se dnes podle něj objevují i stoleté pacientky, které jsou aktivní, komunikativní a života si váží. Jenže řada lidí si už při odchodu do penze nese diagnózy, které kvalitu života výrazně snižují. „Většina české populace si při přechodu do důchodu přináší jedno, dvě nebo tři onemocnění. A to není dobře,“ upozorňuje Táborský.

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Michal Nosek

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Ve srovnání se Skandinávií, Francií nebo Velkou Británií se podle něj u Čechů závažné kardiovaskulární diagnózy objevují zhruba o šest let dříve. Typicky jde o vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu tuků, cukrovku nebo vysoký LDL cholesterol.

Nečekat na potíže

Genetika podle Táborského určitou roli hraje, ale není rozhodující. Větší význam má prevence, životní styl a včasná diagnostika. Čekat na čtyřicítku, padesátku nebo první varovné příznaky proto podle něj nedává smysl. „Pro prevenci neexistuje ideální věk. Musíme se dívat na člověka jako na celek a nepreferovat jednu stránku prevence na úkor druhé,“ říká.

U čtyřicátníků je podle něj klíčové začít si naplno uvědomovat hodnotu zdraví. V padesáti se ke kardiovaskulární prevenci přidává výrazněji prevence onkologická. A šedesátníci by měli dělat maximum pro to, aby se typické diagnózy objevily co nejpozději, nebo vůbec. „Čtyřicet let je věk, kdy si člověk má uvědomit hodnotu svého zdraví a začít aktivně s prevencí,“ říká Táborský.

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Tlak, cholesterol, cukr

Každý by měl podle Táborského znát několik základních údajů o svém těle: váhu, obvod pasu, krevní tlak, lipidové spektrum a metabolické parametry. U cholesterolu nestačí sledovat jen celkovou hodnotu. Důležitější je LDL cholesterol a nově také lipoprotein(a), který je geneticky daným rizikovým faktorem aterosklerózy.

„Každý z nás by měl sledovat krevní tlak, LDL cholesterol a zajímat se o sebe i po metabolické stránce, tedy zda nemá cukrovku nebo prediabetes,“ říká Táborský.

Doma se podle něj hodí kvalitní pažní tlakoměr. „Tonometr je dobrý sluha, pokud má certifikaci. Doporučuji ho kupovat v lékárnách nebo prodejnách zdravotnických pomůcek,“ radí.

Stres se propisuje do těla

Velkou roli v dlouhověkosti hraje stres. Nejde jen o pocit psychického napětí. Dlouhodobý stres zhoršuje spánek a může urychlovat rozvoj vysokého krevního tlaku, aterosklerózy nebo srdečního selhání.

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Alžběta Shejbalová

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„Při dlouhodobé expozici stresu dochází k akceleraci určitých onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, ateroskleróza nebo srdeční selhání,“ vysvětluje profesor.

Prvním krokem je uvědomit si, že člověk ve stresu je. Druhým je nebát se vyhledat pomoc. „Nestyďte se, poraďte se s psychologem, běžte za specialistou. Musí to z vás jít ven,“ říká.

Pomoci může i něco velmi jednoduchého: méně negativních zpráv, více pohybu a přírody. „Je lepší si pustit kvalitní hudbu a jít na procházku do přírody,“ dodává Táborský.

Káva ano, alkohol ne

Zatímco alkohol jako prevenci Táborský odmítá, u kávy je výrazně vstřícnější. Kvalitní káva v rozumném množství má podle něj pozitivní data. Příznivě mluví také o zeleném čaji. „Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká Táborský. Pokud člověk pije, má podle něj smysl mluvit o tom otevřeně a hledat rozumnou míru. Rozhodně by ale nemělo jít o každodenní konzumaci.

Pohyb, který baví

Pohyb má podle Táborského smysl hlavně tehdy, když je dlouhodobě udržitelný. Pro mladší a zdravější lidi může být vhodný běh, u starších pacientů, lidí s nadváhou nebo kloubními potížemi často lépe funguje pravidelná chůze. „Najděte si způsob pohybu nebo sportu, který vám přináší radost,“ shrnuje profesor.

Longevity - ilustrační foto

Longevity se mění. Již nejde jen o délku života, ale o jeho kvalitu

Enjoy

Téma dlouhověkosti se v posledních letech dostává do popředí nejen v odborných diskusích, ale i v každodenním životě. Už nejde jen o otázku, jak dlouho budeme žít, ale jak kvalitně, vitálně a ve zdraví dokážeme svá léta prožít. Tento posun není náhodný – je výsledkem demografických změn, rozvoje vědy a medicíny i rostoucí touhy lidí aktivně pečovat o sebe a své zdraví.

Katarína Krajčovičová

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Stejně důležitý je i spánek. Ideální není volit mezi pohybem a odpočinkem, ale najít mezi nimi rovnováhu: lehká fyzická aktivita, zklidnění a dostatečně dlouhý kvalitní spánek. Žádný extrém podle něj dlouhodobě nefunguje.

Co v rozhovoru ještě zazní?

  • Proč se ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži, ale infarkt u nich může mít závažnější průběh.
  • Jak správně používat domácí tlakoměr a proč profesor Táborský doporučuje spíše pažní přístroj než zápěstní.
  • K čemu může lidem pomoci aplikace EZ karta a proč by si v ní měli hlídat preventivní prohlídky.
  • Jak se kardiolog dívá na chytré hodinky, prsteny a další nositelnou elektroniku, která měří spánek, tep nebo pohyb.
  • Proč moderní léky na hubnutí mohou některým pacientům pomoci, ale nemají být zkratkou místo pohybu a změny životního stylu.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

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Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Dravec na poli zdravotní péče rychle roste

Spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ, která patří do sítě firem miliardáře Marka Dospivy, uzavřela loňský rok s obratem téměř 11,5 miliardy korun. Což je o téměř čtyři miliardy korun víc než rok předtím. Zdravotnická divize developera Dospivy úspěšně bobtná.

Sázka na zdravotní péči se Marku Dospivovi vyplácí. Penta Hospitals CZ se stala jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v Česku. Aktuálně provozuje 19 nemocnic a síť 54 domovů Senevida zaměřených na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.

Podle posledních hospodářských výsledků se obrat Penta Hospitals CZ meziročně zvýšil ze 7,57 miliardy korun v roce 2024 na 11,46 miliardy korun v roce 2025. Největší podíl na něm měly divize Hospital se 44 procenty a Senevida s 50 procenty.

Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí

Penta sází na mikrobydlení. Na Smíchově postaví 240 vybavených apartmánů pro mladé

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Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.

nst

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Domácí péče roste

Významnou roli na finančním úspěchu firmy hrál rozvoj ambulantní, a především domácí zdravotní péče, který se na celkovém obratu skupiny podílí už šesti procenty. Investice do zdravotní péče je evidentně výnosná. Skupina Penta Hospitals do svého rozvoje loni investovala celkem 860 milionů korun. Víc než půl miliardy směřovalo do zdravotnické infrastruktury, dalších sto milionů do zdravotnické techniky a přístrojového vybavení.

„Silné ekonomické výsledky nejsou samy o sobě cílem. Vnímáme je především jako předpoklad pro další rozvoj zdravotních a sociálních služeb a pro investice, které zlepšují péči o pacienty. Obrat téměř 11,5 miliardy korun nám v roce 2025 umožnil investovat více než 861 milionů korun do nemocnic, přístrojů, digitalizace, rozvoje našich lidí i nových služeb. Každá taková investice má mít pro pacienta konkrétní přínos – lepší dostupnost a kvalitu péče, bezpečné prostředí i plynulou návaznost jednotlivých kroků léčby,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.

Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.

Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

Reality

Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.

Petra Nehasilová

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Nový pavilon v Ostrově i domov Senevida

K hlavním investičním projektům roku 2025 patřila výstavba nového pavilonu psychiatrie v Nemocnici Ostrov. Díky stavbě za více než 250 milionů korun došlo nejen k rozšíření kapacity akutní psychiatrické péče o dalších 25 lůžek, ale také k navýšení kapacity následné rehabilitační péče o 50 lůžek.

Skupina dále investovala do otevření nového domova se zvláštním režimem Senevida v Bystřici nad Pernštejnem s kapacitou 112 lůžek. Další peníze směřovaly například do nového pavilonu na Klinice Dr. Pírka pro dlouhodobou následnou péči a jednodenní chirurgii. Ten má nabídnout 40 lůžek následné péče a dva operační sály pro jednodenní výkony.

Barbora Vaculíková, první dáma českého zdravotnictví

Šéfka Penta Hospitals Vaculíková: Rok 2024 byl rekordní. Letošní tržby překonají 11 miliard

Zprávy z firem

Český zdravotní systém čekají výrazně změny. Je potřeba výrazně navýšit efektivitu, pomoci mají zejména digitalizace a využití umělé inteligence. Také v těchto oblastech se snaží výrazně inovovat skupina Penta Hospitals, největší soukromý poskytovatel zdravotní péče v Česku. „Rok 2024 byl pro nás rekordní, tržby se vyšplhaly na 7,6 miliardy korun. Letos cílíme na více než 11 miliard korun,“ uvedla generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Stanislav Šulc

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Florenc jako další krok

V lepší návaznosti péče chce Penta Hospitals CZ pokračovat i v dalších letech. Zatím posledním krokem je otevření Polikliniky Florenc, která pacientům nabízí více odborností na jednom místě a má jim usnadnit pohyb mezi jednotlivými typy péče.

„Zatím poslední rozsáhlou investicí se na přelomu let 2025 a 2026 stalo otevření Polikliniky Florenc, která rozšiřuje ambulantní zázemí skupiny a posiluje její schopnost nabídnout pacientům více odborností a služeb v návaznosti na další části péče,“ doplnila Vaculíková.

Marek Dospiva je jedním z nejbohatších Čechů, s majetkem odhadovaným kolem 50 miliard korun. Těžištěm jeho podnikání je mimo jiné development, jeho současným největším projektem je rozvoj území kolem Masarykova nádraží a Florence v Praze.

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Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Med z hotelové střechy. V pražském Marriottu včelaří šéfkuchař a sází na chuť města

Na střeše pražského hotelu Marriott bzučí pět úlů. O včely se tu nestará externí firma, ale šéfkuchař restaurace The Artisan David Rejhon se svým zástupcem Peterem Mikulášem.
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Na střeše pražského hotelu Marriott bzučí pět úlů. O včely se tu nestará externí firma, ale šéfkuchař hotelové restaurace The Artisan David Rejhon se svým zástupcem Peterem Mikulášem. Městské včelaření je pro ně koníček, součást udržitelné gastronomie i způsob, jak hostům ukázat, že lokální surovina může vznikat i pár pater nad rušným centrem Prahy. Letos je medu kvůli suchu méně, v nejlepším roce ale v hotelu vytočili až 25 kilogramů z jednoho úlu.

V kuchyni luxusního hotelu by člověk čekal lanýže, kaviár nebo pečlivě vybrané maso od lokálních farmářů. V pražském Marriottu ale jedna z nejzajímavějších surovin vzniká přímo nad restaurací The Artisan. Je to med ze střechy.

Šéfkuchař David Rejhon a jeho zástupce Peter Mikuláš mají na hotelové střeše v současnosti pět úlů. Nejde přitom o marketingovou kulisu, která se jednou za rok ukáže hostům. O včelstva se starají sami.

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Zprávy z firem

Pražské hotely mají za sebou jeden z nejúspěšnějších roků v historii. Generální ředitel hotelu Prague Marriott Robert Grader v rozhovoru pro newstream.cz odhaluje, jak se mění složení hostů, proč se hotelová lobby stávají centrem dění a jak nové trendy v hotelnictví ovlivňují trh. Prozrazuje také, jaké výzvy a příležitosti čekají pražské hotely v roce 2025, nebo na čem majitelé hotelů nejvíce vydělávají.

Zdeněk Pečený

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„Úly jsou i na jiných hotelech, ale ty si většinou najímají externí včelaře na péči. My to máme jako koníček,“ říká Rejhon.

Na první pohled může znít včelaření v centru metropole jako paradox. Jenže právě město nabízí včelám mimořádně pestrý jídelníček. Z hotelové střechy mají včely v doletovém okruhu Letnou, Petřín, Riegrovy sady, Vítkov i řadu zahrad a alejí. V Praze navíc kvetou rostliny postupně: akát, lípy, parková zeleň, zahrady i stromy ve vnitroblocích. Díky tomu nemají včely jen jednu krátkou snůšku, ale pestřejší a delší sezonu.

Město místo řepkového lánu

Podle Mikuláše je právě rozmanitost hlavním důvodem, proč může být městský med chuťově zajímavější než med z některých venkovských lokalit. Tam včely často létají na monokultury, typicky řepku, nebo mají v lese snůšku vázanou jen na krátké období, kdy kvetou konkrétní dřeviny.

V Praze rostliny kvetou ve fázích. Lípa, akát, různé parky, zahrady. Ta různorodost je velká, a proto je med z města tak kvalitní,“ vysvětluje Mikuláš.

Dalším argumentem je menší kontakt s intenzivním zemědělstvím. Zatímco na venkově mohou včely zalétat na pole ošetřovaná přípravky na ochranu rostlin, městská zeleň bývá z tohoto pohledu příznivější. Neznamená to, že město je bez rizik. Přináší dopravu, prach, tepelné ostrovy i omezený prostor. V praxi však testy městských medů opakovaně ukazují, že obavy z kontaminace bývají často větší než skutečný problém.

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Pro hotely a restaurace je navíc městský med surovinou s příběhem. Nevzniká anonymně, ale přímo na místě, kde se následně používá. V The Artisan se stává součástí kuchyně i širšího konceptu restaurace, která staví na lokálnosti, řemesle a maximálním využití vlastních zdrojů.

Letos méně medu. Včelám chyběl nektar

Včelaření ale není přesná výroba. A už vůbec ne v době výkyvů počasí. V nejlepším roce se v Marriottu podařilo vytočit kolem 25 kilogramů medu z jednoho úlu. Letos je výnos nižší.

„Jsou to krásná, silná včelstva. Ale letos je medu méně, protože bylo sucho a chybí nektar,“ říká Mikuláš. Podle něj do včelařství vstupuje tolik externích faktorů, že plánovat medobraní podle kalendáře často nejde. „Chtěli jsme vytáčet dřív, ale kvůli počasí to nešlo. Vadí déšť i sucho,“ dodává.

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Včelám se Vlastimil Dlab věnuje od roku 1972. Na zahradě u svého domu na kraji Lázní Bělohrad má padesát včelstev. Část úlů je v rohu velké a krásně udržované zahrady plné květin s umělým rybníčkem a vzrostlým modřínem, větší část má v přilehlé dlouhé dostavbě u zadního plotu. Ke včelám se chodí zevnitř, ve spodní části je otevřený prostor, kterým mají včely volný průlet do svého úlu.

Dalibor Martínek

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Sucho omezuje nektarodárnost rostlin, déšť zase brání včelám v letu. V době, kdy má rostlina dávat nejvíce sladiny, může několik nepříznivých dnů zásadně změnit celou sezonu. I proto je hotelový med spíše prémiovou a omezenou surovinou než produktem, který by šlo vyrábět ve stabilních objemech.

Ekonomicky nejde o velký byznys měřený kilogramy. Hodnota je jinde. V autenticitě, odlišení podniku a propojení gastronomie s udržitelností. Pro hotel je vlastní med surovinou, dárkem, zážitkem i důkazem, že ESG nemusí zůstat jen v prezentaci pro investory.

Hotely, kanceláře i dopravní podnik

Marriott není v Praze jediný. Městské včelaření se během posledních let rozšířilo z komunitních zahrad také na střechy hotelů, kancelářských komplexů, veřejných institucí a městských firem.

Vlastní včelstva má například Dopravní podnik hlavního města Prahy ve vozovně Vokovice. O úly se tam starají zaměstnanci-včelaři a med pochází hlavně z okolí Divoké Šárky a zahrádkářských osad. Podobný princip funguje i v Pražských vodovodech a kanalizacích, kde se včelstva objevila v areálu vodojemů na Floře jako součást podpory biodiverzity.

Podle včelařů byla letos medová sezona mírně podprůměrná

Včelaří hlásí lehce podprůměrnou produkci medu, ale kvalitního. Poroste cena?

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V Česku je podle něj v současné době asi deset včelstev na kilometr čtvereční, což je velké množství.

ČTK

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Do včelaření se zapojily také kancelářské areály. Na Brumlovce má městský med vedle ekologického rozměru i komunitní funkci: propojuje developera, nájemce a lokální projekty. Úly se objevily také na střechách veřejných institucí, například na budově Státní veterinární správy na Vinohradech, kde med zároveň slouží k laboratorním testům a vzdělávání.

V hotelnictví patří mezi známé příklady Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech nebo Vienna House Andel’s Prague, kde se med ze střechy dostal i do hotelových snídaní a komunikace s hosty.

Med jako lokální luxus

Pro restaurace a hotely má vlastní med ještě jednu výhodu. Je dokonale lokální. Zatímco u masa, zeleniny nebo mléčných výrobků se za lokálnost považují desítky kilometrů, tady vzniká surovina přímo na adrese podniku. Včela přitom pracuje v okruhu několika kilometrů, takže každá sklenice je chuťovou mapou okolí.

V případě Marriottu do ní vstupuje lípa z pražských parků, akát, zeleň z Letné, Petřína i menších zahrad. Výsledkem není uniformní med z jedné plodiny, ale směs, která se rok od roku mění podle počasí a kvetení.

A právě v tom je pro gastronomii zajímavá. „Městský med není komodita, ale sezonní ingredience. Jednou je světlejší a květový, jindy výraznější. Jednou ho je dost, podruhé jen omezené množství. Včelaření je krásné, ale je v něm strašně moc proměnných,“ říká Mikuláš. Právě proto je med ze střechy víc než sladidlem. Je to symbolem podniku, který chce ukazovat, že i v centru velkoměsta může vznikat poctivá lokální surovina.

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