Screening může zachránit tisíce životů. Přesto ho polovina Čechů stále nevyužívá, říká Karel Hejduk

Michal Nosek

Jaké preventivní screeningy mají lidé v Česku k dispozici a proč je důležité je nepodceňovat? Prvním hostem nového podcastu Kód: Longevity byl šéf Národního screeningového centra Karel Hejduk. Vysvětlil, jak screeningové programy fungují, kolik lidí je skutečně využívá a proč mohou včasná vyšetření zachraňovat životy.

V Česku mají lidé k dispozici několik screeningových programů, které pomáhají odhalit rakovinu včas, často ještě dříve, než se objeví první příznaky. Mezi dlouhodobě zavedené patří například screening rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ten je nyní určen pro muže i ženy od 50 let, přičemž od příštího roku se věková hranice sníží na 45 let.

Dalším programem je mamografický screening rakoviny prsu pro ženy od 45 let. Screening rakoviny děložního hrdla se pak provádí při pravidelné gynekologické prohlídce. V posledních letech k nim přibyly také nové programy zaměřené na včasné odhalení rakoviny plic a prostaty.

Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci

Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.

Vyšetření hradí zdravotní pojištění

Jak upozorňuje ředitel screeningového centra Karel Hejduk, všechny tyto programy jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Účast lidí se ale liší. „Dá se říci, že poměrně dobře pokrytý je cervikální screening, který se provádí v průběhu gynekologické prohlídky,“ říká Hejduk. V rozšířeném intervalu se ho účastní asi 80 procent žen, což ale zároveň znamená, že pětina žen toto vyšetření úplně míjí.

Prevence zachraňuje životy

Mamografického screeningu se v dvouletém intervalu účastní zhruba 60 procent žen, tedy přibližně 750 tisíc. „A právě u těchto žen se nalezne nádor u asi čtyř až pěti tisíc. Tím, že je ale zachycen ve screeningu, bývá většinou v malém stadiu, které je dobře léčitelné,“ doplňuje Hejduk.

Výzvou podle něj zůstává především kolorektální screening. „Pokrytí v tříletém intervalu dosahuje přibližně 50 procent. To znamená, že polovina obyvatel tento screening, na který mají právo jít, míjí,“ upozorňuje.

Právě prevence přitom může hrát zásadní roli. Screening totiž dokáže odhalit nádory v časném stadiu, nebo jim dokonce předejít. U kolorektálního screeningu lékaři vyhledávají takzvané adenomové polypy, ze kterých by se během let mohl vyvinout nádor. Pokud jsou odstraněny včas, rakovina se vůbec nemusí rozvinout. „Díky screeningovému programu je každý rok odstraněno přibližně 20 tisíc takových adenomů,“ dodává Hejduk.

Karel Pučelík: Donald Trump prostě neumí vládnout

Skoro by se dalo konstatovat, že kam přijde pravicový populismus, tam brzy vypukne chaos, a politika se změní v absurdní podívanou. Třeba kvůli vzestupu Donalda Trumpa je svět nepředvídatelnějším a brutálnějším místem. Populističtí lídři ukazují, že umí vyhrát volby, ale s vládnutím si většinou nevědí rady.

Bleskové útoky na Írán nebo Venezuelu, které odporují zvyklostem i mezinárodnímu právu, rozpočtová politika, která nedává smysl nebo nespočet celních eskapád. Americký prezident Donald Trump dokáže zásadně měnit směr v klíčových politických otázkách v horizontu několika hodin. To nevypadá, že by se rozhodoval na základě důkladných analýz nebo že sleduje nějaký propracovaný plán.

Americký prezident je dost možná nejmocnější člověk planety, přesto to však ještě v nedávné historii vypadalo, že ani on s lecčím pohnout nemůže, či jen velmi obtížně a zdlouhavě. V Trumpově druhém mandátu je to jiný příběh, věci se dějí jako by jen stačilo, aby luskl prstem. Je to tím, že je Trump konečně efektivní a rázný vůdce – a jak on sám proklamuje, nejlepším prezidentem?

Zní to moc jednoduše na to, aby to byla pravda. Předešlé administrativy fungovaly úplně jinak. Měly svébytné ministry a aparát, zahraniční politika se tvořila na základě dlouhodobé diplomacie, stejně tak ekonomika. Vážily se pro a proti. Trump kolem sebe nemá lidi, kteří by mu bránili v chybných rozhodnutích, ale své nohsledy, hlas zkušených diplomatů a úředníků utlumil.

Důležité je sledovat výsledky, které v případě Trumpovy politiky nejsou nijak zářné. Navzdory tomu, že on sám je tak prezentuje. Zahraniční politika přináší světu spíš chaos než mír a prosperitu, ani domácí ekonomika se nijak zázračně nenastartovala. Ostatně kdyby byl tak skvělý prezident, nemuseli by se republikáni tak obávat podzimních voleb do Kongresu, které pro ně nevypadají nijak zvlášť růžově.

Sebevědomí při kampani, chaos ve vládě

Pravicoví populisté dokážou vyhrávat volby, o tom jsme se už přesvědčili, ale když se dostanou k vládě, jejich kouzlo často rychle vyprchává. Nejde zdaleka jen o Donalda Trumpa a MAGA.

Pro další příklad můžeme nahlédnout do Británie, kde se v průzkumech daří populistické až krajně pravicové Reform UK. Strana zatím má hrstku poslanců a několik výraznějších regionálních politiků. Někde dokonce vedou komunální orgány. Pozitivní reklamu pro vládnutí ale často nedělají, jejich politika je mnohdy nesmyslná a bizarní. Nigel Farage si to uvědomuje, a proto se rychle snaží vylepšit odborný profil uskupení, a to i tak, že přetahuje výrazné tváře předchozích konzervativních vlád.

A co třeba u nás v Česku? SPD se konečně dostala do vlády, ale své lidí na ministerstva raději nepustila. Motoristé sobě pak předvádějí divadlo, jaké tu dlouho nebylo. Jinak působí hlavně destruktivně, ať jde o klima nebo třeba o kulturu. V zahraničí díky Petrovi Macinkovi Česko vypadá směšně. Zatím se ani nezdá, že by to zmíněným stranám pomáhalo v růstu preferencí. Voliči chtějí změnu, pokud možno pozitivní, ne divadlo. Umí však pravicový populisté i budovat? To zatím neukázali.

Bez seriózní práce nebudou koláče

Teď si leckterý čtenář říká, že jsem zaujatý a můj liberální světonázor (ať už to znamená cokoliv) mi brání vidět realitu. Jenže k napsání tohoto textu mě inspiroval Frank Furedi, v Británii žijící a původem maďarský intelektuál, který je oblíbencem (krajní) pravice. Ten vede bruselský think-tank MCC Brussels, jenž stoji na podpoře Viktora Orbána.

„Můžete vyhrát volby, ale pokud nejste připraveni na jejich důsledky, stanete se svým nejhorším nepřítelem,“ konstatuje osmasedmdesátiletý pravicový teoretik Furedi pro Politico. I když má pro pravicové lídry sympatie, neuniká mu, že úspěch Donalda Trumpa a podobných netkví v tom, že jsou úžasní, ale že „těží ze slabostí jiných hnutí“. V jejich vládní praxi vidí značné mezery.

Úspěšní populisté umí surfovat na vlnách nespokojenosti a frustrace, ale to je málo. Jak uzavírá Furedi: „Jednou z velkých tragédií našeho světa je, že demokracie v národě vyžaduje seriózní politické strany.“ A populisté až na výjimky nenabízí.

Trump má nový koníček. Členům vlády kupuje stejné boty

Svým poradcům, ministrům i hostům americký prezident rozdává kožené boty značky Florsheim za 145 dolarů. Rád přitom hádá jejich velikost. Někteří členové vlády si ale stěžují, že kvůli tomu museli odložit své luxusní značky, píše list Wall Street Journal.

Americký prezident Donald Trump si oblíbil kožené boty od amerického výrobce obuvi Florsheim a rozdává je členům svého kabinetu, poradcům, zákonodárcům i hostům, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). Podle deníku devětasedmdesátiletého prezidenta velmi baví hádat velikost bot činitelů a skoro všichni představitelé administrativy už pár bot zmíněné značky mají. Někteří si ale stěžují, že se museli vzdát své oblíbené luxusní obuvi a nosí boty za 145 dolarů (asi 3000 korun), aby prezidenta neurazili.

Prezident seděl u svého stolu v Oválné pracovně a prohlížel si boty svého viceprezidenta J. D. Vance a ministra zahraničí Marca Rubia.

„Marco, J. D., vaše boty jsou na hovno,“ řekl podle WSJ americký prezident, zatímco listoval katalogem a ptal se, jakou mají velikost bot.

Rubio odpověděl 11,5 (evropská velikost 45) a Vance 13 (47). Trump se následně opřel v křesle a poznamenal: „O muži se dá hodně dozvědět podle velikosti jeho bot.“

Všichni kluci už je mají

Událost WSJ popsal jako jeden z řady případů, kdy prezidentovi poradci, členové vlády a dokonce i spojenci na návštěvě skončili s párem pánské obuvi poté, co jim ji prezident vnutil s nadšením podomního prodejce.

Na zasedáních kabinetu, obědech i krátkých návštěvách v Oválné pracovně se podle deníku může debata náhle stočit k tématu pánské obuvi. Prezident se při jednáních kabinetu podle zdrojů WSJ členů pravidelně ptá, zda už si jeho oblíbené boty pořídili. Někteří členové vlády si je dokonce zkoušeli přímo v Oválné pracovně.

„Všichni kluci už je mají,“ poznamenala suše jedna zástupkyně Bílého domu. „Je to k popukání, protože se všichni bojí je nenosit,“ zažertovala další s tím, že prezident obuvi věnuje velkou pozornost.

Trumpova štědrost ohledně kožených bot sotva rozptýlí dojem, že jeho Bílý dům je spíše pánský klub, poznamenal deník The Guardian. Průzkum amerického think tanku Brookings Institution zjistil, že Trumpova administrativa je genderově nejméně rozmanitou americkou vládou v tomto století. Během prvních 300 dní Trumpova druhého mandátu tvořily ženy potvrzené Senátem jen 16 procent všech jmenovaných.

Žádný luxus to není, boty stojí 145 dolarů

Trumpovy oblíbené boty vyrábí firma Florsheim založená v Chicagu v roce 1892. Mnoho párů pánské obuvi se prodává za 145 dolarů, což je poměrně skromná částka s ohledem na skutečnost, že Trump rád nosí červené kravaty a luxusní obleky značky Brioni, poznamenal WSJ.

Trump podle článku začal loni hledat pohodlnější obuv na dlouhé dny v kanceláři a nakonec si oblíbil zmíněnou značku. Poté začal boty objednávat i pro ostatní. Podle Bílého domu je prezident kupuje ze svého.

Rubio a Vance dostali od Trumpa boty po prosincovém jednání v Oválné pracovně. Pár bot od Trumpovy oblíbené značky má také ministr dopravy Sean Duffy, ministr obrany Pete Hegseth, ministr obchodu Howard Lutnick, šéf komunikace Steven Cheung, republikánský senátor Lindsey Graham či konzervativní moderátoři Tucker Carlson a Sean Hannity.

Jeden člen kabinetu si údajně soukromě postěžoval, že se kvůli daru od prezidenta musel vzdát svých oblíbených bot značky Louis Vuitton, protože nechtěl riskovat, že prezidenta urazí.

Prezident si dokonce osvojil i malý společenský trik: hádá lidem velikost bot. Když je se svým odhadem spokojený, řekne asistentovi, aby boty objednal. Asi o týden později dorazí do Bílého domu hnědá krabice, někdy ji Trump opatří podpisem nebo přidá krátký vzkaz s poděkováním.

Podle některých asistentů dnes v jedné z kanceláří v Bílém domě leží malá hromádka krabic s botami, z nichž každá má na sobě jméno budoucího majitele.

