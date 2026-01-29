Češi žijí déle, ale ne zdravěji. Po pětapadesátce nenajdete skoro nikoho bez problému, varují lékaři
Délka života v Česku roste, doba prožitá ve zdraví však stagnuje. Výsledkem jsou miliony lidí s chronickými nemocemi, obrovská zátěž pro zdravotní systém i rodiny a malá ochota měnit životní styl. O příčinách i možných řešeních debatovali lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Česko čelí krizi. Lidé se sice dožívají vyššího věku, ale stále delší část života tráví s nemocemi. „Jsme jen déle nemocní. Špatně jíme, málo se hýbeme a nerespektujeme doporučení lékařů,“ shrnul aktuální situaci moderátor debaty Tomáš Prouza.
Podle profesora Michala Vrablíka, jednoho z autorů Národního kardiovaskulárního plánu, je rozsah problému alarmující. „Ve věkových kategoriích nad 55 let vlastně nenajdeme zdravého Čecha,“ uvedl s tím, že nejde o doslovné tvrzení, ale o ilustraci rozsahu rizik. „Téměř 60 procent lidí má vysoký krevní tlak, skoro 90 procent má vyšší než optimální cholesterol a většina z 1,2 milionu diabetiků je právě v této věkové skupině,“ vypočítal profesor.
Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.
Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny
Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.
Z vyjádření diskutujících vyplývá, že zásadní roli hraje kombinace genetiky a životního stylu. „V průměru je to půl na půl. Genetická dispozice ale neznamená osud. Může se nikdy neprojevit,“ zdůraznil Vrablík a varoval před přetrvávající pasivitou pacientů: „Mnozí říkají: vím, že mám riziko, ale změnit životní styl nechci. Když pak přijdou s infarktem, litují všichni.“
Opomíjeným, ale rychle rostoucím problémem současnosti jsou neurodegenerativní onemocnění. Neurovědkyně Kateřina Veverová z neurologické kliniky 2. LF UK připomněla, že v Česku žije asi 170 tisíc lidí s demencí a do roku 2050 se počet může zdvojnásobit až ztrojnásobit. „Nejde jen o délku života, ale o jeho kvalitu. Tyto nemoci ničí soběstačnost pacientů i životy jejich blízkých.“ Náklady podle ní mohou dosahovat až jednoho procenta HDP.
Dobrou zprávou je, že téměř polovině případů lze předejít. „Lancet komise identifikovala 14 rizikových faktorů. Pokud je optimalizujeme, můžeme zabránit až 45 procentům případů demence,“ uvedla Veverová s tím, že klíčová je prevence už ve středním věku: pohyb, kardiovaskulární zdraví, kvalitní spánek a mentální aktivita. „Alzheimerova nemoc začíná v mozku klidně 20 až 25 let před prvními příznaky.“
Problémové děti
Velkým tématem debaty bylo i duševní zdraví. Docent Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, upozornil, že nárůst psychických potíží souvisí se sociálními sítěmi i pandemií covidu. „Došlo k izolaci dětí v klíčové fázi vývoje. Sklízeli jsme tisíciprocentní nárůsty různých typů poškozování a afektivních poruch,“ říká. Situace se podle něj nyní stabilizuje, ale systém byl zaskočen. „Nikdo nebyl připraven na takový nápor.“
Jak lidi motivovat ke změně, když rizika přicházejí až za desítky let? Vojtěch Urban, který se věnuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu, upozornil na neudržitelnost radikálních změn. „Lidé změnu chtějí, ale zásah do života bývá příliš velký. Motivace pak rychle vyprchá.“ Často pomáhá osobní zkušenost: „První těžká diagnóza v průměru přijde v 62 letech. Pak má člověk před sebou dvacet let života s nemocí,“ upozornil.
V debatě zazněla i víra v technologie a umělou inteligenci. Podle Veverové mohou „digitální dvojčata“ a personalizované modely pomoci lidem vidět vlastní budoucí trajektorii zdraví. Vrablík však varoval před přehnaným očekáváním: „Čekáme na zázračnou AI, ale ignorujeme banální pravdy – hýbat se, jíst střídmě, dobře spát.“
Shoda mezi odborníky panovala v jednom: bez osobní odpovědnosti a změny návyků se situace nezlepší. „Zdraví není všechno, ale bez něj je všechno ničím,“ uzavřel první část debaty Urban.
Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?
Biohacking: Je jen jedno předsevzetí, které musíme dodržet. Zdravější spánek
Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?
