Pro mladší obličej lidé udělají neuvěřitelné věci
Korejci mají kosmetický hit - fluid z kůže mrtvých lidí. Jak vypadá kosmetická rutina třicetileté přítelkyně „nesmrtelného miliardáře“ Bryana Johnsona, kolik plastik má Laura Loomer a proč Elon Musk nepotřebuje peníze, se dočtete v novém díle seriálu Civilizační deník.
Koncept longevity, tedy touha žít co nejdéle, zdravý a co nejkrásnější, je megatrendem jen pár let a už začíná mít poněkud bizarní, extrémní rysy. Nad tím, co jsou někteří lidé ochotni dělat pro mládí či krásu, která je přes všechny virály a měřidla údajné symetrie dokonalosti stejně vysoce individuální záležitostí, zůstává rozum stát.
Třeba Korejci. Ti už dlouho platí za kosmetické guru: jejich K-Beauty dala světu extravagantní pojmy jako skleněná tvář (glass face), tedy pleť, na kterou je navrstveno tolik přípravků, že odráží světlo a vypadá jak z porcelánu, také omlazování pomocí DNA z lososího spermatu, či injekce prasečího kolagenu anebo oblíbené kosmetikum na bázi šnečího slizu.
Prodejcům pochybných pseudozázračných výrobků se říkávalo prodavači hadího oleje, tedy těsně vedle, ale nutno přiznat, že korejská kosmetika je obrovský fenomén i byznys - ročně se v ní protočí až sto miliard dolarů a Korea možná jednou vytlačí Francii z první příčky žebříčku kosmetických velmocí. Korejky a Korejci jsou často ukazováni jako důkaz funkčnosti tamní kosmetiky. Platí to i pro obyvatele esteticky méně šťastných národů? To je otázka.
Ať se děje, co se děje, člověk má jednu věc jistou. Smrt. Jenže, platí to ještě? Co když umělá inteligence změní i toto? Každopádně, nesmrtelnost se realisticky dostává na scénu, popisuje v Civilizačním deníku Tereza Zavadilová.
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Ať se děje, co se děje, člověk má jednu věc jistou. Smrt. Jenže, platí to ještě? Co když umělá inteligence změní i toto? Každopádně, nesmrtelnost se realisticky dostává na scénu, popisuje v Civilizačním deníku Tereza Zavadilová.
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Jenže lososí sperma je teprve vcelku střízlivá předehra. Hitem v kosmetických salonech je v poslední době honba za „dong-an“, tedy mladistvou tváří. A horkým zbožím je Re20, s významem „znovu 20“, ošetření, na které se stojí fronty a kde poptávka zásadně převyšuje nabídku, byť je prý dvakrát až třikrát dražší než dosavadní stimulátory kondice pleti typu lososí sperma, jak si všiml magazín Bloomberg Businessweek.
Re20 spočívá v aplikaci šestimililitrové ampule extracelulárního matrixu neboli ECM, získaného ze zpracované lidské kůže, přímo do obličeje a krku pacienta. Vrstva kůže na kůži, zní slogan. Co slibuje: Materiál vytvoří v dermis podpůrnou strukturu, která vyplňuje jemné vrásky, stahuje póry a zároveň poskytuje „lešení“, do něhož mohou prorůstat vlastní buňky organismu.
„Jde v podstatě jen o kožní tkáň, z níž byly odstraněny veškeré buňky, aby se zabránilo imunitní reakci a alergickým vedlejším účinkům,“ řekl Bloombergu Kim Han-saem, vedoucí dermatolog soulské kliniky DoD Dermatology Clinic.
Je to jak z hororu, že? Protože kde jinde se na to bere kůže, než z mrtvých lidí. „Kůže používaná při výrobě Re20 pochází z tkání darovaných ve Spojených státech a certifikovaných organizací Association for Advancing Tissue and Biologics (AATB) se sídlem ve Washingtonu, která stanovuje standardy pro bezpečné využívání darovaných lidských tkání a proces souhlasu dárců. Skin boostery z lidských tkání certifikovaných AATB vyrábí také několik dalších jihokorejských společností, mimo jiné Hans Biomed Corp. a CG Bio Co.,“ tolik Bloomberg.
Takže cynicky řečeno, Korejci si na sebe natírají kůži z mrtvých Američanů. A teď je otázka, když někdo dává souhlas k darování těla po smrti pro vědecké či lékařské účely, skutečně chce skončit v krému?
Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.
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Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.
Ať mi je znovu 21 let
Ne všechny kosmetické longevity metody jsou naštěstí takto temné. Ale i přesto je toho pořád dost, co překvapí. Třeba kosmetická rutina Kate Tolo. To je jméno přítelkyně a spolupracovnice nechvalně známého longevity miliardáře Bryana Johnsona, figuruje jako spoluzakladatelka jeho firem Blueprint, Immortals a Don't Die. Je jí třicet let a v newsletteru pro klienty popsala, jak se jí podařilo omladit pleť na úroveň 21 let.
Zde je její kosmetická rutina:
- mikrodávky Accutanu (isotretinoinu)
- doplněk stravy s kyselinou hyaluronovou
- vitamin C
- měď
- vitamin D
- další doplňky stravy uvedené níže
- vyhýbání se UV záření
- kvalitnější spánek
- kvalitnější strava
- kvalitnější/pravidelnější pohyb
- BHA (beta-hydroxykyselina)
- niacinamid
- kyselina azelaová
- tretinoin
- terapie červeným světlem
- mikrojehličkování (microneedling)
- IPL (BBL – BroadBand Light)
- Sculptra
- laser o vlnové délce 1550 nm
- Sofwave
- pulzní barvivový laser (PDL) o vlnové délce 595 nm
Řeknete si, a není to málo? Je, proto ke kosmetické rutině patří ještě výživová:
- kolagenové peptidy
- extra panenský olivový olej
- směs pro podporu dlouhověkosti
- omega-3 mastné kyseliny
- komplex antioxidantů
- kapsle s esenciálními živinami
Plus kosmetické přípravky, vše od jejich firmy Blueprint. Kate se chce stát „ženskou verzí Bryana Johnsona“. Držíme palce.
Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.
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Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.
Ale proč se vlastně trápit
Jenže, ani přípravky z mrtvé kůže, ani mimozemská kosmetická rutina neumějí stárnutí zcela zabránit. Tak to prostě je. Rozhodně tedy ve fyzickém světě. V tom virtuálním je to něco jiného. Možná tedy nepřekvapí, že britsko-americká produkční společnost Particle6 do hlavní role nového hraného snímku Misaligned obsadila nikoli živou herečku, ale AI vygenerovanou postavu. AI umělkyně se jmenuje Tilly Norwood a má i instagramový účet a na něm 176 tisíc fanoušků.
Podle Particle6 Norwood „hraje“ bytost vytvořenou umělou inteligencí, která nemá žádnou vlastní prožitou zkušenost, ale má přístup k dětství a životním příběhům jiných lidí. Tvůrci slibují, že s herečka nemá nahrazovat lidské herce, prý se bude držet vyprávění o AI, tedy jakoby hrát sama sebe. Ani tak se to hollywoodským odborům nelíbí.
Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
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Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
O kosmetické rutině trumpovské influencerky Laury Loomer se toho moc neví, o jejích plastických operacích už trochu více - protože je považována za jeden z příkladů Mar-a-Lago Face, o které již Civilizační deník referoval.
Třiatřicetiletá influencerka, která dosud zastávala řekněme ostré protiukrajinské a proruské postoje, navštívila válkou zkoušenou zemi a „prozřela“, že tam opravdu je válka a že se lidé statečně brání. Pro české publikum to může znít jako marginální zpráva. Nicméně, jak poznamenal jeden z diskutujích pod článkem referujícím o její konverzi: Všem, kdo se ptají, kdo to sakra je, ta Laura: V kontextu hybridní války se obrácení Loomer rovná dobytí klíčového logistického uzlu. Jo, v takovém světě žijeme. Smiřte se s tím. Tolik @MajorArcana.
Ale nebojte, bude líp. Elon Musk v rozhovoru pro Economist prohlásil a několikrát zopakoval, že za deset let bude na světě tolik zboží a služeb, co si každý bude jen přát. Bude je vyrábět AI a roboti a v tomto ráji na zemi už nikdo nebude potřebovat peníze. Ani on.
Může se kolotočář, světský, šátorák, či jak ještě jinak se provozovatelům poutí tradičně trochu s despektem říká, stát miliardářem? No jéje! Rodina Mackových z Německa či Polák Goczał ukázali, jak na to. Jak vypadá pouťová zábava dneška, rozebírá další díl Civilizačního deníku.
Přijela pouť! Jak mít léto jako zamlada
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Může se kolotočář, světský, šátorák, či jak ještě jinak se provozovatelům poutí tradičně trochu s despektem říká, stát miliardářem? No jéje! Rodina Mackových z Německa či Polák Goczał ukázali, jak na to. Jak vypadá pouťová zábava dneška, rozebírá další díl Civilizačního deníku.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.